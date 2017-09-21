И снова новоселье: платформа инициатив «Теплица» открылась по новому адресу

За два с половиной года своей работы ПИ "Теплица" трижды меняла место дислокации. 16 сентября состоялась презентация нового помещения, где волонтеры надеются обосноваться надолго.

Партнерство и взаимодействие

На нынешних условиях "Теплица" получает помещение впервые. Если раньше для своей деятельности ребята арендовали полезную площадь у частных лиц, то теперь они получили в бесплатное пользование объект коммунальной собственности - сроком на 2 года 11 месяцев. Меморандум о сотрудничестве между общественной организацией "Теплица", отделом семьи, молодежи, физкультуры и спорта и коммунальным учреждением "Спортивный клуб по месту проживания «Культурно-спортивный центр» был подписан еще 17 июня, однако заселиться в новое помещение волонтеры не могли из-за затянувшегося ремонта здания. Теперь этот этап позади. Впереди - налаживание работы на новом месте и дооборудование аудиторий техникой и мебелью.

Часть затрат на эти мероприятия поступит в рамках областной программы по созданию молодежных центров. Славянску на эти цели дали 300 тыс. грн. В остальном деятельность "Теплицы" финансируют зарубежные доноры - сейчас заканчивается срок грантовой помощи от ЮНИСЕФ, с 1 октября платформа инициатив начнет сотрудничать с USAID.

Поздравить волонтеров с новосельем собралось много людей - и местных, и приезжих. Самым "дальним" гостем был Любомир Лещук, волонтер объединения "Львівська освітня фундація", который стоял у истоков создания "Теплицы" и весь период ее становления жил в Славянске. Комментируя увиденное, львовянин подчеркнул два важных, по его мнению, аспекта: начавшееся сотрудничество с местными органами власти и возмужание самих ребят - сейчас они готовы реализовывать очень серьезные проекты.

О накопившихся планах

Прошедшее лето волонтеры "Теплицы" провели по-разному: кто-то путешествовал автостопом, кто-то участвовал во всеукраинских проектах, кто-то проводил в Славянске локальные мероприятия, многие поступали в вузы Харькова, Киева, Львова. Образовавшийся перерыв молодежь использовала для разработки новых проектов и систематизации уже действующих направлений. О каждом из них аудитория могла узнать на тематических презентациях.

Главной задачей "Теплицы" остается всестороннее развитие личности, предоставление ей возможностей для самореализации и вовлечение людей в активную общественную жизнь. Решать ее ребята планируют разными формами. Одна из них - школа неформального образования, где всех желающих будут учить полезным навыкам: организационным, предпринимательским, техническим. В этом проекте предполагается ряд встреч с интересными людьми, которые расскажут о своих успехах и неудачах. Слушателей также будут привлекать к созданию и реализации различных проектов. Куратор этого направления Евгений Скрипник обещает максимальную занятость.

Неформальное инженерное образование – от умения обращаться с паяльником до 3D-моделирования - славянцы смогут получить в технической лаборатории «MakerSpace». Первый курс этого направления начался 20 сентября и продолжится неделю, начало занятий в 16:00.

Фото, видео, культура

В ближайшие полгода в «Теплице» будет работать фотошкола, где ее ученики под руководством куратора Алексея Кузьмина изучат не только основы фото- и видеосъемки, но и научатся грамотно обрабатывать полученные изображения. К обучению планируется привлекать не только местных профессионалов, но и рейтинговых фотохудожников со всей Украины. Курс обучения продлится два месяца, после чего работы выпускников пройдут конкурсный отбор. Авторы лучших снимков смогут поехать перед Новым годом в Карпаты на фотосессию. Записаться на курсы можно, заполнив регистрационную форму на странице «Теплицы» в сети Фейсбук. Здесь же, кстати, можно узнать и другие детали текущих и будущих мероприятий.

Приоритетным направлением волонтерской работы остается культурная сфера. В ее рамках планируется продолжать уже сформированные традиции проведения выставок, кинопоказов, концертов, фестивалей, творческих встреч с начинающими и опытными поэтами, музыкантами, художниками, режиссерами.

Вспоминая уже прошедшие события, куратор культурного направления Александр Голуб рассказал, что один из проведенных фестивалей, а именно «HiddenPower», состоявшийся в марте в полуразрушенном админздании бывшего керамкомбината, решено сделать постоянным. Но место проведения и концепция мероприятия могут измениться - во многом это зависит от идей, привнесенных в проект новыми единомышленниками. В том, что таковые найдутся, волонтеры «Теплицы», опираясь на двухлетний опыт работы, не сомневаются.

Инклюзия единения

Самым, пожалуй, масштабным будет социальное направление деятельности. В этой сфере волонтеры уже располагают значительным опытом и тесными связями с тремя работающими в Славянске реабилитационными центрами. За два с лишним года в «Теплице» прошли около 200 обучающих мастер-классов, более 100 занятий по арт-терапии, реализовано 5 проектов по программе «Добрый сосед», в рамках которых молодежь адресно помогала семьям, оказавшимся в сложных обстоятельствах. Кроме того, ребята реализовали 15 урбанистических проектов по программе малых грантов ЮНИСЕФ. В пример можно привести появившиеся в городе велопарковки или мурал на стене детской больницы.

С началом работы на новом месте направление расширится за счет проекта «Инклюзия единения», ориентированного на физически ограниченных граждан – детей и взрослых. После того, как в соседнем крыле здания заработает реабилитационный центр, открывающийся в рамках ПРООН, с этим учреждением тоже предполагается наладить сотрудничество. Тем более, что на базе создающегося центра должны появиться инклюзивные спорт- и танцклассы.

В первых числах октября «Теплица» объявит курсы для волонтеров, которых заинтересует именно это направление. На протяжении двух недель их будут обучать специфике общения с инвалидами и их ресоциализации. По окончании курсов, 21 октября, пройдет инклюзивный фестиваль, участие в котором, как ожидается, примут более 150 воспитанников детских центров реабилитации.

Команда платформы инициатив «Теплица» благодарит за поддержку всех своих партнеров и волонтеров, а также выражает надежду, что ряды первых и последних будут в дальнейшем только шириться.