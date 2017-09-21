И снова новоселье: платформа инициатив «Теплица» открылась по новому адресу

|21 сентября 2017
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За два с половиной года своей работы ПИ "Теплица" трижды меняла место дислокации. 16 сентября состоялась презентация нового помещения, где волонтеры надеются обосноваться надолго.
На нынешних условиях "Теплица" получает помещение впервые. Если раньше для своей деятельности ребята арендовали полезную площадь у частных лиц, то теперь они получили в бесплатное пользование объект коммунальной собственности - сроком на 2 года 11 месяцев. Меморандум о сотрудничестве между общественной организацией "Теплица", отделом семьи, молодежи, физкультуры и спорта и коммунальным учреждением "Спортивный клуб по месту проживания «Культурно-спортивный центр» был подписан еще 17 июня, однако заселиться в новое помещение волонтеры не могли из-за затянувшегося ремонта здания. Теперь этот этап позади. Впереди - налаживание работы на новом месте и дооборудование аудиторий техникой и мебелью.
Часть затрат на эти мероприятия поступит в рамках областной программы по созданию молодежных центров. Славянску на эти цели дали 300 тыс. грн. В остальном деятельность "Теплицы" финансируют зарубежные доноры - сейчас заканчивается срок грантовой помощи от ЮНИСЕФ, с 1 октября платформа инициатив начнет сотрудничать с USAID.
Поздравить волонтеров с новосельем собралось много людей - и местных, и приезжих. Самым "дальним" гостем был Любомир Лещук, волонтер объединения "Львівська освітня фундація", который стоял у истоков создания "Теплицы" и весь период ее становления жил в Славянске. Комментируя увиденное, львовянин подчеркнул два важных, по его мнению, аспекта: начавшееся сотрудничество с местными органами власти и возмужание самих ребят - сейчас они готовы реализовывать очень серьезные проекты.
Прошедшее лето волонтеры "Теплицы" провели по-разному: кто-то путешествовал автостопом, кто-то участвовал во всеукраинских проектах, кто-то проводил в Славянске локальные мероприятия, многие поступали в вузы Харькова, Киева, Львова. Образовавшийся перерыв молодежь использовала для разработки новых проектов и систематизации уже действующих направлений. О каждом из них аудитория могла узнать на тематических презентациях.
Главной задачей "Теплицы" остается всестороннее развитие личности, предоставление ей возможностей для самореализации и вовлечение людей в активную общественную жизнь. Решать ее ребята планируют разными формами. Одна из них - школа неформального образования, где всех желающих будут учить полезным навыкам: организационным, предпринимательским, техническим. В этом проекте предполагается ряд встреч с интересными людьми, которые расскажут о своих успехах и неудачах. Слушателей также будут привлекать к созданию и реализации различных проектов. Куратор этого направления Евгений Скрипник обещает максимальную занятость.
Неформальное инженерное образование – от умения обращаться с паяльником до 3D-моделирования - славянцы смогут получить в технической лаборатории «MakerSpace». Первый курс этого направления начался 20 сентября и продолжится неделю, начало занятий в 16:00.
В ближайшие полгода в «Теплице» будет работать фотошкола, где ее ученики под руководством куратора Алексея Кузьмина изучат не только основы фото- и видеосъемки, но и научатся грамотно обрабатывать полученные изображения. К обучению планируется привлекать не только местных профессионалов, но и рейтинговых фотохудожников со всей Украины. Курс обучения продлится два месяца, после чего работы выпускников пройдут конкурсный отбор. Авторы лучших снимков смогут поехать перед Новым годом в Карпаты на фотосессию. Записаться на курсы можно, заполнив регистрационную форму на странице «Теплицы» в сети Фейсбук. Здесь же, кстати, можно узнать и другие детали текущих и будущих мероприятий.
Приоритетным направлением волонтерской работы остается культурная сфера. В ее рамках планируется продолжать уже сформированные традиции проведения выставок, кинопоказов, концертов, фестивалей, творческих встреч с начинающими и опытными поэтами, музыкантами, художниками, режиссерами.
Вспоминая уже прошедшие события, куратор культурного направления Александр Голуб рассказал, что один из проведенных фестивалей, а именно «HiddenPower», состоявшийся в марте в полуразрушенном админздании бывшего керамкомбината, решено сделать постоянным. Но место проведения и концепция мероприятия могут измениться - во многом это зависит от идей, привнесенных в проект новыми единомышленниками. В том, что таковые найдутся, волонтеры «Теплицы», опираясь на двухлетний опыт работы, не сомневаются.
Самым, пожалуй, масштабным будет социальное направление деятельности. В этой сфере волонтеры уже располагают значительным опытом и тесными связями с тремя работающими в Славянске реабилитационными центрами. За два с лишним года в «Теплице» прошли около 200 обучающих мастер-классов, более 100 занятий по арт-терапии, реализовано 5 проектов по программе «Добрый сосед», в рамках которых молодежь адресно помогала семьям, оказавшимся в сложных обстоятельствах. Кроме того, ребята реализовали 15 урбанистических проектов по программе малых грантов ЮНИСЕФ. В пример можно привести появившиеся в городе велопарковки или мурал на стене детской больницы.
С началом работы на новом месте направление расширится за счет проекта «Инклюзия единения», ориентированного на физически ограниченных граждан – детей и взрослых. После того, как в соседнем крыле здания заработает реабилитационный центр, открывающийся в рамках ПРООН, с этим учреждением тоже предполагается наладить сотрудничество. Тем более, что на базе создающегося центра должны появиться инклюзивные спорт- и танцклассы.
В первых числах октября «Теплица» объявит курсы для волонтеров, которых заинтересует именно это направление. На протяжении двух недель их будут обучать специфике общения с инвалидами и их ресоциализации. По окончании курсов, 21 октября, пройдет инклюзивный фестиваль, участие в котором, как ожидается, примут более 150 воспитанников детских центров реабилитации.
Команда платформы инициатив «Теплица» благодарит за поддержку всех своих партнеров и волонтеров, а также выражает надежду, что ряды первых и последних будут в дальнейшем только шириться.
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• Кишечные инфекции: наметился рост
• На Химике завелся «интересный мужчинка»
• Мэр поручил разобраться с «Буржуем»
• На Почтовой заменят дорожное ограждение
19 сентября 2017
• Две бронзовые медали Даниила Малеваного на соревнованиях по самбо
• Олег Старовойтов выиграл первенство клуба «Чигоринец» по шахматам
• Открытый школьный Кубок по волейболу
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• Хет-трик Щелкунова и подвиг вратаря-ветерана Маркевича
• Артур Ромащенко – победитель турнира по боксу
• Пять наград спортсменов БК «Триада» на чемпионате Украины по кикбоксингу
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• Славянский горсовет готов передать общественникам здание «Дзевульский и Лянге». Но с условиями
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• Почему гастролирующие цирки и луна-парки не могут найти себе в Славянске постоянного места
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За два с половиной года своей работы ПИ "Теплица" трижды меняла место дислокации. 16 сентября состоялась презентация нового помещения, где волонтеры надеются обосноваться надолго.