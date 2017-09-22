В Славянске появится центр для пострадавших от насилия в семье

|22 сентября 2017
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В славянском исполкоме состоялось заседание рабочей группы, на котором обсуждался проект создания в городе специального центра для жертв насилия в семье. Проект финансируется в рамках ПРООН, при содействии органов местного самоуправления.
Как рассказала директор Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Вера Павлова, работа по профилактике насилия в семье ведется в области и в городе уже не первый год. Например, при облгосадминистрации реализуется несколько проектов, направленных на решение данной проблемы. Зачастую их спонсорами выступают международные благотворительные фонды, а выполняют работу волонтеры общественных организаций.
Непосредственно в Славянске этим занимаются общественные организации "Сприяння" и "Лига социальных работников", которые сформировали мобильные группы, оказывающие психологическую и юридическую помощь жертвам семейного насилия - женщинам, мужчинам, подросткам. Причем для конфиденциальности встреча может проходить не дома у пострадавшего человека, а в удаленном месте.
В "легких" случаях такая помощь оказывается действенной, и уровень насилия снижается. Когда же психологическое давление в семье становится невыносимым, а тем более, когда появляется угроза физического насилия, страдающему человеку приходится искать место, где он мог бы временно укрыться. Именно для таких целей и планируется создать специальный центр.
По словам Веры Павловой, подобное учреждение в области уже есть. Сейчас оно базируется в Дружковке, куда переехало в 2014-м из Донецка. В этом центре жертва насилия может бесплатно жить несколько недель, получая комплекс социально-психологических услуг. Но ехать туда славянцы не соглашаются, ибо географическая удаленность отрывает их от быта, работы и других сфер жизни. Исходя из этого, общественники решили открыть такой центр в Славянске. Инициатором выступила ОО "Лига социальных работников", средства на ремонт и оборудования помещения согласились предоставить зарубежные партнеры.
Упрощенно говоря, центр будет представлять собой мини-хостел, где желающий переждать семейную бурю славянец сможет пожить некоторое время, не опасаясь, что его настигнет агрессия: в соответствии с международными требованиями безопасности адрес объекта публично оглашаться не будет. Поскольку жертвами семейного насилия часто становятся женщины, рассматривается возможность обустроить центр таким образом, чтобы здесь можно было жить с детьми. Что касается сроков, то подготовить такое помещение планируется до начала января. Его открытие ожидается в 2018 году.
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20 сентября 2017
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• Кишечные инфекции: наметился рост
• На Химике завелся «интересный мужчинка»
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В славянском исполкоме состоялось заседание рабочей группы, на котором обсуждался проект создания в городе специального центра для жертв насилия в семье. Проект финансируется в рамках ПРООН, при содействии органов местного самоуправления.