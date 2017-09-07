Активист раскритиковал условия для пациентов в детской больнице

Выйдя на трибуну, активист продемонстрировал фото, которые, по его мнению, свидетельствуют о нарушениях в хозяйственно-бытовом укладе учреждения: нерабочий унитаз, приклеенный скотчем к стене электрический выключатель, подушка в желтых потеках и тому подобное. Отдельное замечание прозвучало по поводу старых окон.

Насколько удалось понять, столь пристальное внимание общественника к проблемам медучреждения объясняется тем, что там часто лечится его ребенок. При этом активист выразил возмущение, что такое положение вещей наблюдается в свете планируемого строительства в городском парке общественного туалета за полтора миллиона гривен.

Комментируя озвученную информацию, начальник отдела здравоохранения Елена Джим сообщила, что в детской больнице запланированы три проекта, которые должны быть реализованы за счет средств областного бюджета. В рамках первого было приобретено новое современное оборудование: стерилизующая аппаратура (автоклавы и дезкамера), микроскопы и центрифуги для лаборатории. Остальные два проекта касаются капитального ремонта и реконструкции здания. Один предполагает замену старых окон и дверей на общую сумму 2,1 млн. гривен, второй - замену всех коммуникаций и термомодернизацию на 11,5 млн. Тендер на эти работы уже объявлен, его проводит департамент капитального строительства Донецкой облгосадминистрации. Надо полагать, после столь масштабных преобразований поводов для критики станет меньше.

Тем не менее, городской голова Вадим Лях поручил заняться устранением недостатков безотлагательно, поскольку, по его мнению, проблемы с электрическими розетками, ершиками для унитазов и прочими «копеечными» делами вполне можно решить уже сейчас.