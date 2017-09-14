В области - новый руководитель Нацполиции

Представление нового руководителя личному составу состоялось 13 сентября в Мариуполе, где в это время пребывал с рабочим визитом замминистра МВД Сергей Яровой.

Как сообщает пресс-службы областного главка, до назначения на должность начальника Национальной полиции Донецкой области Николай Семенишин занимал аналогичный пост в Хмельницкой области.

Николай Семинишин родился 25 декабря 1969 года, службу в органах правопорядка начал в 1990 году в патрульно-постовой службе города Каменецк-Подольский. После этого он работал в подразделениях уголовного розыска и на руководящих должностях правоохранительных подразделений Западной Украины.

Вступая в новую должность, Семенишин отметил, что правоохранители западноукраинских регионов давно равняются на своих восточноукраинских коллег и пообещал продолжить работу, начатую его предшественниками.

Отметим, что Виталий Невгад, возглавлявший полицию Донецкой области в последнее время, назначен начальником Главного следственного управления Нацполиции Украины.