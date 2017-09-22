Жильцы «Китайской стены» жалуются на автостраду перед домом

|22 сентября 2017
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Как известно, любая медаль имеет две стороны. Как нельзя лучше это утверждение иллюстрирует ситуация с ремонтами дорог: вначале в адрес властей сыплются жалобы на отвратительное качество той или иной проезжей части, а после — возмущение тем, что обновленная дорога превратилась в гоночную трассу.
Такая ситуация произошла с девятиэтажкой №3 в переулке Виноградном, которая в народе именуется «Китайской стеной». Придомовая дорога много лет находилась в таком состоянии, что туда отказывались приезжать даже таксисты. Наконец дорогу перестелили, и вот 19 сентября представительницы Виноградного, 3, пришли на аппаратное совещание с просьбой ее перекрыть.
Дело в том, что теперь по этой дороге многие жители района стали ездить в гаражи, которые расположены выше по улице. «Движение очень интенсивное. «Мажоры» едут. Музыка на всю. Люди с колясками вынуждены уступать дорогу транспорту», - рассказала жительница дома, добавив, что за последний год во дворе произошло уже два ДТП. «Постоянно движение, как на трассе. Остановить практически невозможно», - говорит другая.
Жители Виноградного, 3 писали письма и в горотдел полиции, и в исполком, но, по их словам, в ответ приходили формальные отписки. Впрочем, им было обещано, что вопрос будет рассмотрен городской комиссией по вопросам безопасности дорожного движения, но результатов пока нет.
И. о. начальника УЖКХ Ольга Заруба сообщила, что по просьбам жителей дорогу уже однажды перекрывали. После чего последовала жалоба от других жильцов, которые потребовали очистить проезд, что и было сделано. Что касается комиссии, то вопрос действительно был внесен в повестку дня заседания 12 сентября, но остался без рассмотрения.
В свою очередь, городской голова Вадим Лях считает, что в подобных ситуациях, которые в городе нередки, сторонами конфликта выступают жильцы одного и того же дома — те, у кого есть машина, и те, у кого ее нет. И решать проблему должны именно они — то ли на общедомовом голосовании, то ли каким-то другим образом. «Поставить забор проще всего. Но его потом сносят те, кто недоволен», - говорит мэр. Однако представительницы Виноградного, 3, настаивают, что жители дома в подавляющем большинстве за то, чтобы перегородить проезд, поскольку ездят по нему транзитом жители других домов, которым не хочется по пути в гараж наматывать лишние километры.
В итоге мэр, устав от прений, решил-таки пойти навстречу просьбам жильцов и дал поручение УЖКХ проезд перекрыть. «Мы закроем там движение. Посмотрим, сколько забор простоит», - сказал он.
Со своей стороны начальник жэка «Цидило и К» Владимир Гущин предостерег градоначальника от подобного шага. «Мы перекрывали проезд. Жители этого же дома вызвали полицию, и полиция меня предупредила: если еще раз перекроете, на вас будет составлен административный протокол», - рассказал он.
Выступил против и инспектор ГСЧС Александр Стрельников, который объяснил, что, согласно правилам пожарной безопасности, перегораживать проезд ни в коем случае нельзя. По его словам, подобный прецедент однажды имел место на улице Центральной (Карла Маркса), когда из-за препятствия на дороге пожарный автомобиль не мог подъехать к месту происшествия. Как вариант, он предложил последовать примеру жильцов дома №7, который находится выше по переулку: они решили проблему сквозного проезда с помощью шлагбаума, который при необходимости открывают для машин оперативных служб.
Присутствовавший на совещании представитель полиции, которого попросили прокомментировать ситуацию, ничего конкретного сказать не смог. Он пообещал зарегистрировать сообщение об инциденте, но предупредил, что вопросами безопасности дорожного движения занимается профильное управление патрульной полиции, которому и будет передана соответствующая информация.
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Комментарии к статье «Жильцы «Китайской стены» жалуются на автостраду перед домом »
Как известно, любая медаль имеет две стороны. Как нельзя лучше это утверждение иллюстрирует ситуация с ремонтами дорог: вначале в адрес властей сыплются жалобы на отвратительное качество той или иной проезжей части, а после — возмущение тем, что обновленная дорога превратилась в гоночную трассу.