Увольнение Андрея Шалды: общественный совет Славянска собрал подписи

|6 сентября 2017
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На совещании получила продолжение резонансная тема увольнения учителя школы №10 Андрея Шалды, осужденного за сепаратизм.
Присутствовавший на аппаратном председатель общественного совета Андрей Федорченко передал начальнику отдела образования Игорю Рублевскому обращение за подписью пятидесяти жителей города, в котором говорится о «неправовой» и «непедагогической» позиции директора учебного заведения при рассмотрении вопроса об освобождении Шалды от занимаемой должности.
«Она заявила на заседании профсоюзного комитета, что не считает криминальное преступление аморальным. Это нарушает все педагогические нормы, заложенные в законе об образовании, и юридические, которые четко определяют, что криминальное преступление является аморальным поступком», - прокомментировал он суть письма.
В свою очередь, городской голова Вадим Лях поинтересовался, является ли преступлением поджог автомобильных шин во дворе школы.
«Если суд признает - конечно», - ответил Федорченко.
«Если правоохранительные органы так себя будут вести, по месяцу-два расследовать, а потом все это будет тонуть, как в болоте, все бумерангом вернется. Когда загорятся покрышки около горотдела или около прокуратуры, я хочу увидеть их реакцию, появятся там виновные или нет. То есть, получается, около школы делаем, что хотим — дайте правовую оценку педагогу, давайте устроим охоту на ведьм, давайте гоняться за членами профсоюза — а шины это нормально, пусть горят. Уже были раз шины. Уже прожевали раз сопли», - сказал Вадим Лях.
«По поводу комментариев, что «отдел образования не чешется», «почему вы сбросили все на школу». В соответствии со статьей 43 Кодекса Законов о труде, отдел образования не имел права просто уволить без согласования с профсоюзным комитетом. И когда идет информация о том, что, мол, пока не подожгли шины, он не был уволен, то, извините, это равносильно тому, когда над Славянском идет дождь, собрать шаманов с бубном на площади и вызывать этот дождь», - выразил свое мнение Игорь Рублевский.
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• Увольнение Андрея Шалды: общественный совет Славянска собрал подписи
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На совещании получила продолжение резонансная тема увольнения учителя школы №10 Андрея Шалды, осужденного за сепаратизм.