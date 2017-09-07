Пчелы - это не только мед, но и лечение

|23 августа 2017
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Особый интерес посетителей ярмарки вызывала так называемая ульележанка — небольшой деревянный домик, который используется для лечебной пчелотерапии.
На его полу с обеих сторон стоят ульи с пчелами, а над ними — два деревянных топчана. Выход из ульев открыт только на улицу, внутрь строения пчелы не залетают. Человек заходит в домик, ложится на лежанку и через какое-то время погружается в глубокий сон.
— Когда человек спит, он вдыхает фитонциды, которые пчелы приносят в улей. Оздоравливается носоглотка, бронхи, легкие, в общем, вся дыхательная система, - рассказывает пчеловод Сергей Дериземля.
При этом, кроме физического тела человека, исцеляется еще и тонкое, утверждает пчеловод.
— Биоэнергетика пчел схожа с биоэнергетикой человека. Когда у человека неприятности, его аура становится черной, в ней появляются дыры. Все это лечится с помощью ульележанки, - рассказывает Сергей Дериземля.
По его словам, сильнее всего энергетика пчел действует в пределах пятидесяти сантиметров от улья. Когда человек ложится на топчан, он попадает в это невидимое поле.
— Первые полчаса пчелы изучают объект, который попал к ним в ауру. Можно сказать, делают свое УЗИ. И затем эти дыры в ауре «заделывают» своей энергетикой, - объясняет знаток.
По его утверждению, после полутора-двух часов такого лечебного сна человек чувствует себя заново родившимся на свет. Пчелотерапия избавляет от стрессов, приводит в порядок нервную и сердечно-сосудистую системы, восстанавливает работоспособность, придает бодрость и жизнерадостность.
Пчелотерапия (апитерапия) пользуется большой популярностью с древних времён. Это признанное направление народной медицины, в котором в лечении больного используются продукты пчеловодства. Пчелотерапия – это не только лечение пчелиным ядом и основными продуктами жизнедеятельности пчёл: прополисом, пыльцой, воском, маточным молочком, мёдом, но и биоэнергетическое оздоровление в специальных домиках с ульями. Лежа на лежаке над ульем, человек получает от пчел тепло, выделяемое ими для обогрева своей семьи (35оC). Расплод, который обогревают пчелы, биоэнергетично активный, он помогает сбалансировать и самовозобновить работу всех человеческих органов, за счет биофизической связи с природой, что ведет к увеличению работоспособности человека, к ощущению легкости и свежести. Запахи пыльцы, пчелиного яда, прополиса, равномерное гудение пчел успокаивают нервную систему, нормализуют кровяное давление, стабилизируют психоэмоциональное состояние, вызывают здоровый сон.
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5 сентября 2017
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• Триумф Хижняка в Гамбурге: золотая медаль, приз лучшего боксера турнира и путевка в Токио
• Аренда Мбаппе и фантастические цифры межсезонья
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• Хет-трик Чеха – залог победы «Шахтера» в игре с ФК «Славянск»
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• Поэтический экодесант: краеведы Славянска готовятся праздновать 200-летие Михаила Петренко
• В Славянске почтили память погибших под Иловайском бойцов
31 августа 2017
• Трое в балаклавах ограбили заправку
• За 2 дня полицейские Славянска забрали у нерадивых родителей пятерых детей
• Неля Штепа боится не дожить до приговора
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Комментарии к статье «Пчелы - это не только мед, но и лечение»
Особый интерес посетителей ярмарки вызывала так называемая ульележанка — небольшой деревянный домик, который используется для лечебной пчелотерапии.