Славянцев приглашают присоединяться к благоустройству сквера «Мечта»

|21 сентября 2017
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В этом году сквер «Мечта» не только получил официальный статус, но и обновил свою инфраструктуру. Впрочем, сезон благоустройства здесь еще не завершился.
За 2017 год сквер «Мечта» обогатился двумя новыми объектами - подаренной облгосадминистрацией тренажерной площадкой и аллеей Семьи, которую активисты построили на благотворительные взносы горожан. Аллею, напомним, сооружали в два этапа. 60 % работ выполнили в июле, а завершили строительство в конце прошлой недели, когда была установлена входная арка и уложена плитка на оставшейся части объекта.
Успех инициативы мотивировал энтузиастов до наступления дождей и холодов реализовать еще один проект – пешеходную дорожку, которая будет пролегать от остановки «поликлиника АИЗа» и, пересекая по диагонали восточную часть сквера, выходить на улицу Добровольского.
Идея состоит в том, чтобы в сырую погоду сделать доступными для посетителей существующие локации – детскую площадку, семейную аллею и т.д. Мощеную тротуарной плиткой дорожку предполагается сделать длиной 130 м и шириной 1,6 м. Почти все материалы для этого уже имеются - большую часть пожертвовали на общее дело предприниматели, недостающее активисты закупили за деньги, поступившие от славянцев на расчетный счет общественного объединения «Славянская мечта». В настоящее время продолжается сбор средств, необходимых для оплаты работ по установке бордюрного камня и укладке плитки. Желающие поддержать это начинание могут связаться с организаторами по телефону (050) 565-94-64.
Также обращаем внимание неравнодушных славянцев на то, что пока позволяет погода каждую субботу с 10:00 в сквере будет проходить общественный субботник. Смысл мероприятия очевиден - послужить родному городу можно не только денежными пожертвованиями, но и собственными руками.
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• В Киеве состоялось «Донбасское ВДНХ»
• Славянцев приглашают присоединяться к благоустройству сквера «Мечта»
• В Славянске огласили итоги Всеслобожанского конкурса имени Михаила Петренко
20 сентября 2017
• Депутат Славянского горсовета призвал руководство города прояснить ситуацию с «Торэластом»
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• Кишечные инфекции: наметился рост
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19 сентября 2017
• Две бронзовые медали Даниила Малеваного на соревнованиях по самбо
• Олег Старовойтов выиграл первенство клуба «Чигоринец» по шахматам
• Открытый школьный Кубок по волейболу
• Достижения славянских мастеров самбо
• Хет-трик Щелкунова и подвиг вратаря-ветерана Маркевича
• Артур Ромащенко – победитель турнира по боксу
• Пять наград спортсменов БК «Триада» на чемпионате Украины по кикбоксингу
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• Задержки, отказы, поломки, переделки - как идут ремонты в Славянске
• Славянское управление пенсионного фонда присоединят к Краматорску
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• Славянцы отметили День нашего двора
15 сентября 2017
• Славянский горсовет готов передать общественникам здание «Дзевульский и Лянге». Но с условиями
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• Почему гастролирующие цирки и луна-парки не могут найти себе в Славянске постоянного места
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В этом году сквер «Мечта» не только получил официальный статус, но и обновил свою инфраструктуру. Впрочем, сезон благоустройства здесь еще не завершился.