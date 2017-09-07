В Славянске почтили память погибших под Иловайском бойцов

|1 сентября 2017
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В новейшую историю Украины 29 августа 2014 года навсегда войдет как трагическая дата. При выходе из Иловайского котла в этот день погибли несколько сотен бойцов. В Славянске их память почтили митингом-реквиемом на Соборной площади.
На площадь участники акции начали собираться еще засветло, чтобы успеть подготовить к митингу соответствующее оформление – зажечь и расставить поминальные лампадки, установить тематический баннер и звуковое оборудование. Мероприятие началось около 19:30 минутой молчания в память о жертвах Иловайской трагедии и исполнением гимна украинских националистов. После этого собравшиеся посмотрели видеозапись состоявшейся в Лимане заупокойной службы и обращения к патриотам священнослужителя отца Саввы. Он отметил, что физическое уничтожение сотен защитников Отечества не стало для врагов победой, а способствовало сплочению украинского народа и укреплению веры в скорое освобождение оккупированных территорий.
Главным фрагментом мероприятия стала демонстрация документального кинофильма «Тени Иловайска», построенного на воспоминаниях участников тех событий – бойцов и офицеров ВСУ и добровольческих батальонов. В рассказах военных звучит много деталей: о тогдашней ситуации в секторе, о поступавших от командования приказах, о героизме боевых товарищей и о подлости военнослужащих российской армии, которые, вопреки данным обещаниям, в упор расстреляли зеленый коридор с выходящими из окружения украинскими колоннами. С этого дня, говорят бойцы, слово российского офицера утратило всякую ценность.
Проведенное впоследствии расследование установило масштаб утрат ВСУ и добробатов. Согласно опубликованной информации, 29 августа 2014-го погибло 366 бойцов, 429 получили ранения различной тяжести, 128 попали в плен, 158 пропали без вести. Также доподлинно известно, что в боевых действиях под Иловайском участвовали регулярные войска РФ, незаконно введенные на территорию Украины в момент проведения ВСУ воинской операции по деоккупации захваченных боевиками населенных пунктов. Произошедшая в августе 2014-го трагедия навсегда останется в народной памяти, как пример мужества украинских военных и продемонстрированного противником низкого коварства, подчеркнули участники прошедшей в Славянске поминальной акции. По окончании мероприятия ведущие предложили собравшейся аудитории и проходящим мимо горожанам зажечь в этот вечер на подоконниках своих домов поминальную свечу или лампадку.
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• Увольнение Андрея Шалды: общественный совет Славянска собрал подписи
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• Чемпионат Европы по волейболу: У России - «золото», у Германии – «серебро», у Сербии – «бронза»
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• Трое в балаклавах ограбили заправку
• За 2 дня полицейские Славянска забрали у нерадивых родителей пятерых детей
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В новейшую историю Украины 29 августа 2014 года навсегда войдет как трагическая дата. При выходе из Иловайского котла в этот день погибли несколько сотен бойцов. В Славянске их память почтили митингом-реквиемом на Соборной площади.