Що робити, якщо у вашому селі немає банку?

|31 августа 2017
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Останнім часом часто можемо спостерігати, на жаль, невтішну картину - закриття банківських відділень у малих, особливо сільських, населених пунктах. У зв’язку з цим наші читачі стикаються з певними проблемами, наприклад, з неможливістю оплатити певні послуги, переказати чи отримати гроші від рідних та близьких. Що робити в такому випадку і як можна вирішити цю ситуацію – в нашому матеріалі.
Звертаємо увагу, що в матеріалі використані посилання на компанії-лідери українського ринку грошових переказів, проте Ви завжди маєте можливість проаналізувати наявні послуги і тарифи інших компаній та самостійно обрати оптимальний варіант. Ми показали - можливі шляхи вирішення проблеми.
За наявності доступу до мережі Інтернет, існує варіант сплати рахунків за послуги та товари та переказу коштів з картки на картку за допомогою інтернет-банкінгу. Тобто, зайшовши на офіційну інтернет-сторінку обраного банку, Ви отримаєте можливість здійснити необхідні платежі в режимі-онлайн. Найпопулярнішим інтернет-банком України на сьогоднішній день є система Приват 24, за допомогою якої також можна сплачувати комунальні та інші платежі і здійснювати грошові перекази з картки на картку.
Серед «плюсів» - швидкість проходження платежів, надійність (передбачена декількарівнева система безпеки). Терміни проведення операції при сплаті комунальних послуг можуть складати 1-3 банківських дні.
Серед незручностей – для того, щоб здійснювати перекази необхідно бути клієнтом Приватбанку та, відповідно, мати оформлену банківську картку. Зняття коштів з картки передбачає доступ клієнта до відділення банку або банкомату. Тобто переказати кошти іншому отримувачу, знаходячись в маленькому селі і маючи доступ до інтернету, Ви можете. А ось де отримати їх в готівці – маєте потурбуватись і дізнатись самостійно.
Тарифи:
Національний поштовий оператор «Укрпошта» пропонує клієнтам декілька варіантів, як переказати та отримати кошти, сплатити за послуги і товари:
- поштовий переказ – здійснюється в межах України на адресу або до запитання у всіх відділеннях поштового зв’язку Укрпошти. Термін пересилання поштових переказів залежить від рівня автоматизації об’єкта поштового зв’язку і може складати:
– декілька хвилин – терміновий поштовий переказ, доступний для виплати у визначених відділеннях поштового зв’язку;
– 3 години – звичайний поштовий переказ від автоматизованого до автоматизованого відділення поштового зв’язку
– до двох робочих днів – звичайний поштовий переказ від/до неавтоматизованого об’єкта поштового зв’язку.
Тариф: від відправника-фізичної особи - до 2000,0 грн включно – 2%
понад 2000,0 грн - 1,0% + 8 грн., але не менше ніж 10,00 грн.
Серед «плюсів» - надійність (послуги надає державне підприємство, яке гарантує безпеку та конфіденційність усіх операцій з грошовими коштами), доступність (відправити та отримати поштовий переказ можна у всіх населених пунктах країни без виключення), додаткові опції (при здійсненні переказу є можливість зазначити одержувачу в письмовому повідомленні до 10 слів, за бажанням одержувача перекази досилаються у межах України для виплати у поштовому відділенні за місцем нового проживання).
Серед «недоліків» – для відправлення переказу необхідно відвідати поштове відділення, проте отримати кошти можна вдома від листоноші.
- Звертаємо увагу на існування унікальної опції «переказ з картки додому», яка дозволяє перерахувати кошти з банківської картки з доставкою готівки отримувачу.
Переказ коштів з платіжної картки, на відміну від банківського, доставляється в будь-який населений пункт України, оскільки Укрпошта забезпечує стовідсоткове покриття своїми послугами території країни; вручається листоношею «безпосередньо в руки» отримувачу, що актуально для людей похилого віку, із слабким здоров’ям, людям з обмеженими можливостями або просто тим, кому важко виділити час на відвідування відділення, наприклад, мамам з малими дітьми. Для отримання переказу отримувачу нема потреби оформляти банківську картку.
Тариф:
- перекази між картками та оплата послуг он-лайн – скористатися відповідними сервісами можна на сайті Укрпошти. Переказ коштів здійснюється між всіма платіжними картками Visa та MasterCard будь-яких банків України. При оплаті комунальних платежів, доступна опція «Переказ на довільні реквізити», яку можна використати, якщо в списку постачальників послуг відсутнє необхідне комунальне підприємство.
Тариф на перекази з картки на картку: 1 % + 5 грн
Тариф на сплату послуг он-лайн для кожної послуги індивідуальний і повідомляється користувачеві під час здійснення оплати.
Серед «плюсів» - сервіси працюють в режимі 24/7, тому скористатись ними можна в будь-якому зручному місці, не потрібно відвідувати поштове відділення та заповнювати папери
Серед «недоліків» - обов’язковою умовою для здійснення оплати є наявність платіжної картки та доступу до мережі Інтернет.
За наявності доступу до мережі інтернет, можна скористатися послугами української міжбанківської електронної платіжної системи Portmone. Це система доставки і оплати рахунків за товари і послуги в режимі он-лайн за допомогою платіжних карток Visa і MasterCard. Компанія працює з 2002 року, є лідером ринку електронних платежів в Україні. Зареєструвавшись в системі, можна здійснювати миттєві перекази коштів з картки на картку, сплачувати рахунки за інтернет, телебачення, телефонію, комунальні та інші послуги. Або, за необхідності, обрати оплату за реквізитами і сплатити будь-який рахунок, вказавши реквізити компанії-одержувача.
Серед «плюсів» - швидкість проходження переказів. Роботу системи підтримують такі великі банки, як «Райффайзен Банк Аваль», «Приватбанк», «Ощадбанк» та інші.
Серед «недоліків» – за використання сервісу Portmone.com клієнтам нараховується щомісячна абонентська плата в розмірі 9 грн 90 коп. Абонплата оплачується клієнтом, який пройшов реєстрацію, ознайомився з тарифним планом, прийняв його умови і виконав хоча б одну оплату в системі. З моменту початку нарахування абонентської плати, вона в подальшому буде нараховуватися щомісяця, незалежно від того, чи оплачував клієнт за цей місяць рахунки чи ні.
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• После 50-ти жизнь только начинается
6 сентября 2017
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• Возле ООШ №5 появились «лежачие полицейские»
• В Святогорске решили вопрос льготных лекарств
• Мэр недоволен, что «зебры» быстро стираются
• Что из спиртного нельзя запретить на День города
• Славянск отметил 74-ю годовщину освобождения
• Программа мероприятий ко Дню города
• Украина в отборе на ЧМ-2018: победа над Турцией и поражение от Исландии
• Увольнение Андрея Шалды: общественный совет Славянска собрал подписи
• Славянская стройплощадка: где, что и как
• 1 сентября: до конца учебного года осталось 273 дня
5 сентября 2017
• Александр Долгополов и Элина Свитолина покидают корты Нью-Йорка
4 сентября 2017
• Триумф Хижняка в Гамбурге: золотая медаль, приз лучшего боксера турнира и путевка в Токио
• Аренда Мбаппе и фантастические цифры межсезонья
• Чемпионат Европы по волейболу: У России - «золото», у Германии – «серебро», у Сербии – «бронза»
• Хет-трик Чеха – залог победы «Шахтера» в игре с ФК «Славянск»
1 сентября 2017
• На жителя Славянска, жестоко убившего собаку, завели уголовное дело
• В музее работает выставка старинного фарфора
• Поэтический экодесант: краеведы Славянска готовятся праздновать 200-летие Михаила Петренко
• В Славянске почтили память погибших под Иловайском бойцов
31 августа 2017
• Трое в балаклавах ограбили заправку
• За 2 дня полицейские Славянска забрали у нерадивых родителей пятерых детей
• Неля Штепа боится не дожить до приговора
• На улице Свободы военный «Урал» протаранил пассажирскую «ГАЗель»
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Комментарии к статье «Що робити, якщо у вашому селі немає банку?»
Останнім часом часто можемо спостерігати, на жаль, невтішну картину - закриття банківських відділень у малих, особливо сільських, населених пунктах. У зв’язку з цим наші читачі стикаються з певними проблемами, наприклад, з неможливістю оплатити певні послуги, переказати чи отримати гроші від рідних та близьких. Що робити в такому випадку і як можна вирішити цю ситуацію – в нашому матеріалі.