 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

Славянск узнаваемый

В Киеве состоялось «Донбасское ВДНХ»

Светлана Вьюниченко
21 сентября 2017 Просмотров: 77 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Славянские предприниматели стали участниками выставки «Схід-Експо-2017», которая состоялась в Киеве 12-13 сентября. Всего в «донбасском ВДНХ», как уже успели окрестить выставку, приняли участие более 80 производителей из Донецкой и Луганской областей.

По словам руководителя кластера «Керамический край» Андрея Мищенко, мероприятие вышло мощным и показало потенциал Донбасса. 

- На самом деле участников было гораздо больше. Например, наш кластер представляли 12 керамистов каждый со своей продукцией, а значились мы как один участник. Несмотря на огромное помещение выставочного центра, нам даже места было маловато - столько привезли продукции, - говорит он.

Выставка показала, что Украина и международные бизнес-партнеры очень мало знают о возможностях востока страны. Кому было известно, что переехавшее из Луганска предприятие в 40 стран мира экспортирует оборудование для калибровки зерна? Кто знал, что в Славянском районе варят умопомрачительные сыры, в Краматорске делают 3Д-принтеры, женщина-предприниматель, проживающая в 10 км от линии разграничения, шьет одежду по заказам французских компаний.

Славянские керамики, как рассказал Андрей Мищенко, смогли встретиться с представителями по маркетингу рынка Канады и наметили первые шаги по сотрудничеству с украинско-канадской торговой ассоциацией. Посетили тренинги и семинары, пообщались с губернатором Павлом Жебривским, который не просто забежал на мероприятие, а провел там достаточное количество времени.

Если первый день «Схід-Експо» был посвящен деловым переговорам, учебе и производственному общению, второй оказался чисто торговым. Посетителей, как рассказали славянцы, хватало. Уже к 9:00 у выставочного центра стояли люди, хотя открывался он лишь час спустя. 

- Многие приходили за день несколько раз. Покупали и керамику, и съедобную продукцию, и косметику, и одежду. Когда выходили из павильонов - главная мысль у киевлян была: откуда у них это, там же война... - говорят участники мероприятия.

Свою главную цель славянские предприниматели увидели так: «показать, что мы есть. Показать, что мы живем не на подачках доноров, а зарабатываем производством во всех сферах деятельности». 

Следующую выставку ее организаторы - ПРООН, при поддержке правительства Японии, облгосадминистрации двух областей - планируют сделать гораздо западнее. Где именно - пока не разглашается. 

- Это правильное решение, - говорит Андрей Мищенко. - Если Европа нас увидит и начнет инвестировать в предпринимателей Донбасса, это будет мощным сигналом, что они в нас верят, будут стоять за нас до конца, и линия разграничения никогда не сдвинется в нашу сторону. Только в другую - к границе.  

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

21 сентября 2017

Славянцев приглашают в парк на экофестиваль

Какие еще дороги залатают в этом году

И снова новоселье: платформа инициатив «Теплица» открылась по новому адресу

В Киеве состоялось «Донбасское ВДНХ»

Кристальная чистота

Славянцев приглашают присоединяться к благоустройству сквера «Мечта»

В Славянске огласили итоги Всеслобожанского конкурса имени Михаила Петренко

20 сентября 2017

Депутат Славянского горсовета призвал руководство города прояснить ситуацию с «Торэластом»

Почему Славянск попадает в экологический антирейтинг

Кишечные инфекции: наметился рост

На Химике завелся «интересный мужчинка»

Мэр поручил разобраться с «Буржуем»

На Почтовой заменят дорожное ограждение

19 сентября 2017

Две бронзовые медали Даниила Малеваного на соревнованиях по самбо

Олег Старовойтов выиграл первенство клуба «Чигоринец» по шахматам

Открытый школьный Кубок по волейболу

Достижения славянских мастеров самбо

Хет-трик Щелкунова и подвиг вратаря-ветерана Маркевича

Артур Ромащенко – победитель турнира по боксу

Пять наград спортсменов БК «Триада» на чемпионате Украины по кикбоксингу

Об асфальте в лужах и новых бордюрах

Задержки, отказы, поломки, переделки - как идут ремонты в Славянске

Славянское управление пенсионного фонда присоединят к Краматорску

Славянск узнаваемый

18 сентября 2017

Славянцы отметили День нашего двора

15 сентября 2017

Славянский горсовет готов передать общественникам здание «Дзевульский и Лянге». Но с условиями

Александра Дзюбу оштрафовали за коррупционное деяние

Почему гастролирующие цирки и луна-парки не могут найти себе в Славянске постоянного места

Детский сад: работаем по принципу «детоцентризма»

Директор школы: реформа - это закон. А законы нужно выполнять

Гороо прогнозирует проблемы с кадрами

Также в разделе

Славянцев приглашают в парк на экофестиваль

— 21 сентября 2017 —

Северско-Донецкое бассейновое управление водных ресурсов совместно с общественной организацией «Северский Донец - возрождение» приглашает славянцев и гостей города на Первый региональный ЭКОфестиваль «Сіверський Донець - ріка натхнення та любові».

Читать далее ⇒

И снова новоселье: платформа инициатив «Теплица» открылась по новому адресу

— 21 сентября 2017 —

За два с половиной года своей работы ПИ "Теплица" трижды меняла место дислокации. 16 сентября состоялась презентация нового помещения, где волонтеры надеются обосноваться надолго.

Читать далее ⇒

Славянцев приглашают присоединяться к благоустройству сквера «Мечта»

— 21 сентября 2017 —

В этом году сквер «Мечта» не только получил официальный статус, но и обновил свою инфраструктуру. Впрочем, сезон благоустройства здесь еще не завершился.

Читать далее ⇒

В Славянске огласили итоги Всеслобожанского конкурса имени Михаила Петренко

— 21 сентября 2017 —

В Славянске стартовал второй этап мероприятий, приуроченных к празднованию 200-летия поэта-романтика Михаила Петренко. Начался он с торжественной программы, проходившей 19 сентября в концертном зале городской школы искусств.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «В Киеве состоялось «Донбасское ВДНХ»»

Славянские предприниматели стали участниками выставки «Схід-Експо-2017», которая состоялась в Киеве 12-13 сентября. Всего в «донбасском ВДНХ», как уже успели окрестить выставку, приняли участие более 80 производителей из Донецкой и Луганской областей.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Какие еще дороги залатают в этом году

Почему Славянск попадает в экологический антирейтинг

Мэр поручил разобраться с «Буржуем»

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Кишечные инфекции: наметился рост

На Химике завелся «интересный мужчинка»

Александра Дзюбу оштрафовали за коррупционное деяние

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Депутат Славянского горсовета призвал руководство города прояснить ситуацию с «Торэластом»

Славянское управление пенсионного фонда присоединят к Краматорску

Горгаз переживает по поводу счетчиков

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Кристальная чистота

Перестановка слагаемых

Дедовщина

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Две бронзовые медали Даниила Малеваного на соревнованиях по самбо

Олег Старовойтов выиграл первенство клуба «Чигоринец» по шахматам

Открытый школьный Кубок по волейболу

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

21 сентября 2017

Славянцев приглашают в парк на экофестиваль

Какие еще дороги залатают в этом году

И снова новоселье: платформа инициатив «Теплица» открылась по новому адресу

В Киеве состоялось «Донбасское ВДНХ»

Кристальная чистота

Славянцев приглашают присоединяться к благоустройству сквера «Мечта»

В Славянске огласили итоги Всеслобожанского конкурса имени Михаила Петренко

20 сентября 2017

Депутат Славянского горсовета призвал руководство города прояснить ситуацию с «Торэластом»

Почему Славянск попадает в экологический антирейтинг

Кишечные инфекции: наметился рост

На Химике завелся «интересный мужчинка»

Мэр поручил разобраться с «Буржуем»

На Почтовой заменят дорожное ограждение

19 сентября 2017

Две бронзовые медали Даниила Малеваного на соревнованиях по самбо

Олег Старовойтов выиграл первенство клуба «Чигоринец» по шахматам

Открытый школьный Кубок по волейболу

Достижения славянских мастеров самбо

Хет-трик Щелкунова и подвиг вратаря-ветерана Маркевича

Артур Ромащенко – победитель турнира по боксу

Пять наград спортсменов БК «Триада» на чемпионате Украины по кикбоксингу

Об асфальте в лужах и новых бордюрах

Задержки, отказы, поломки, переделки - как идут ремонты в Славянске

Славянское управление пенсионного фонда присоединят к Краматорску

Славянск узнаваемый

18 сентября 2017

Славянцы отметили День нашего двора

15 сентября 2017

Славянский горсовет готов передать общественникам здание «Дзевульский и Лянге». Но с условиями

Александра Дзюбу оштрафовали за коррупционное деяние

Почему гастролирующие цирки и луна-парки не могут найти себе в Славянске постоянного места

Детский сад: работаем по принципу «детоцентризма»

Директор школы: реформа - это закон. А законы нужно выполнять

Гороо прогнозирует проблемы с кадрами

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top