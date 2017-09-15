Директор школы: реформа - это закон. А законы нужно выполнять

|15 сентября 2017
|Просмотров: 23
|
Славянская ООШ №13, как опорная, должна стать экспериментальной площадкой для внедрения реформаторских идей.
- Я полностью поддерживаю реформу. Интегрированные уроки, самостоятельность учебных заведений в выборе дисциплин, повышение зарплаты, привязанное к самообразованию, увеличение часов английского языка... Мне все нравится, я не понимаю, с чем здесь можно не согласиться, - говорит директор школы Анатолий Погорелов (на фото).
Что касается наиболее резонансных норм о введении 12-летки и переводе обучения на украинский язык, ажиотаж вокруг них руководитель учебного заведения считает «искусственно раздутым».
- Разумеется, школьную программу можно вложить и в 9, и даже в 8 лет. Но тогда дети будут учиться с колоссальной нагрузкой. 12-летнее образование позволит максимально разгрузить ребенка. Ведь, если мы хотим растить думающего человека, умеющего не просто усваивать информацию, но и применять ее на практике, нужно начать с предоставления ему свободы, - говорит директор.
По его словам, в ООШ №13 уже два года внедряется программа «Демократическая школа», где ученики разрабатывают собственные проекты, посещают тренинги и учатся жить в свободном обществе. Результаты, по мнению педагогов, говорят о целесообразности нововведения.
«Надуманной», по мнению Анатолия Погорелова, является и тема украинизации школ. Директор вспоминает, что в начале 2000-х годов три русскоязычные школы мкр-на Артема росчерком чиновничьего пера превратили в украинские. И никого особенно не заботило, насколько легко будет учиться «перелицованной» детворе. У людей не было выбора - и демонстраций тоже не было. Анатолий Погорелов признается, что сам 9 лет учился в русскоязычной школе, а старшие классы заканчивал в украинской. И ничего - смог получить аттестат и все прекрасно понимал.
- В нашей школе процесс перехода практически завершен. Есть два русскоязычных класса - 5-й и 6-й. Мы проводили работу с родителями. Кто-то перевел ребенка в украинский класс, кто-то решил стоять до конца. Ничего страшного, они перейдут на украинский язык обучения постепенно - к 8-му и 9-му соответственно. Реформа утверждена законодательно, а закон нужно выполнять, - говорит директор опорной школы.
смотрите также:
15 сентября 2017
• Детский сад: работаем по принципу «детоцентризма»
• Директор школы: реформа - это закон. А законы нужно выполнять
• Гороо прогнозирует проблемы с кадрами
14 сентября 2017
• В области - новый руководитель Нацполиции
• Суд признал Людмилу Шевченко виновной, но освободил от наказания
• Славянский исполком проголосовал за создание образовательного округа
• О Чернобыле и Донбассе: в "Теплице" прошел показ фильмов фестиваля "86"
• Жители многоэтажки просят разобраться с притоном, в который превратился их подъезд
• Раздельный сбор мусора в Славянске пытались наладить уже дважды
• Директор КАТП: у предприятия нет возможности для раздельного сбора мусора
• Раздельному сбору ТБО мешают тесные кухни и слабое здоровье
13 сентября 2017
• Горгаз переживает по поводу счетчиков
• В Славянске появится программа строительства пандусов
• Вадим Лях посоветовал активисту наладить производство туалетной бумаги с собственным изображением
• На Соборной площади отметили День физкультуры и спорта
• На Дне города мэр Славянска поздравил нового почетного гражданина и вручил грамоты
• «Живая улица», игротека и бограч от мэра - как началось празднование Дня города
• В Славянске ищут источник зловония
• Учиться по-новому: пять шагов реформы образования
• Лига чемпионов: пять разгромов на старте
• 16-й шлем Надаля, прорыв Стивенс и 3-е место Свитолиной
• Медицинская мебель – разновидности, особенности выбора правильного оборудования
• «Хлебороб» - ФК «Славянск»: ошибки в обороне и торжество атаки
• Усик-Хук: удары ниже пояса, защита титула и выход в полуфинал
• Бисеров прервал гегемонию Мартынова
11 сентября 2017
• Думаем сами, решаем сами: какие знания дают школы Славянска
• По какому принципу делили первоклашек в опорной школе Былбасовки
• Как движется реконструкция абонотдела «Славгорводоканала»
— 15 сентября 2017 —
Будущие первоклассники, которые в 2018 году начнут обучение по 12-летней системе, сегодня являются воспитанниками детских садов. О том, как затронет реформа дошкольное образование, рассказала заведующая славянским детским садом №1 «Звездочка» Светлана Дема (на фото).
— 14 сентября 2017 —
Начальником Донецкой полиции назначен генерал 3-го ранга Николай Семенишин.
— 14 сентября 2017 —
Вопрос о формировании на территории города образовательного округа рассматривался на внеочередном заседании исполнительного комитета, которое состоялось 13 сентября.
— 14 сентября 2017 —
На протяжении трех дней, с 8 по 10 сентября, в новом помещении платформы инициатив "Теплица" (ул. Торская, 4), состоялся расширенный киносеанс, на котором демонстрировались документальные киноленты о Чернобыльской трагедии, высвечивающие ее в необычном ракурсе.
Приветствую, гость! Вход
15 сентября 2017
• Детский сад: работаем по принципу «детоцентризма»
• Директор школы: реформа - это закон. А законы нужно выполнять
• Гороо прогнозирует проблемы с кадрами
14 сентября 2017
• В области - новый руководитель Нацполиции
• Суд признал Людмилу Шевченко виновной, но освободил от наказания
• Славянский исполком проголосовал за создание образовательного округа
• О Чернобыле и Донбассе: в "Теплице" прошел показ фильмов фестиваля "86"
• Жители многоэтажки просят разобраться с притоном, в который превратился их подъезд
• Раздельный сбор мусора в Славянске пытались наладить уже дважды
• Директор КАТП: у предприятия нет возможности для раздельного сбора мусора
• Раздельному сбору ТБО мешают тесные кухни и слабое здоровье
13 сентября 2017
• Горгаз переживает по поводу счетчиков
• В Славянске появится программа строительства пандусов
• Вадим Лях посоветовал активисту наладить производство туалетной бумаги с собственным изображением
• На Соборной площади отметили День физкультуры и спорта
• На Дне города мэр Славянска поздравил нового почетного гражданина и вручил грамоты
• «Живая улица», игротека и бограч от мэра - как началось празднование Дня города
• В Славянске ищут источник зловония
• Учиться по-новому: пять шагов реформы образования
• Лига чемпионов: пять разгромов на старте
• 16-й шлем Надаля, прорыв Стивенс и 3-е место Свитолиной
• Медицинская мебель – разновидности, особенности выбора правильного оборудования
• «Хлебороб» - ФК «Славянск»: ошибки в обороне и торжество атаки
• Усик-Хук: удары ниже пояса, защита титула и выход в полуфинал
• Бисеров прервал гегемонию Мартынова
11 сентября 2017
• Думаем сами, решаем сами: какие знания дают школы Славянска
• По какому принципу делили первоклашек в опорной школе Былбасовки
• Как движется реконструкция абонотдела «Славгорводоканала»
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Директор школы: реформа - это закон. А законы нужно выполнять »
Славянская ООШ №13, как опорная, должна стать экспериментальной площадкой для внедрения реформаторских идей.