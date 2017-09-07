Три кита благоустройства: деньги бизнесменов, руки волонтеров, координация исполкома

|25 августа 2017
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В последние несколько дней на Соборной площади можно было увидеть группы детей и молодежи, красящих расположенные по периметру лавочки. Присоединившись к работе, журналисты "ТВ плюс" выяснили, что означает эта акция и кто ее инициировал.
Оказалось, что покраской лавочек занимаются, преимущественно, активисты молодежных организаций "Теплица" и "Молодіжна фундація". С инициативой обновить конструкции выступила группа местных предпринимателей, которая закупила материалы: краску, кисточки и перчатки. Организовать работу бизнесмены попросили городской отдел культуры, руководство которого, в свою очередь, обратилось за помощью к волонтерам. Таким незамысловатым образом популяризировавшаяся долгие годы модель "бизнес-власть-общественность" не только, наконец-то, сработала, но и вовлекла в себя новых людей. В частности - гуляющих на площади детей и их родителей.
Для объективности следует сказать, что звучала в адрес волонтеров и критика. Одни возмущались, что пока идет покраска им негде сидеть, другие говорили, что красить нужно рано утром, когда нет людей, третьи обобщали свое отношение к происходящему фразой "завоняли всю площадь". Такие случаи, к счастью, были единичны. Лестные эпитеты звучали чаще.
P.S.: Методология Тома Сойера оказалась действенной: описанному выше примеру последовали несколько горожан, позаботившихся об обновлении лавочек на бульваре Пушкина.
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6 сентября 2017
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• В Святогорске решили вопрос льготных лекарств
• Мэр недоволен, что «зебры» быстро стираются
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• Программа мероприятий ко Дню города
• Украина в отборе на ЧМ-2018: победа над Турцией и поражение от Исландии
• Увольнение Андрея Шалды: общественный совет Славянска собрал подписи
• Славянская стройплощадка: где, что и как
• 1 сентября: до конца учебного года осталось 273 дня
5 сентября 2017
• Александр Долгополов и Элина Свитолина покидают корты Нью-Йорка
4 сентября 2017
• Триумф Хижняка в Гамбурге: золотая медаль, приз лучшего боксера турнира и путевка в Токио
• Аренда Мбаппе и фантастические цифры межсезонья
• Чемпионат Европы по волейболу: У России - «золото», у Германии – «серебро», у Сербии – «бронза»
• Хет-трик Чеха – залог победы «Шахтера» в игре с ФК «Славянск»
1 сентября 2017
• На жителя Славянска, жестоко убившего собаку, завели уголовное дело
• В музее работает выставка старинного фарфора
• Поэтический экодесант: краеведы Славянска готовятся праздновать 200-летие Михаила Петренко
• В Славянске почтили память погибших под Иловайском бойцов
31 августа 2017
• Трое в балаклавах ограбили заправку
• За 2 дня полицейские Славянска забрали у нерадивых родителей пятерых детей
• Неля Штепа боится не дожить до приговора
• На улице Свободы военный «Урал» протаранил пассажирскую «ГАЗель»
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Комментарии к статье «Три кита благоустройства: деньги бизнесменов, руки волонтеров, координация исполкома»
В последние несколько дней на Соборной площади можно было увидеть группы детей и молодежи, красящих расположенные по периметру лавочки. Присоединившись к работе, журналисты "ТВ плюс" выяснили, что означает эта акция и кто ее инициировал.