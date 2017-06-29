Славянцам рассказали, чем «кормят» зрителей украинские телеканалы

|29 июня 2017
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Академия украинской прессы в первом квартале текущего года провела мониторинг политических новостей, которые передают крупнейшие отечественные телеканалы. Их результатами со славянскими медийщиками поделился координатор европейских проектов ОО «Интерньюз-Украина» Константин Ромашко.
Результаты мониторинга оказались малоутешительными. Так эксперты сделали выводы, что в качестве источника информации зачастую телевизионщики используют сообщения из соцсетей. Если в минувшем году такие «новости» составляли 6%, то теперь уже 10%. Почти треть новостей содержит оценочные комментарии, озвученные от имени ведущего либо канала. В то же время соблюдение баланса мнений, когда сообщение подается с несколькими точками зрения, используется лишь в 15% случаев. Добавим, что в 2016-м таких случаев было 12%.
Наименее достоверной эксперты признали информацию, которую транслирует ICTV. Лишь 30% новостей подаются с места событий. Лучше всего в этом плане обстоят дела у канала «1+1» - 69%.
Мониторинг политических новостей зафиксировал политическую ангажированность каналов. Внимание к украинской политике как правило дисбалансировано, а синхрон подается в в пользу правящей коалиции и представителей исполнительной власти.
Наиболее тиражируемыми темами, по мнению исследователей, стали внутренняя государственная политика, деятельность органов власти, война на Донбассе. По сравнению с прошлым годом, уменьшилась доля сюжетов о борьбе с коррупцией. Ситуация на на неподконтрольных территориях, как считают аналитики, почти не освещается.
Так, деятельность органов власти чаще всего освещает «Интер». На это отводится 28% эфирного новостного времени. Еще 17% посвящено преступности. Это тоже рекорд среди телеканалов. «5 канал» отдает предпочтение войне на востоке страны, этому посвящен 31% их новостей. В социальной проблематике лидируют СТБ и «Украина» - по 26%.
В географическом разрезе 37% новостного времени ведущих телеканалов отводится столице, 33% приходится на восточные области страны, от 10 до 5% достается всем остальным регионам. 7% времени занимают новости с неподконтрольных территорий и 2% - Крым.
- Информация, которую мы употребляем, - это тот же фастфуд. Нужно очень внимательно следить, что попадает в твой организм, - советует Константин Ромашко.
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• В Славянске День Конституции отметили торжественным собранием
• В Славянске создают форум местного развития
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• Славянску нужна рабочая группа по вопросам предпринимательства
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26 июня 2017
• Сборная Украины выиграла медальный зачет чемпионата Европы по боксу
• Девятый титул Роже Федерера в Галле
• Полиция взяла на контроль мотоциклистов
• Мотоциклист на пешеходном переходе сбил женщину с грудным ребенком
• Осовременивание, увеличение стажа, ликвидация спецпенсий: чего ждать от пенсионной реформы
• В Славянске состоялись соревнования по рукопашному бою и самбо
• С третьей попытки: родинский «Шахтер» стал обладателем Кубка Донецкой области по футболу
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• Председатель Славянской райгосадминистрации упрекнул членов коллегии в инертности
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Академия украинской прессы в первом квартале текущего года провела мониторинг политических новостей, которые передают крупнейшие отечественные телеканалы. Их результатами со славянскими медийщиками поделился координатор европейских проектов ОО «Интерньюз-Украина» Константин Ромашко.