Социальная реклама и конкурс мини-проектов: о чем мэр Славянска говорил с молодежью

Городской голова Вадим Лях 22 июня встретился с представителями городских молодежных организаций. Встреча была приурочена ко Дню молодежи, который в Украине отметили в минувшее воскресенье.

Руководители «Молодежи Востока Украины», «Молодежного фонда», «Платформы инициатив «Теплица» и «Славянского культурного центра «Зазеркалье» рассказали о том, что представляют собой эти организации, когда они были созданы, какие цели преследуют в своей деятельности и какие проекты ими реализованы.

ПОЧЕМУ У «ТЕПЛИЦЫ» ДО СИХ ПОР НЕТ ОФИСА

После презентации на встрече был поднят ряд актуальных вопросов. В частности, представители «Теплицы» попросили ускорить процесс введения в эксплуатацию здания на ул. Торской (Коммунаров), 4, которое им передала в пользование местная власть. Как известно, после переселения из офиса на Васильевской (Октябрьской Революции) организации было предоставлено помещение на ул. Шевченко, 4. Однако ремонт в старом здании потребовал бы миллионных вложений, поэтому «Теплице» решили отдать помещение, которое первоначально планировалось отвести для работы с вынужденными переселенцами, но необходимость в котором отпала после появления планов по созданию в городе «Прозрачного офиса».

Мэр объяснил, что здание на Торской пока непригодно для работы по причине незавершенного ремонта. Подрядная организация, которая занималась работами, прекратила существование. Поэтому пришлось искать другого подрядчика, которому и предстоит их завершить. В восстановление помещения уже вложено 500 тысяч гривен, для окончания необходимо еще около 70 тыс. Мэр пообещал, что «тепличники» смогут обосноваться в новом офисе уже в ближайшем будущем.

Еще одна проблема, касающаяся данной молодежной организации, связана с освоением 300 тысяч гривен, выделенных из областного бюджета на создание в городе молодежного центра. Деньги выделены, но потратить их город не может по двум причинам. Во-первых, из-за отсутствия в Бюджетном кодексе соответствующей классификации: средства можно направить, к примеру, на ремонт или реконструкцию, но не на «создание», поскольку такого пункта в Кодексе нет.

Во-вторых, как объяснил начальник отдела по делам семьи, молодежи, физкультуры и спорта Александр Мищенко, понятие «Молодежный центр» на законодательном уровне не определено и пока существует лишь в виде проекта Постановления Кабинета министров. Поэтому оснований для расходования бюджетных средств, опять же, не имеется.

Городские власти рассматривали возможность передачи выделенных областью средств непосредственно «Теплице». Но тут тоже есть нюансы: финансовая помощь общественным организациям допускается только на условиях конкурса, причем к моменту участия в нем организация должна существовать не менее двух лет.

Сейчас рассматривается еще один вариант финансирования - путем передачи средств коммунальному учреждению «Культурно-спортивный центр по месту жительства» (ДК им. Карла Маркса на ул. Светлодарской). После этого деньги, переведенные на счета ДК, могут быть использованы на приобретение оборудования. В дальнейшем оно будет числиться на балансе коммунального учреждения, но использоваться «Теплицей».

ПОЧЕМУ ИНИЦИАТИВА «ГЛОХНЕТ»

Также мэр коснулся негативного аспекта, который имеет место в ходе реализации различных грантовых проектов. По его словам, распространена ситуация, когда по окончании финансирования то или иное начинание оказывается брошенным.

«К большому сожалению, при реализации грантового проекта, когда деньги уже закончились, сразу инициатива сходит «на нет», и многие проекты закрываются, не имея продолжения и развития», - констатировал Лях. При этом он выразил надежду, что в случае молодежных организаций таких казусов не будет.

ИТОГИ И ПЛАНЫ

Городской голова предложил представителям молодежных организаций создать рабочую группу, которая станет одной из составляющих Форума местного развития. По его словам, участники группы смогут делиться опытом, обсуждать насущные проблемы и предлагать пути их решения местным властям.

Также он напомнил, что по сей день остается вакантной должность общественного советника по вопросам молодежных организаций, и кандидаты на нее не выдвинуты. Вадим Лях надеется, что это будет сделано в процессе деятельности рабочей группы.

Мэр пообещал оказать содействие в популяризации молодежных организаций путем размещения на билбордах тематической социальной рекламы. На данный момент проблемным вопросом является отсутствие качественных фотографий. Так, ко Дню молодежи планировалось вывесить постеры на двадцати рекламных щитах, но материалов необходимого разрешения, с которыми могли бы работать рекламные фирмы, не нашлось. В связи с этим мэр призвал общественников запастись качественными фото. «Считаю, что нам есть, чем гордиться, и, по возможности, какие-то молодежные мероприятия мы могли бы показывать и вовлекать как можно больше молодежи в процессы, которыми вы занимаетесь», - обратился к присутствующим Вадим Лях.

Также градоначальник сообщил, что на июльской сессии горсовета будет выделено 450 тысяч гривен на мини-проекты в области благоустройства. Молодежные организации наравне с остальными могут принять участие в конкурсе и реализовывать свои наработки, выиграв по 10 тысяч гривен.

Кроме того, мэр дал согласие на то, чтобы представители молодежных организаций приняли участие в подготовке Программы поддержки молодежи на 2018 год.