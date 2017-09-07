День флага в Славянске: митинг и флешмоб

В среду, 23 августа, в 9:00 во всех городах и посольствах Украины прошла торжественная церемония поднятия государственного флага. В Славянске это мероприятие состоялось на площадке возле горисполкома.

В назначенное время у главного флагштока города собралось около двух сотен человек – военнослужащих, чиновников, общественников. После краткого рассказа об истории и значении праздника, ведущие объявили главный момент программы – поднятие государственного флага.

С приветственным словом к аудитории обратился городской голова Вадим Лях, который поздравил присутствующих с праздником и призвал всех уважать символы украинской государственности и прилагать усилия к повышению рейтинга желто-синего флага в масштабах города, страны и за ее пределами.

Мероприятие продолжили выступления юных поэтов и вокалистов. Непродолжительный митинг завершился танцевальным флешмобом, который подарили собравшимся учащиеся и педагоги Славянской школы искусств. После этого всех славянцев и гостей города пригласили принять участие в праздновании Дня независимости, 24 августа.

По окончании официальной церемонии группа активистов проследовала к зданию СБУ, где общественники возложили цветы к памятной доске депутату Горловского горсовета Владимиру Рыбаку, который погиб от рук боевиков, защищая государственный флаг Украины.