В музее работает выставка старинного фарфора

|1 сентября 2017
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В краеведческом музее Славянска открылась выставка, посвященная 125-летию со дня основания в городе фабрики фарфоровых и фаянсовых изделий Матвея Кузнецова.
На ней представлены экспонаты из запасников музея — в основном, столовая посуда и декоративные изделия.
«Товарищество производства фарфоровых и фаянсовых изделий Матвея Кузнецова, в которое входило 8 предприятий, было основано в 1889 году. Славянская фабрика была небольшой, на ней работали до 260 человек», - рассказывает старший научный сотрудник музея Анатолий Шамрай.
В 1902 году товарищество получило звание «Поставщика двора Его Императорского Величества» и в знак этого право ставить на своих изделиях государственный герб. «Продукция славянской фабрики имеет два вида клейма — большое и малое — в виде двуглавого орла, ниже которого расположена лента с надписью «Т-во М. С. Кузнецова», а еще ниже - «въ Славянскъ», - продолжает Шамрай.
Постоянная торговля продукцией кузнецовских предприятий шла в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Риге, Баку, Варшаве, Славянске. Временная — в Астрахани, Казани, Самаре. Кроме того, она продавалась практически на всех ярмарках, больших и малых. Шел фаянс в Среднюю Азию, оттуда попадал в Китай, и в Баку, откуда поставлялся в Персию (тогдашний Иран). В 1911 году в Азию было вывезено товара на 115 тысяч рублей, в Баку — на 38 тысяч, огромные по тем временам деньги.
31 мая 1900 года на славянской фабрике случился большой пожар, который охватил значительную часть производственных помещений. Выпуск продукции пришлось временно прекратить. Через несколько месяцев предприятие возобновило работу. Но уже через пять лет, в 1915-м, несчастье повторилось, и на этот раз фабрика была уничтожена огнем окончательно и бесповоротно.
В фондах краеведческого музея хранятся более сотни изделий кузнецовской фабрики, на постоянной основе действует тематическая экспозиция. Выставка же продлится до конца сентября.
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В краеведческом музее Славянска открылась выставка, посвященная 125-летию со дня основания в городе фабрики фарфоровых и фаянсовых изделий Матвея Кузнецова.