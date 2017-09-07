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Фотофакт

1 сентября: до конца учебного года осталось 273 дня

Какая программа ждет славянцев на День независимости Украины

Павел Коротенко
23 августа 2017 Просмотров: 452 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В этом году украинское государство отмечает 26-ю годовщину своей независимости. Предлагаем читателям «ТВ плюс» ознакомиться с программой мероприятий, подготовленных к праздничному дню.

Официальные мероприятия начнутся утром 24 августа.

В 09:00 в сквере имени Тараса Шевченко состоится торжественный митинг и возложение цветов к памятнику Кобзарю. 

В 10:00 делегация депутатов, чиновников и представителей общественности отправится на трассу Киев-Довжанский, чтобы почтить память погибших под Славянском воинов АТО. 

С 11:00 в Шелковичном парке стартует 3-й ежегодный фестиваль «ДНК» (День народження країни), подготовленный силами общественных организаций и неравнодушных меценатов. Как показывает опыт прошлых лет, это мероприятие претендует на статус центрального события праздника. Фестиваль будет продолжаться в течение всего дня.

Вечером параллельная программа начнется на Соборной площади, где в 18:00 стартует 2-й городской фестиваль «Слов`янский парад вишиванок», участие в котором могут принять все горожане. 

С 19:15 на сцене выступят лучшие творческие коллективы Славянска, которые в 20:45 сменит ВИА «CARRE».  

В 21:30 концертную программу завершит грандиозная молодежная дискотека. 

Исполнительный комитет Славянского горсовета и другие организаторы праздника приглашают славянцев и гостей города присоединиться к празднованию Дня независимости Украины и принять активное участие в мероприятиях.

В соседнем Краматорске в этот день главные вечерние события будут разворачиваться на площади Мира. 

С 16:15 до 18:15 здесь выступят финалисты талант-шоу «Голос країни». 

С 18:15 до 19:00 состоятся показательные выступления спортивного клуба роллеров. 

В 19:00 начнется концерт студии «Квартал 95». Это будет новая программа, которую телезрители увидят лишь в сентябре. 

По окончанию концерта, с 22:00 до 23:30, будет показан художественный фильм «Слуга народа-2». 

В 23:30 праздничная программа завершится лазерным шоу. Оно будет демонстрироваться в течение 10 минут. 

Все мероприятия бесплатны, посетить их может каждый желающий.

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Комментарии к статье «Какая программа ждет славянцев на День независимости Украины»

В этом году украинское государство отмечает 26-ю годовщину своей независимости. Предлагаем читателям «ТВ плюс» ознакомиться с программой мероприятий, подготовленных к праздничному дню.

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