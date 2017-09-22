Керамическая отрасль: потрясения только начинаются

|22 сентября 2017
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В начале лета керамическую отрасль Славянска сотрясали нешуточные страсти. Аресты фур с продукцией, митинги под исполкомом и общий накал ситуации завершился своеобразным меморандумом между представителями отрасли и местной властью.
Работа предприятий была разблокирована. Но в итоге предпринимателей призвали легализовать свой бизнес, трудоустроить наемных работников, организовать прозрачную бухгалтерию и пр. Сроку на это отпустили до конца лета. К 1 сентября керамистов просили «показать динамику» вывода сектора из тени. Тех, кто эту просьбу проигнорирует, обещали публично и показательно наказать.
В середине сентября показательных наказаний так и не произошло. Однако, как объяснил городской голова Вадим Лях, процесс идет, и дело еще не закончилось.
- На сегодняшний день керамисты зарегистрировали 204 новых наемных работников. Еще 48 человек, работавшие ранее как ФЛП, получили патенты на осуществление производства и реализации керамических изделий. Мы понимаем, что это далеко не все, - говорит славянский градоначальник.
По его словам, жалобы сейчас поступают от тех предпринимателей, которые пошли по пути легализации. Они нарекают на коллег, которые не поддержали правила игры. Таким образом, говорят теперь уже законопослушные керамисты, создается нечестная конкуренция, выиграть в которой они не смогут.
- Мы такого не допустим. Сейчас налоговая готовит списки для правоохранителей, чтобы зарегистрировавшиеся предприниматели не попали под проверки. Для остальных проверки будут, - пообещал мэр.
Стоит отметить, что сами керамисты считают сегодняшнюю ситуацию «затишьем перед бурей».
- Только самые наивные могли предполагать, что власть разрешит кому-то легализовать бизнес, а остальные постоят в сторонке. Сейчас наверняка идет кабинетный аудит, когда на основе формул просчитывается, сколько сотрудников должно быть теоретически на том или ином предприятии. Ведь это все легко узнать - достаточно определить, сколько потрачено сырья или какова прибыль, - говорит председатель ОО «Союз производителей художественной керамики Славянска» Андрей Мищенко.
По его мнению, Славянск ожидают большие керамические потрясения, отрасль, а вместе с ней и весь город, еще будет лихорадить. Поскольку проблемы, которые всплывают сейчас, были заложены в начале большого пути, причем - самими же керамистами.
- У нас самое интересное еще впереди. Кто не сможет работать легально, закроет бизнес. Но тот, кто переживет смутные времена, будет вспоминать о том, что происходит, с благодарностью. Ведь раньше, когда возникали махинации с электроэнергией, предприниматели не могли спать спокойно. Теперь, когда ситуация вошла в законное русло, все нормализовалось. И город от этого только выиграл, - говорит Андрей Мищенко.
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21 сентября 2017
• Славянцев приглашают в парк на экофестиваль
• Какие еще дороги залатают в этом году
• И снова новоселье: платформа инициатив «Теплица» открылась по новому адресу
• В Киеве состоялось «Донбасское ВДНХ»
• Славянцев приглашают присоединяться к благоустройству сквера «Мечта»
• В Славянске огласили итоги Всеслобожанского конкурса имени Михаила Петренко
20 сентября 2017
• Депутат Славянского горсовета призвал руководство города прояснить ситуацию с «Торэластом»
• Почему Славянск попадает в экологический антирейтинг
• Кишечные инфекции: наметился рост
• На Химике завелся «интересный мужчинка»
• Мэр поручил разобраться с «Буржуем»
• На Почтовой заменят дорожное ограждение
19 сентября 2017
• Две бронзовые медали Даниила Малеваного на соревнованиях по самбо
• Олег Старовойтов выиграл первенство клуба «Чигоринец» по шахматам
• Открытый школьный Кубок по волейболу
• Достижения славянских мастеров самбо
• Хет-трик Щелкунова и подвиг вратаря-ветерана Маркевича
• Артур Ромащенко – победитель турнира по боксу
• 11 наград славянских спортсменов на соревнованиях по кикбоксингу
• Об асфальте в лужах и новых бордюрах
• Задержки, отказы, поломки, переделки - как идут ремонты в Славянске
• Славянское управление пенсионного фонда присоединят к Краматорску
18 сентября 2017
• Славянцы отметили День нашего двора
15 сентября 2017
• Славянский горсовет готов передать общественникам здание «Дзевульский и Лянге». Но с условиями
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В начале лета керамическую отрасль Славянска сотрясали нешуточные страсти. Аресты фур с продукцией, митинги под исполкомом и общий накал ситуации завершился своеобразным меморандумом между представителями отрасли и местной властью.