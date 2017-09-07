Профком ООШ №10 разрешил педагогу, осужденному за сепаратизм, учить детей 

Накануне учебного года в славянской ООШ №10 состоялось заседание профсоюзного комитета. На повестке дня стоял лишь один вопрос - продолжит ли работу учителем физики и информатики Андрей Шалда, осужденный за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Напомним, что в апреле Славянский горрайонный суд приговорил Андрея Шалду за организацию референдума 2014 года к пяти годам лишения свободы с отсрочкой приговора на два года.

В решении суда ничего не говорилось о том, что осужденному за сепаратизм учителю не разрешается работать с детьми. Поэтому этот аспект темы, судя по всему, в учебном заведении сочли за возможность спустить на тормозах. Однако в начале июля гороо обратилось в ООШ №10 с письмом, в котором требовало поднять вопрос о пребывании Андрея Шалды на занимаемой должности на заседании профсоюзного комитета. В связи с отпусками заседание состоялось лишь 28 августа.

Профком школы насчитывает 7 человек. На заседание явились шестеро. Кроме них и Шалды, присутствовали общественники, пресса, один из родителей учеников. Позже подтянулись другие члены педколлектива и директор школы Надежда Рулева.

У любого здравомыслящего человека решение, которое должен был бы принять профком, не вызывает сомнений. В городе, пережившем «русскую весну», чудом избежавшем участи Донецка или Дебальцево, следовало бы с особой тщательностью относиться к подбору тех, кто воспитывает подрастающее поколение. Однако по результатам тайного голосования Андрей Шалда останется работать учителем. За это решение проголосовали 5 человек, один воздержался.

Вместо запланированных 15 минут, профком длился около часа. Все это время активисты пытались доказать учителям, что человек, по сути, предавший Родину, совершил аморальный поступок и подлежит увольнению по 56 ст. закона «Об образовании». Однако ни директор, ни коллеги так и не смогли назвать вещи своими именами. Председатель профкома Наталья Таскина зачитывала характеристику, выданную Шалде директором Рулевой. Там он характеризуется как отличный педагог. Более того, в итоге договорили о том, что осужденный за сепаратизм Шалда ведет в школе патриотическую работу.

«Каждый имеет право на ошибку» - так охарактеризовали челны профсоюзного комитета поступок своего коллеги. Провести логическую цепочку дальше и понять, что увольнение - расплата за такую «ошибку», они не захотели или не смогли.

По словам директора школы, она предлагала Андрею Шалде уйти по собственному желанию. Но, поскольку педагог отказался, было проведено вышеописанное заседание.

В истории рано ставить точку. Ее поставит гороо, по сути. попытавшееся переложить ответственность на трудовой коллектив, департамент образования либо профильное министерство. По словам активистов, они уже отправили туда информацию о случившемся.

Пока же общественники в знак протеста жгут шины под школой. И не понимают, почему город, получивший шоковую встряску весной и летом 2014-го, не хочет делать выводы.

Смотрите также:

Профком ООШ №10 разрешил педагогу, осужденному за сепаратизм, учить детей