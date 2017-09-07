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Фотофакт

1 сентября: до конца учебного года осталось 273 дня

Профком ООШ №10 разрешил педагогу, осужденному за сепаратизм, учить детей

Светлана Вьюниченко
31 августа 2017 Просмотров: 1208 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Судя по итогам голосования, организацию псевдореферендума коллеги Шалды не считают аморальным поступком. Фото - Светлана Вьюниченко.
  • По словам директора школы и начальника гороо, Андрей Шалда отказался увольняться по собственному желанию.
  • В знак протеста активисты подожгли на школьном дворе шины. К счастью, детей рядом не было.

Накануне учебного года в славянской ООШ №10 состоялось заседание профсоюзного комитета. На повестке дня стоял лишь один вопрос - продолжит ли работу учителем физики и информатики Андрей Шалда, осужденный за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Напомним, что в апреле Славянский горрайонный суд приговорил Андрея Шалду за организацию референдума 2014 года к пяти годам лишения свободы с отсрочкой приговора на два года. 

В решении суда ничего не говорилось о том, что осужденному за сепаратизм учителю не разрешается работать с детьми. Поэтому этот аспект темы, судя по всему, в учебном заведении сочли за возможность спустить на тормозах.  Однако в начале июля гороо обратилось в ООШ №10 с письмом, в котором требовало поднять вопрос о пребывании Андрея Шалды на занимаемой должности на заседании профсоюзного комитета. В связи с отпусками заседание состоялось лишь 28 августа. 

Профком школы насчитывает 7 человек. На заседание явились шестеро. Кроме них и Шалды, присутствовали общественники, пресса, один из родителей учеников. Позже подтянулись другие члены педколлектива и директор школы Надежда Рулева. 

У любого здравомыслящего человека решение, которое должен был бы принять профком, не вызывает сомнений. В городе, пережившем «русскую весну», чудом избежавшем участи Донецка или Дебальцево, следовало бы с особой тщательностью относиться к подбору тех, кто воспитывает подрастающее поколение. Однако по результатам тайного голосования Андрей Шалда останется работать учителем. За это решение проголосовали 5 человек, один воздержался. 

Вместо запланированных 15 минут, профком длился около часа. Все это время активисты пытались доказать учителям, что человек, по сути, предавший Родину, совершил аморальный поступок и подлежит увольнению по 56 ст. закона «Об образовании». Однако ни директор, ни коллеги так и не смогли назвать вещи своими именами. Председатель профкома Наталья Таскина зачитывала характеристику, выданную Шалде директором Рулевой. Там он характеризуется как отличный педагог. Более того, в итоге договорили о том, что осужденный за сепаратизм Шалда ведет в школе патриотическую работу. 

«Каждый имеет право на ошибку» - так охарактеризовали челны профсоюзного комитета поступок своего коллеги. Провести логическую цепочку дальше и понять, что увольнение - расплата за такую «ошибку», они не захотели или не смогли. 

По словам директора школы, она предлагала Андрею Шалде уйти по собственному желанию. Но, поскольку педагог отказался, было проведено вышеописанное заседание. 

В истории рано ставить точку. Ее поставит гороо, по сути. попытавшееся переложить ответственность на трудовой коллектив, департамент образования либо профильное министерство. По словам активистов, они уже отправили туда информацию о случившемся.

Пока же общественники в знак протеста жгут шины под школой. И не понимают, почему город, получивший шоковую встряску весной и летом 2014-го, не хочет делать выводы.

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Комментарии к статье «Профком ООШ №10 разрешил педагогу, осужденному за сепаратизм, учить детей»

Накануне учебного года в славянской ООШ №10 состоялось заседание профсоюзного комитета. На повестке дня стоял лишь один вопрос - продолжит ли работу учителем физики и информатики Андрей Шалда, осужденный за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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seryoudja seryoudjevych, 07.09.2017 08:47
Шалда-герой нашего времени,уважуха!

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