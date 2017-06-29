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Фотофакт

Молодежные увлечения

Славянцам рассказали, чем «кормят» зрителей украинские телеканалы

Светлана Вьюниченко
29 июня 2017 Просмотров: 55 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Академия украинской прессы в первом квартале текущего года провела мониторинг политических новостей, которые передают крупнейшие отечественные телеканалы. Их результатами со славянскими медийщиками поделился  координатор европейских проектов ОО «Интерньюз-Украина» Константин Ромашко.

Результаты мониторинга оказались малоутешительными. Так эксперты сделали выводы, что в качестве источника информации зачастую телевизионщики используют сообщения из соцсетей. Если в минувшем году такие «новости» составляли 6%, то теперь уже 10%. Почти треть новостей содержит оценочные комментарии, озвученные от имени ведущего либо канала. В то же время соблюдение баланса мнений, когда сообщение подается с несколькими точками зрения, используется лишь в 15% случаев. Добавим, что в 2016-м таких случаев было 12%. 

Наименее достоверной эксперты признали информацию, которую транслирует ICTV. Лишь 30% новостей подаются с места событий. Лучше всего в этом плане обстоят дела у канала «1+1» - 69%. 

Мониторинг политических новостей зафиксировал политическую ангажированность каналов. Внимание к украинской политике как правило дисбалансировано, а синхрон подается в в пользу правящей коалиции и представителей исполнительной власти. 

Наиболее тиражируемыми темами, по мнению исследователей, стали внутренняя государственная политика, деятельность органов власти, война на Донбассе. По сравнению с прошлым годом, уменьшилась доля сюжетов о борьбе с коррупцией. Ситуация на на неподконтрольных территориях, как считают аналитики, почти не освещается.

Так, деятельность органов власти чаще всего освещает «Интер». На это отводится 28% эфирного новостного времени. Еще 17% посвящено преступности. Это тоже рекорд среди телеканалов. «5 канал» отдает предпочтение войне на востоке страны, этому посвящен 31% их новостей. В социальной проблематике лидируют СТБ и «Украина» - по 26%. 

В географическом разрезе 37% новостного времени ведущих телеканалов отводится столице, 33% приходится на восточные области страны, от 10 до 5% достается всем остальным регионам. 7% времени занимают новости с неподконтрольных территорий и 2% - Крым. 

- Информация, которую мы употребляем, - это тот же фастфуд. Нужно очень внимательно следить, что попадает в твой организм, - советует Константин Ромашко.

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Комментарии к статье «Славянцам рассказали, чем «кормят» зрителей украинские телеканалы»

Академия украинской прессы в первом квартале текущего года провела мониторинг политических новостей, которые передают крупнейшие отечественные телеканалы. Их результатами со славянскими медийщиками поделился  координатор европейских проектов ОО «Интерньюз-Украина» Константин Ромашко.

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