Славянцы отметили День нашего двора

|18 сентября 2017
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В череде славянских праздников 16 сентября появился новый - «День нашего двора». Старт мероприятиям был дан сразу на двух площадках - в мкр-не Артема и на Старосодово. Родоначальником хорошего начинания выступила общественная организация «Наш дом - Славянск».
Оба праздника оказались душевными и по-семейному теплыми. Большие дворы в пер. Парковом и на ул. Торской заполнились людьми. Многие из соседей признавались, что видят друг друга впервые, хотя и прожили рядом не один год.
Занятие по душе находилось каждому, ведь идею поддержали десять разных организаций: арт-пространство «Happy-hub», танцевальный клуб «Фо Степ», УСЗН, общество «Возрождение», волонтерский отряд под руководством доктора биологических наук Владислава Дычко, ОО «Молодь Сходу України», КУ «СЮТ», шоу-студия «Мона», студия детского праздника «Ивентикидс» и ОО «Фундація підтримки осіб старшого віку «Вік щастя».
Пока взрослые осваивали скандинавскую ходьбу и задавали насущные вопросы сотрудникам управления соцзащиты, дети с удовольствием прыгали на батутах, мастерили кукол-мотанок, пробовали свои силы в национальных играх стран Европы. Самые маленькие жители водили хороводы с ростовыми куклами и украшали личики аквагримом.
- Идея такого праздника возникла не случайно. На нашу долю выпало непростое время. Неподъемные коммунальные тарифы, растущие цены, напряжение в обществе для многих оказались непосильной ношей. Мы разучились радоваться жизни и общаться друг с другом. А «День нашего двора» поможет людям вернуть радость общения, - считает руководитель ОО «Наш дом - Славянск» Олег Зонтов.
Стоит отметить, что его начинание нашло отклик в сердцах горожан.
- Спасибо вам за праздник! Помню, в 1970-х годах, когда наши дома только построили, мы часто собирались всем двором на улице. Составляли столы, пели песни, отмечали большие праздники. Часто устраивали субботники, вот, деревья, которые тут растут, мы посадили своими руками. Сегодня как будто на часок вернулось прежнее время, - делится впечатлениями жительница мкр-на Артема Надежда Николаевна.
Довольная праздником и молодая мама Алина.
- Здорово, когда двор собирается вместе. Оказывается, наши соседи - милые люди, и нам есть, что сказать друг другу помимо банального «здравствуйте» и замечаний. Да и детвора получила огромное удовольствие. Почаще бы проводились такие мероприятия, говорит жительница улице Торской.
Организаторы обещают, что хорошая традиция будет развиваться и продолжаться. Да и как же иначе! Ведь, пока шли гулянья, волонтеры ОО «Наш дом - Славянск» провели импровизированный опрос, выяснив, что бы хотели жители изменить в своих дворах. Как оказалось, больше всего славянцев беспокоит проблема бродячих животных, отсутствие или недостаточное количество детских площадок и состояние асфальтового покрытия на придомовых территориях.
- Это те вопросы, которые мы сможем решить вместе с жителями, не надеясь на местную власть. Главное - командная работа и желания. Ведь Славянск - действительно наш общий дом, и никто, кроме нас, не сделает его теплым и уютным, - говорит руководитель новой общественной организации Олег Зонтов.
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14 сентября 2017
• В области - новый руководитель Нацполиции
• Суд признал Людмилу Шевченко виновной, но освободил от наказания
• Славянский исполком проголосовал за создание образовательного округа
• О Чернобыле и Донбассе: в "Теплице" прошел показ фильмов фестиваля "86"
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В череде славянских праздников 16 сентября появился новый - «День нашего двора». Старт мероприятиям был дан сразу на двух площадках - в мкр-не Артема и на Старосодово. Родоначальником хорошего начинания выступила общественная организация «Наш дом - Славянск».