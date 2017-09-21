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Славянск узнаваемый

Славянцев приглашают в парк на экофестиваль
21 сентября 2017 Просмотров: 54 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Северско-Донецкое бассейновое управление водных ресурсов совместно с общественной организацией «Северский Донец - возрождение» приглашает славянцев и гостей города на Первый региональный ЭКОфестиваль «Сіверський Донець - ріка натхнення та любові».

Впервые праздник главной реки Востока Украины пройдет в формате экологического фестиваля. В качестве примера организаторы взяли традиции пан-европейского праздника Международеный День Дуная.

Мероприятие состоится в субботу, 23 сентября, в парке «Шелковичный». Начало в 11:00.

Фестиваль пройдет в рамках празднования Дня Северского Донца при поддержке городской и областной администраций.

Посетителей ждут мастер-классы и выставки, веселые развлечения и конкурсы, концерт лучших творческих коллективов Славянщины.

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Комментарии к статье «Славянцев приглашают в парк на экофестиваль»

Северско-Донецкое бассейновое управление водных ресурсов совместно с общественной организацией «Северский Донец - возрождение» приглашает славянцев и гостей города на Первый региональный ЭКОфестиваль «Сіверський Донець - ріка натхнення та любові».

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Хет-трик Щелкунова и подвиг вратаря-ветерана Маркевича

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