Детский сад: работаем по принципу «детоцентризма»

Будущие первоклассники, которые в 2018 году начнут обучение по 12-летней системе, сегодня являются воспитанниками детских садов. О том, как затронет реформа дошкольное образование, рассказала заведующая славянским детским садом №1 «Звездочка» Светлана Дема (на фото).

- К сожалению, в законе о реформе именно дошкольного сегмента говорится не так много. 12 сентября мы провели педсовет по этой теме, и главным направлением сегодняшней работы определили для себя детоцентризм. То есть, это мы подстраиваемся под ребенка, а не он под нашу систему воспитания, - говорит заведующая детским садом.

По мнению Светланы Демы, реформа вводится не просто вовремя, но даже с опозданием. Ее наблюдения показывают, что современные дети нуждаются в индивидуальном подходе. А нормы об инклюзивном образовании затрагивают все большее количество малышей.

- Нынешние дети зачастую гипервозбудимы. Кроме того, намного чаще мы сталкиваемся с проявлениями аутизма. Если раньше это было исключением из правил, то теперь - практически рабочие будни. Сегодня ни у кого не возникает сомнений, что детки, нуждающиеся в особом отношении, имеют полное право находится в коллективе. Наша задача - сделать их пребывание и пребывание «стандартных» малышей одинаково комфортным. Мы должны понимать, что прежние подходы и педагогические приемы устаревают. Поэтому замечательно. что реформа дает нам право разрабатывать и внедрять собственные программы. зачастую на местах виднее, как работать с детьми, - говорит заведующая садиком.

Единственный момент в реформе, который смущает славянских дошкольных педагогов, - норма «деньги ходят за ребенком». Как ее выполнить в местных условиях, Светлана Дема не знает.

- Закон подразумевает, что родители должны сами выбирать детский сад для своего сына или дочери. Задача дошкольного учреждения - сделать его привлекательным при помощи инноваций, профилей или развивающих программ. Но у нас существует электронная очередь, и мы не имеем право взять в садик детей «со стороны», в обход тех, которые записаны именно к нам. Более того, даже если мы выполним все эти нормы, не сможет взять детей больше, чем положено по наполняемости групп. Думаю, что эта идея останется лишь на бумаге. По крайней мере, до тех пор, пока спрос на детские сады превышает предложение, - объясняет заведующая.

Что касается нормы об обязательном дошкольном образовании с 5 лет, она существовала и раньше. На сегодняшний день, говорит Светлана Дема, в Славянске садики посещают более 93% завтрашних первоклассников.

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