На Соборной площади прошел второй фестиваль вышиванок

|31 августа 2017
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В честь 26-й годовщины провозглашения независимости Украины на центральной площади Славянска состоялся второй городской фестиваль вышиванок. От прошлогоднего он отличался преимущественно составом участников.
Для противоречивого Славянска, несколько лет назад выигравшего всеукраинский конкурс вышиванок, а затем прославившегося массовой поддержкой «русского мира», шествие одетых в национальное убранство людей имеет особое эмоциональное и воспитательное значение. Различное отношение горожан к этому событию можно было наблюдать во время фестиваля вышиванок. Напомним, что в 2016 году колонну участников парада составили работники коммунальных предприятий и бюджетных учреждений, а дополнили учебные заведения города. В этом году состав участников фактически ограничился системой образования.
Начали парад учащиеся и педагоги городской школы искусств, за которыми, мимо выстроившихся вдоль ограничительной линии зрителей, прошествовали работники исполкома – количественно эта колонна была самой представительной. За чиновниками на площадь вышли учебные учреждения – школьники, лицеисты, студенты, их родители и учителя. В соответствии со сценарием каждый коллектив подготовил свою тематическую постановку, с которой выступал в центре площади. Эта фаза приуроченной ко Дню независимости программы продолжалась около часа. По ее окончании на сцене начался концерт творческих коллективов города и вокально-инструментального ансамбля «CARRE», переросший после 21:00 в молодежную дискотеку.
Возвращаясь к фестивалю вышиванок, хочется отметить, что выбранный организаторами формат оказался, по нашему мнению, не самым удачным. Во-первых, он разделил участников парада с многочисленными зрителями, также пришедшими на площадь в вышиванках и, вероятно, не отказавшихся бы пройтись в составе колонны. Однако сценарий этого не предусматривал. Во-вторых, замкнутость события в периметре площади сделала его достаточно камерным и не создала ощущение общенародного праздника. Насколько мероприятие напоминало первомайскую демонстрацию – с объявлением с трибуны проходящего учреждения и его достижений – могут судить заставшие ту эпоху горожане. Справедливости ради следует отметить, что для многих славянцев такой формат, вполне вероятно, может быть наиболее приемлемым и понятным. Хотя, с другой стороны, время не стоит на месте.
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• Триумф Хижняка в Гамбурге: золотая медаль, приз лучшего боксера турнира и путевка в Токио
• Аренда Мбаппе и фантастические цифры межсезонья
• Чемпионат Европы по волейболу: У России - «золото», у Германии – «серебро», у Сербии – «бронза»
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• В Славянске почтили память погибших под Иловайском бойцов
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• Неля Штепа боится не дожить до приговора
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Комментарии к статье «На Соборной площади прошел второй фестиваль вышиванок»
В честь 26-й годовщины провозглашения независимости Украины на центральной площади Славянска состоялся второй городской фестиваль вышиванок. От прошлогоднего он отличался преимущественно составом участников.