Славянский горсовет поддержал еще двоих «куркулей»

ИЗОЛЯТОРЫ И АРТ-ПИЦЦЕРИЯ

Первый проект принадлежит промышленно-торговой компании «Восток», которая занимается производством керамических изделий для технических нужд и намерена освоить выпуск фарфоровых изоляторов, кислотоупорного кирпича и плитки. Глава фирмы Владислав Демин считает дело перспективным, поскольку данный вид продукции пользуется огромным спросом. Так, по его сведениям, с начала нынешнего года объем тендерных закупок только по изоляторам составил 150 млн. гривен.

По словам Владислава Демина, необходимым условием нового вида производства является наличие газового обжига, в то время как сейчас предприятие располагает только электрическими печами. Реализация проекта предполагает газификацию производственных мощностей (на нее необходимо 400 тысяч гривен, этот процесс уже начат), покупку газовой печи (500 тысяч) и ее последующую модернизацию согласно современным требованиям (300 тысяч). К настоящему моменту проект реализован примерно наполовину, на его завершение требуется 1,2 миллиона гривен и 2-3 месяца времени. Грантовые средства «Восток» намерен израсходовать на приобретение печи, остальную сумму обещает инвестировать за счет собственных средств.

В результате реализации проекта руководство предприятия обещает создать 7 новых рабочих мест со средней зарплатой 5 тысяч гривен, а вложенные средства вернуть в бюджет в виде налогов за 1-2 года.

Авторами второго проекта, позиционируемого как социальный, выступила семейная пара переселенцев из Донецка. Они намерены создать в Славянске арт-пиццерию с культурным и развивающим досугом, ориентированным на детскую аудиторию. Предприниматели также запросили 500 тысяч гривен, которые планируют пустить на приобретение технологического инвентаря и развивающего оборудования для детей. В ходе реализации проекта они обещают создать от 4 до 6 новых рабочих мест с заработной платой от 4 до 6 тысяч гривен, причем приоритет при трудоустройстве будут отдавать также беженцам с неподконтрольных территорий. Окупить проект авторы обещают за один год. В качестве возможных вариантов размещения пиццерии рассматриваются три помещения в центральном районе города. Кроме Славянска, аналогичные заведения предприниматели намерены открыть в Краматорске и Лимане.

ФИНАНСОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Финансирование прошедших конкурсный отбор проектов осуществляется из областного и местного бюджетов в равных частях. Следовательно, из бюджета Славянска обоим претендентам должно было быть выделено по 250 тысяч гривен. Между тем, денег в городской казне оказалось несколько меньше.

Дело в том, объяснила начальник отдела экономики Елена Ковалева, что в нынешнем году на поддержку программы «Донецкий куркуль» в бюджете города был заложен один миллион гривен. Ранее три проекта уже получили финансирование на 521 тысячу гривен. Следовательно, на нынешних «куркулей» осталось всего 479 тысяч. Выход из положения нашли, уменьшив на недостающую сумму размер гранта производителям пиццы. Таким образом, «Восток» получит из бюджета Славянска искомые 250 тысяч, пиццерия – на 21 тысячу меньше.