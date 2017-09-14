Славянский исполком проголосовал за создание образовательного округа

Отдаленные районы

Как следует из доклада начальника Славянского гороо Игоря Рублевского (на фото), целью предлагаемого отделом проекта является решение проблемы дошкольного образования в периферийных школах города. В частности говорится об ООШ № 6 и № 7, расположенных соответственно в микрорайонах Железнодорожный и Восточный. По информации отдела образования, в последние годы потребность в детских садах для этих микрорайонов увеличилась, что создает дополнительное социальное напряжение.

Для решения этой проблемы и проводится реорганизация вышеуказанных школ с созданием на их базе учебно-воспитательных комплексов, включающих в себя детсадовские группы. По оценке специалистов гороо, такое решение позволит более эффективно использовать материально-технические и кадровые ресурсы школ, которые сейчас задействованы примерно на 60-70 %.

Ожидается, что в результате создания образовательного округа и реорганизации его субъектов, коллективы школ из отдаленных районов города смогут более активно участвовать в международных проектах и инновационных программах, а учащиеся получат более качественный уровень образования и возможность сотрудничать со внешкольными кружками и объединениями.

Отдельно отмечается, что в текущем учебном году никакие новации учеников школы не затронут. Учебный год они проведут в обычном режиме.

О требующихся для реорганизации финансовых затратах речь пока не идет. Данный вопрос будет рассматриваться после того, как проект создания образовательного округа утвердят на сессии депутаты городского совета.

Проекты по культуре

В ходе состоявшегося заседания члены исполкома также утвердили два проекта, подготовленные отделом культуры. Один из них касался согласования размера платы за обучение в школах искусств Славянска и Святогорска на нынешний учебный год. Как объяснила начальник отдела культуры Марина Олейник, в этом году изменения катализировало увеличение уровня минимальной заработной платы. По расчетам бухгалтерии отдела культуры, стоимость обучения во внешкольных объектах образования увеличится, в среднем, на 10 грн.

Второй проект подразумевает передачу КП «СлавУКС» функций заказчика на проведение капитального ремонта в Доме культуры поселка Семеновка. Данный проект актуализирован в связи с тем, что для выполнения этих работ уже поступила субвенция в размере 4,5 млн. грн., которую необходимо освоить до конца текущего года.