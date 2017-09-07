В Славянске почтили память павших героев

Накануне Дня флага и Дня независимости, 22 августа, в Славянске состоялось возложение цветов к памятным знакам военным, погибшим при освобождении города от пророссийско-террористических формирований.

Бойцы в/ч 3035, представители городских властей, волонтеры и журналисты посетили место первого боя необъявленной войны, где погиб сотрудник группы «А» СБУ капитан Биличенко. Побывали на кольце на въезде в Семеновку, где отдали свои жизни бойцы Нацгвардии, и возле памятного знака между Славянском и Краматорском, где упал вертолет с генералом Кульчицким и экипажем МИ-8.

На каждой из локации состоялись траурные мероприятия. Капеллан Нацгвардии провел молебен по погибшим. Заместитель командира воинской части 3035 Олег Фомин призвал славянцев всегда помнить тех людей, благодаря которым они сейчас живут в свободном мирном городе. После этого присутствующие возложили цветы к памятным знакам и почтили память павших героев минутой молчания.