О Чернобыле и Донбассе: в "Теплице" прошел показ фильмов фестиваля "86"

На протяжении трех дней, с 8 по 10 сентября, в новом помещении платформы инициатив "Теплица" (ул. Торская, 4), состоялся расширенный киносеанс, на котором демонстрировались документальные киноленты о Чернобыльской трагедии, высвечивающие ее в необычном ракурсе.

Показанные славянцам работы представляют собой материал, собранный в рамках IV международного фестиваля кино и урбанистики "86". Он проходит в городе Славутич, который был построен после аварии на ЧАЭС. На состоявшейся перед кинопоказом пресс-конференции директор фестиваля Надежда Парфан рассказала, что в этом году фестиваль продолжался с 28 апреля по 2 мая. Его тему организаторы очертили словом "близость", увидев в этом смысловую многогранность. Проект "86: Послесловие" - это своего рода продолжение фестиваля, в рамках которого лучшие фильмы возят по разным городам и показывают местной аудитории. В этом году маршрут пролег через восточные регионы страны.

В Славянск организаторы привезли два полнометражных фильма - "Русский дятел" и "Чернобыльские бабушки", а также несколько любительских короткометражек. Фильм "Русский дятел" презентовал его художник-постановщик Федор Александрович. Кинолента посвящена расследованию обстоятельств аварии на ЧАЭС. Основная версия состоит в том, что трагедия связана с секретным объектом, расположенном неподалеку от станции. Речь идет о гигантской антенне, низкочастотный сигнал которой мировая пресса назвала "русский дятел". Второй фильм рассказывает о людях, которые после принудительной эвакуации вернулись в зону отчуждения и продолжили жить в своих домах.

Третий день показа был посвящен короткометражкам, снятым для киноальманаха "MyStreetFilm-Рубеж" победителями специально объявленного конкурса. Приятно отметить, что в числе таковых оказался наш земляк Михаил Королев, который снял фильм о музыкальной группе из Славянска "Шум Вселенной". По условиям проекта, создание каждой короткометражки курировал опытный режиссер.

Отметим, что описываемое событие стало дебютным мероприятием для нового помещения "Теплицы". Возможно, именно из-за "неосвоенности" нового адреса горожан на просмотр фестивальных кинолент собралось немного. Хотя материал был представлен безусловно интересный практически для всех зрительских категорий.

Уместно будет добавить, что официальное новоселье "Теплицы" на ул. Торской (Коммунаров), 4, состоится 16 сентября. Программа мероприятий стартует с 15:00.