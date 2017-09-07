Программа мероприятий ко Дню города

В День освобождения Славянска от гитлеровских оккупантов, 6 сентября, состоялись два мероприятия - возложение цветов к памятникам воинам-освободителям и торжественный митинг в центральном парке. Развлекательную программу, по традиции, перенесли на ближайшие выходные.

В субботу, 9 сентября, массовое празднование Дня города начнется в центре.

С 10:00 на ул. Шевченко стартует фестиваль "Живая улица", а на Соборной площади - праздничное гулянье «Классному городу – с любовью!»

С 12:00 гулянья перерастут в фестиваль национальной кухни (предполагается не только отечественная гастрономия). Этот фрагмент события будет сопровождаться развлекательной программой для взрослых и детей, конкурсами, тренингами и выставками лучших работ городских художников и мастеров хэндмейд.

Концертная программа начнется в 16:00 выступлением рок-группы «Смолова галерея», после чего сцену займут творческие коллективы Славянска. Этот блок завершит молодежная поп-группа из Мариуполя «Falling Up».

С 19:00 начнется еще один официальный элемент программы – поздравление городского головы и награждение наиболее успешных жителей Славянска. Вслед за этим стартует основной концерт, участие в котором примут Владимир Бажиновский, Олег Гетьманский, заслуженный артист Украины Олег Шак и народный артист Украины Олег Гаврилюк.

По завершении выступлений, в 22:00 для молодежи состоится дискотека.

Что касается других локаций, то отдельные развлекательные программы для детей будут проходить возле центральной библиотеки в 14:00 и в 16:00.

На танцевальной площадке парка Шелковичный в этот день состоятся открытые уроки хореографии, выступление джаз-ансамбля «Импровиз» и показ мульфильмов для детей и взрослых. Здесь программа также стартует с 14:00.

10 сентября в 15:00 городское руководство приглашает жителей Славянска на Соборную площадь, где пройдут спортивные мероприятия, приуроченные ко Дню физкультуры и спорта.

Обращаем внимание, что с 8 по 10 сентября на базе платформы инициатив «Теплица» по адресу ул. Торская (Коммунаров), 4 пройдет трехдневный показ фильмов-победителей международного фестиваля кино и урбанистики «86». Начало сеансов – 19:00, вход бесплатный.