Славянский исполком проголосовал за создание образовательного округа

|14 сентября 2017
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Вопрос о формировании на территории города образовательного округа рассматривался на внеочередном заседании исполнительного комитета, которое состоялось 13 сентября.
Как следует из доклада начальника Славянского гороо Игоря Рублевского (на фото), целью предлагаемого отделом проекта является решение проблемы дошкольного образования в периферийных школах города. В частности говорится об ООШ № 6 и № 7, расположенных соответственно в микрорайонах Железнодорожный и Восточный. По информации отдела образования, в последние годы потребность в детских садах для этих микрорайонов увеличилась, что создает дополнительное социальное напряжение.
Для решения этой проблемы и проводится реорганизация вышеуказанных школ с созданием на их базе учебно-воспитательных комплексов, включающих в себя детсадовские группы. По оценке специалистов гороо, такое решение позволит более эффективно использовать материально-технические и кадровые ресурсы школ, которые сейчас задействованы примерно на 60-70 %.
Ожидается, что в результате создания образовательного округа и реорганизации его субъектов, коллективы школ из отдаленных районов города смогут более активно участвовать в международных проектах и инновационных программах, а учащиеся получат более качественный уровень образования и возможность сотрудничать со внешкольными кружками и объединениями.
Отдельно отмечается, что в текущем учебном году никакие новации учеников школы не затронут. Учебный год они проведут в обычном режиме.
О требующихся для реорганизации финансовых затратах речь пока не идет. Данный вопрос будет рассматриваться после того, как проект создания образовательного округа утвердят на сессии депутаты городского совета.
В ходе состоявшегося заседания члены исполкома также утвердили два проекта, подготовленные отделом культуры. Один из них касался согласования размера платы за обучение в школах искусств Славянска и Святогорска на нынешний учебный год. Как объяснила начальник отдела культуры Марина Олейник, в этом году изменения катализировало увеличение уровня минимальной заработной платы. По расчетам бухгалтерии отдела культуры, стоимость обучения во внешкольных объектах образования увеличится, в среднем, на 10 грн.
Второй проект подразумевает передачу КП «СлавУКС» функций заказчика на проведение капитального ремонта в Доме культуры поселка Семеновка. Данный проект актуализирован в связи с тем, что для выполнения этих работ уже поступила субвенция в размере 4,5 млн. грн., которую необходимо освоить до конца текущего года.
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Вопрос о формировании на территории города образовательного округа рассматривался на внеочередном заседании исполнительного комитета, которое состоялось 13 сентября.