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В Славянске почтили память павших героев

Светлана Вьюниченко
25 августа 2017 Просмотров: 878 Нравится: 1 | Не нравится: 0  

Накануне Дня флага и Дня независимости, 22 августа, в Славянске состоялось возложение цветов к памятным знакам военным, погибшим при освобождении города от пророссийско-террористических формирований.

Бойцы в/ч 3035, представители городских властей, волонтеры и журналисты посетили место первого боя необъявленной войны, где погиб сотрудник группы «А» СБУ капитан Биличенко. Побывали на кольце на въезде в Семеновку, где отдали свои жизни бойцы Нацгвардии, и возле памятного знака между Славянском и Краматорском, где упал вертолет с генералом Кульчицким и экипажем МИ-8. 

На каждой из локации состоялись траурные мероприятия. Капеллан Нацгвардии провел молебен по погибшим. Заместитель командира воинской части 3035 Олег Фомин призвал славянцев всегда помнить тех людей, благодаря которым они сейчас живут в свободном мирном городе. После этого присутствующие возложили цветы к памятным знакам и почтили память павших героев минутой молчания.

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Комментарии к статье «В Славянске почтили память павших героев»

Накануне Дня флага и Дня независимости, 22 августа, в Славянске состоялось возложение цветов к памятным знакам военным, погибшим при освобождении города от пророссийско-террористических формирований.

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