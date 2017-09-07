Поэтический экодесант: краеведы Славянска готовятся праздновать 200-летие Михаила Петренко

Подготовка ко Дню рождения

В 9:00 возле памятного камня поэту, установленного на площадке перед центральной библиотекой, собрались около 20 человек – представители областного союза и городской организации краеведов, студенты и школьники, библиотекари и журналисты. Здесь состоялся небольшой презентационный митинг, в ходе которого юные поэты декламировали свои стихотворения.

Основная часть акции проходила на берегу реки Торец. Здесь, по мнению местных исследователей, стояла усадьба, в которой вырос поэт-романтик, - несколько лет назад на этом месте был сооружен еще один памятный знак. Ввиду приближающегося дня рождения Михаила Петренко, помимо чтения стихов, участники акции провели на этом месте акцию по уборке территории. Необходимо отметить, что конкретная дата рождения поэта на сегодня не установлена, поэтому в Славянске за нее условно принято 19 сентября - день Святого Архистратига Михаила (по народному, «Михайлове чудо»). На этот праздник приглашены творческие коллективы не только из Донецкой области, но также из Западной Украины. Добавим, что до конца 2017 года, объявленного в Славянске годом Петренко, в городе планируется провести еще несколько публичных мероприятий, среди которых значится творческий конкурс «Ось-ось Слов`янськ», названный так по начальной строчке одного из произведений поэта.

Оппонирующая сторона

Ложку дегтя в бочку праздничной программы, подготовленной в городе к 200-летию Михаила Петренко, добавила петиция, размещенная на сайте горсовета проживающим в Киеве потомком поэта – Александром Петренко. Он проводит собственное исследование биографии знаменитого предка. В обращении к городскому руководству и общественности киевлянин называет «петренковедческое» сообщество Славянска фальсификаторами и просит не вводить горожан в заблуждение надуманными фактами истории. Отметим, что с подобной критикой потомок поэта выступает уже не в первый раз. Однако, как показывает практика, руководство Славянска предпочитает все же поддерживать если не версию местных краеведов, то, по крайне мере, предлагаемую ими программу мероприятий.