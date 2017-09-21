Славянцев приглашают присоединяться к благоустройству сквера «Мечта»

В этом году сквер «Мечта» не только получил официальный статус, но и обновил свою инфраструктуру. Впрочем, сезон благоустройства здесь еще не завершился.

За 2017 год сквер «Мечта» обогатился двумя новыми объектами - подаренной облгосадминистрацией тренажерной площадкой и аллеей Семьи, которую активисты построили на благотворительные взносы горожан. Аллею, напомним, сооружали в два этапа. 60 % работ выполнили в июле, а завершили строительство в конце прошлой недели, когда была установлена входная арка и уложена плитка на оставшейся части объекта.

Успех инициативы мотивировал энтузиастов до наступления дождей и холодов реализовать еще один проект – пешеходную дорожку, которая будет пролегать от остановки «поликлиника АИЗа» и, пересекая по диагонали восточную часть сквера, выходить на улицу Добровольского.

Идея состоит в том, чтобы в сырую погоду сделать доступными для посетителей существующие локации – детскую площадку, семейную аллею и т.д. Мощеную тротуарной плиткой дорожку предполагается сделать длиной 130 м и шириной 1,6 м. Почти все материалы для этого уже имеются - большую часть пожертвовали на общее дело предприниматели, недостающее активисты закупили за деньги, поступившие от славянцев на расчетный счет общественного объединения «Славянская мечта». В настоящее время продолжается сбор средств, необходимых для оплаты работ по установке бордюрного камня и укладке плитки. Желающие поддержать это начинание могут связаться с организаторами по телефону (050) 565-94-64.

Также обращаем внимание неравнодушных славянцев на то, что пока позволяет погода каждую субботу с 10:00 в сквере будет проходить общественный субботник. Смысл мероприятия очевиден - послужить родному городу можно не только денежными пожертвованиями, но и собственными руками.