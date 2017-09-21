В Киеве состоялось «Донбасское ВДНХ»

Славянские предприниматели стали участниками выставки «Схід-Експо-2017», которая состоялась в Киеве 12-13 сентября. Всего в «донбасском ВДНХ», как уже успели окрестить выставку, приняли участие более 80 производителей из Донецкой и Луганской областей.

По словам руководителя кластера «Керамический край» Андрея Мищенко, мероприятие вышло мощным и показало потенциал Донбасса.

- На самом деле участников было гораздо больше. Например, наш кластер представляли 12 керамистов каждый со своей продукцией, а значились мы как один участник. Несмотря на огромное помещение выставочного центра, нам даже места было маловато - столько привезли продукции, - говорит он.

Выставка показала, что Украина и международные бизнес-партнеры очень мало знают о возможностях востока страны. Кому было известно, что переехавшее из Луганска предприятие в 40 стран мира экспортирует оборудование для калибровки зерна? Кто знал, что в Славянском районе варят умопомрачительные сыры, в Краматорске делают 3Д-принтеры, женщина-предприниматель, проживающая в 10 км от линии разграничения, шьет одежду по заказам французских компаний.

Славянские керамики, как рассказал Андрей Мищенко, смогли встретиться с представителями по маркетингу рынка Канады и наметили первые шаги по сотрудничеству с украинско-канадской торговой ассоциацией. Посетили тренинги и семинары, пообщались с губернатором Павлом Жебривским, который не просто забежал на мероприятие, а провел там достаточное количество времени.

Если первый день «Схід-Експо» был посвящен деловым переговорам, учебе и производственному общению, второй оказался чисто торговым. Посетителей, как рассказали славянцы, хватало. Уже к 9:00 у выставочного центра стояли люди, хотя открывался он лишь час спустя.

- Многие приходили за день несколько раз. Покупали и керамику, и съедобную продукцию, и косметику, и одежду. Когда выходили из павильонов - главная мысль у киевлян была: откуда у них это, там же война... - говорят участники мероприятия.

Свою главную цель славянские предприниматели увидели так: «показать, что мы есть. Показать, что мы живем не на подачках доноров, а зарабатываем производством во всех сферах деятельности».

Следующую выставку ее организаторы - ПРООН, при поддержке правительства Японии, облгосадминистрации двух областей - планируют сделать гораздо западнее. Где именно - пока не разглашается.

- Это правильное решение, - говорит Андрей Мищенко. - Если Европа нас увидит и начнет инвестировать в предпринимателей Донбасса, это будет мощным сигналом, что они в нас верят, будут стоять за нас до конца, и линия разграничения никогда не сдвинется в нашу сторону. Только в другую - к границе.