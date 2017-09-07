Программа мероприятий ко Дню города

|6 сентября 2017
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В День освобождения Славянска от гитлеровских оккупантов, 6 сентября, состоялись два мероприятия - возложение цветов к памятникам воинам-освободителям и торжественный митинг в центральном парке. Развлекательную программу, по традиции, перенесли на ближайшие выходные.
В субботу, 9 сентября, массовое празднование Дня города начнется в центре.
С 10:00 на ул. Шевченко стартует фестиваль "Живая улица", а на Соборной площади - праздничное гулянье «Классному городу – с любовью!»
С 12:00 гулянья перерастут в фестиваль национальной кухни (предполагается не только отечественная гастрономия). Этот фрагмент события будет сопровождаться развлекательной программой для взрослых и детей, конкурсами, тренингами и выставками лучших работ городских художников и мастеров хэндмейд.
Концертная программа начнется в 16:00 выступлением рок-группы «Смолова галерея», после чего сцену займут творческие коллективы Славянска. Этот блок завершит молодежная поп-группа из Мариуполя «Falling Up».
С 19:00 начнется еще один официальный элемент программы – поздравление городского головы и награждение наиболее успешных жителей Славянска. Вслед за этим стартует основной концерт, участие в котором примут Владимир Бажиновский, Олег Гетьманский, заслуженный артист Украины Олег Шак и народный артист Украины Олег Гаврилюк.
По завершении выступлений, в 22:00 для молодежи состоится дискотека.
Что касается других локаций, то отдельные развлекательные программы для детей будут проходить возле центральной библиотеки в 14:00 и в 16:00.
На танцевальной площадке парка Шелковичный в этот день состоятся открытые уроки хореографии, выступление джаз-ансамбля «Импровиз» и показ мульфильмов для детей и взрослых. Здесь программа также стартует с 14:00.
10 сентября в 15:00 городское руководство приглашает жителей Славянска на Соборную площадь, где пройдут спортивные мероприятия, приуроченные ко Дню физкультуры и спорта.
Обращаем внимание, что с 8 по 10 сентября на базе платформы инициатив «Теплица» по адресу ул. Торская (Коммунаров), 4 пройдет трехдневный показ фильмов-победителей международного фестиваля кино и урбанистики «86». Начало сеансов – 19:00, вход бесплатный.
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• От мифического боярина Карачуна - к истории заселения Торской крепости
• Газон на улице Батюка продолжат озеленять
• В Славянске в сентябре расцвели яблони
• После 50-ти жизнь только начинается
6 сентября 2017
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• Возле ООШ №5 появились «лежачие полицейские»
• В Святогорске решили вопрос льготных лекарств
• Мэр недоволен, что «зебры» быстро стираются
• Что из спиртного нельзя запретить на День города
• Славянск отметил 74-ю годовщину освобождения
• Программа мероприятий ко Дню города
• Украина в отборе на ЧМ-2018: победа над Турцией и поражение от Исландии
• Увольнение Андрея Шалды: общественный совет Славянска собрал подписи
• Славянская стройплощадка: где, что и как
• 1 сентября: до конца учебного года осталось 273 дня
5 сентября 2017
• Александр Долгополов и Элина Свитолина покидают корты Нью-Йорка
4 сентября 2017
• Триумф Хижняка в Гамбурге: золотая медаль, приз лучшего боксера турнира и путевка в Токио
• Аренда Мбаппе и фантастические цифры межсезонья
• Чемпионат Европы по волейболу: У России - «золото», у Германии – «серебро», у Сербии – «бронза»
• Хет-трик Чеха – залог победы «Шахтера» в игре с ФК «Славянск»
1 сентября 2017
• На жителя Славянска, жестоко убившего собаку, завели уголовное дело
• В музее работает выставка старинного фарфора
• Поэтический экодесант: краеведы Славянска готовятся праздновать 200-летие Михаила Петренко
• В Славянске почтили память погибших под Иловайском бойцов
31 августа 2017
• Трое в балаклавах ограбили заправку
• За 2 дня полицейские Славянска забрали у нерадивых родителей пятерых детей
• Неля Штепа боится не дожить до приговора
• На улице Свободы военный «Урал» протаранил пассажирскую «ГАЗель»
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Комментарии к статье «Программа мероприятий ко Дню города»
В День освобождения Славянска от гитлеровских оккупантов, 6 сентября, состоялись два мероприятия - возложение цветов к памятникам воинам-освободителям и торжественный митинг в центральном парке. Развлекательную программу, по традиции, перенесли на ближайшие выходные.