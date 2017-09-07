Три кита благоустройства: деньги бизнесменов, руки волонтеров, координация исполкома

В последние несколько дней на Соборной площади можно было увидеть группы детей и молодежи, красящих расположенные по периметру лавочки. Присоединившись к работе, журналисты "ТВ плюс" выяснили, что означает эта акция и кто ее инициировал.

Оказалось, что покраской лавочек занимаются, преимущественно, активисты молодежных организаций "Теплица" и "Молодіжна фундація". С инициативой обновить конструкции выступила группа местных предпринимателей, которая закупила материалы: краску, кисточки и перчатки. Организовать работу бизнесмены попросили городской отдел культуры, руководство которого, в свою очередь, обратилось за помощью к волонтерам. Таким незамысловатым образом популяризировавшаяся долгие годы модель "бизнес-власть-общественность" не только, наконец-то, сработала, но и вовлекла в себя новых людей. В частности - гуляющих на площади детей и их родителей.

Для объективности следует сказать, что звучала в адрес волонтеров и критика. Одни возмущались, что пока идет покраска им негде сидеть, другие говорили, что красить нужно рано утром, когда нет людей, третьи обобщали свое отношение к происходящему фразой "завоняли всю площадь". Такие случаи, к счастью, были единичны. Лестные эпитеты звучали чаще.

P.S.: Методология Тома Сойера оказалась действенной: описанному выше примеру последовали несколько горожан, позаботившихся об обновлении лавочек на бульваре Пушкина.