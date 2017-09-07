Какая программа ждет славянцев на День независимости Украины

|23 августа 2017
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В этом году украинское государство отмечает 26-ю годовщину своей независимости. Предлагаем читателям «ТВ плюс» ознакомиться с программой мероприятий, подготовленных к праздничному дню.
Официальные мероприятия начнутся утром 24 августа.
В 09:00 в сквере имени Тараса Шевченко состоится торжественный митинг и возложение цветов к памятнику Кобзарю.
В 10:00 делегация депутатов, чиновников и представителей общественности отправится на трассу Киев-Довжанский, чтобы почтить память погибших под Славянском воинов АТО.
С 11:00 в Шелковичном парке стартует 3-й ежегодный фестиваль «ДНК» (День народження країни), подготовленный силами общественных организаций и неравнодушных меценатов. Как показывает опыт прошлых лет, это мероприятие претендует на статус центрального события праздника. Фестиваль будет продолжаться в течение всего дня.
Вечером параллельная программа начнется на Соборной площади, где в 18:00 стартует 2-й городской фестиваль «Слов`янский парад вишиванок», участие в котором могут принять все горожане.
С 19:15 на сцене выступят лучшие творческие коллективы Славянска, которые в 20:45 сменит ВИА «CARRE».
В 21:30 концертную программу завершит грандиозная молодежная дискотека.
Исполнительный комитет Славянского горсовета и другие организаторы праздника приглашают славянцев и гостей города присоединиться к празднованию Дня независимости Украины и принять активное участие в мероприятиях.
В соседнем Краматорске в этот день главные вечерние события будут разворачиваться на площади Мира.
С 16:15 до 18:15 здесь выступят финалисты талант-шоу «Голос країни».
С 18:15 до 19:00 состоятся показательные выступления спортивного клуба роллеров.
В 19:00 начнется концерт студии «Квартал 95». Это будет новая программа, которую телезрители увидят лишь в сентябре.
По окончанию концерта, с 22:00 до 23:30, будет показан художественный фильм «Слуга народа-2».
В 23:30 праздничная программа завершится лазерным шоу. Оно будет демонстрироваться в течение 10 минут.
Все мероприятия бесплатны, посетить их может каждый желающий.
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• Увольнение Андрея Шалды: общественный совет Славянска собрал подписи
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• 1 сентября: до конца учебного года осталось 273 дня
5 сентября 2017
• Александр Долгополов и Элина Свитолина покидают корты Нью-Йорка
4 сентября 2017
• Триумф Хижняка в Гамбурге: золотая медаль, приз лучшего боксера турнира и путевка в Токио
• Аренда Мбаппе и фантастические цифры межсезонья
• Чемпионат Европы по волейболу: У России - «золото», у Германии – «серебро», у Сербии – «бронза»
• Хет-трик Чеха – залог победы «Шахтера» в игре с ФК «Славянск»
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• В музее работает выставка старинного фарфора
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• В Славянске почтили память погибших под Иловайском бойцов
31 августа 2017
• Трое в балаклавах ограбили заправку
• За 2 дня полицейские Славянска забрали у нерадивых родителей пятерых детей
• Неля Штепа боится не дожить до приговора
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В этом году украинское государство отмечает 26-ю годовщину своей независимости. Предлагаем читателям «ТВ плюс» ознакомиться с программой мероприятий, подготовленных к праздничному дню.