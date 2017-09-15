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Фотофакт

Праздник в иллюстрациях

Директор школы: реформа - это закон. А законы нужно выполнять

Светлана Вьюниченко
15 сентября 2017 Просмотров: 23 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Славянская ООШ №13, как опорная, должна стать экспериментальной площадкой для внедрения реформаторских идей. 

- Я полностью поддерживаю реформу. Интегрированные уроки, самостоятельность учебных заведений в выборе дисциплин, повышение зарплаты, привязанное к самообразованию, увеличение часов английского языка... Мне все нравится, я не понимаю, с чем здесь можно не согласиться, - говорит директор школы Анатолий Погорелов (на фото). 

Что касается наиболее резонансных норм о введении 12-летки и переводе обучения на украинский язык, ажиотаж вокруг них руководитель учебного заведения считает «искусственно раздутым». 

- Разумеется, школьную программу можно вложить и в 9, и даже в 8 лет. Но тогда дети будут учиться с колоссальной нагрузкой. 12-летнее образование позволит максимально разгрузить ребенка. Ведь, если мы хотим растить думающего человека, умеющего не просто усваивать информацию, но и применять ее на практике, нужно начать с предоставления ему свободы, - говорит директор.

По его словам, в ООШ №13 уже два года внедряется программа «Демократическая школа», где ученики разрабатывают собственные проекты, посещают тренинги и учатся жить в свободном обществе. Результаты, по мнению педагогов, говорят о целесообразности нововведения. 

«Надуманной», по мнению Анатолия Погорелова, является и тема украинизации школ. Директор вспоминает, что в начале 2000-х годов три русскоязычные школы мкр-на Артема росчерком чиновничьего пера превратили в украинские. И никого особенно не заботило, насколько легко будет учиться «перелицованной» детворе. У людей не было выбора - и демонстраций тоже не было. Анатолий Погорелов признается, что сам 9 лет учился в русскоязычной школе, а старшие классы заканчивал в украинской. И ничего - смог получить аттестат и все прекрасно понимал.

- В нашей школе процесс перехода практически завершен. Есть два русскоязычных класса - 5-й и 6-й. Мы проводили работу с родителями. Кто-то перевел ребенка в украинский класс, кто-то решил стоять до конца. Ничего страшного, они перейдут на украинский язык обучения постепенно - к 8-му и 9-му соответственно. Реформа утверждена законодательно, а закон нужно выполнять, - говорит директор опорной школы.

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Комментарии к статье «Директор школы: реформа - это закон. А законы нужно выполнять »

Славянская ООШ №13, как опорная, должна стать экспериментальной площадкой для внедрения реформаторских идей. 

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