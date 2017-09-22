Самая большая елка

До Нового года более трех месяцев, но в Национальном Реестре Рекордов Украины регистрируют новые достижения, которые непосредственно связаны с Новым годом.

В Национальном Реестре Рекордов Украины оказалась живая ель, растущая в г. Зеньков на Полтавщине, дерево признано самым высоким в Украине. Ее высота составила 23 м 67 см. Это дерево считают центральной елкой Зеньков уже не одно десятилетие. В новогоднюю ночь местные приходят к нему загадывать желания.

Пенсионер Владимир Омельченко вспоминает, как 23-летним участвовал в высадке этого дерева. Сейчас мужчине почти 80 лет. "Мы ее где-то брали из питомника, а как сажали, то ей было уже года три-четыре. То есть ей 55 примерно", - говорит он.

Раньше самой высокой считалась елка, которая росла в Луцке, ее высота 20 м, сообщает http://greensad.ua/category/el-obychnaja/.

Не рубить ели, а украшать те, что растут в природе – призывает глава города Зеньков. Он говорит, что это и для глаза приятно, и для бюджета экономия. "Если считать такую елку, по такой высоте – то это тысяч 20-30, я думаю, она стоит, чтобы ее довезти, поставить", - говорит мэр Сергей Максименко.

Глава Национального Реестра Рекордов Украины Лана Ветрова сообщила, что зеньковская елка установила рекорд в категории «Живая природа».

Елка из Зинькова хоть и является наивысшей в Украине, но до мирового рекорда – 48-метровой, что растет в Эстонии – ей придется расти еще с полвека.

А вот среди искусственных новогодних елей, согласно Книге рекордов Гиннеса, была установлена в 2009 году на проспекте Пасьо-де-ла-Реформа в Мехико. Ее диаметр составил 35 метров, а высота — 110,35 метра, что равно высоте 40-этажного дома.

В течение двух месяцев новогоднего великана устанавливали 200 рабочих. Для этого им потребовалось колоссальное количество металлических конструкций общим весом 330 тонн, а также электрические гирлянды, общая длина которых составила около 80 000 метров.

Торжественное зажжение огней на новогодней елке оповестило гостей и жителей города о начале праздничных гуляний. Тогда в этом районе прошли новогодние ярмарки и фестивали, появился каток и зона для игр в снежки. Кроме того, в честь открытия новогоднего дерева рекордной высоты известный тенор Пласидо Доминго дал несколько бесплатных концертов.

В 2007 году на озере Лагоа-Родриго-де-Фретас в Рио-де-Жанейро была возведена самая большая в мире плавающая елка. Высота праздничного дерева составляла 85 метров, ее украшали более двух миллионов лампочек.