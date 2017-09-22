Славянский горсовет поддержал еще двоих «куркулей»

|22 сентября 2017
|Просмотров: 46
|
Славянский горсовет решил оказать финансовую поддержку двум командам предпринимателей, которые стали победителями очередного этапа областной программы «Донецкий куркуль». Свои проекты они презентовали на заседании бюджетной комиссии, состоявшейся 15 сентября.
Первый проект принадлежит промышленно-торговой компании «Восток», которая занимается производством керамических изделий для технических нужд и намерена освоить выпуск фарфоровых изоляторов, кислотоупорного кирпича и плитки. Глава фирмы Владислав Демин считает дело перспективным, поскольку данный вид продукции пользуется огромным спросом. Так, по его сведениям, с начала нынешнего года объем тендерных закупок только по изоляторам составил 150 млн. гривен.
По словам Владислава Демина, необходимым условием нового вида производства является наличие газового обжига, в то время как сейчас предприятие располагает только электрическими печами. Реализация проекта предполагает газификацию производственных мощностей (на нее необходимо 400 тысяч гривен, этот процесс уже начат), покупку газовой печи (500 тысяч) и ее последующую модернизацию согласно современным требованиям (300 тысяч). К настоящему моменту проект реализован примерно наполовину, на его завершение требуется 1,2 миллиона гривен и 2-3 месяца времени. Грантовые средства «Восток» намерен израсходовать на приобретение печи, остальную сумму обещает инвестировать за счет собственных средств.
В результате реализации проекта руководство предприятия обещает создать 7 новых рабочих мест со средней зарплатой 5 тысяч гривен, а вложенные средства вернуть в бюджет в виде налогов за 1-2 года.
Авторами второго проекта, позиционируемого как социальный, выступила семейная пара переселенцев из Донецка. Они намерены создать в Славянске арт-пиццерию с культурным и развивающим досугом, ориентированным на детскую аудиторию. Предприниматели также запросили 500 тысяч гривен, которые планируют пустить на приобретение технологического инвентаря и развивающего оборудования для детей. В ходе реализации проекта они обещают создать от 4 до 6 новых рабочих мест с заработной платой от 4 до 6 тысяч гривен, причем приоритет при трудоустройстве будут отдавать также беженцам с неподконтрольных территорий. Окупить проект авторы обещают за один год. В качестве возможных вариантов размещения пиццерии рассматриваются три помещения в центральном районе города. Кроме Славянска, аналогичные заведения предприниматели намерены открыть в Краматорске и Лимане.
Финансирование прошедших конкурсный отбор проектов осуществляется из областного и местного бюджетов в равных частях. Следовательно, из бюджета Славянска обоим претендентам должно было быть выделено по 250 тысяч гривен. Между тем, денег в городской казне оказалось несколько меньше.
Дело в том, объяснила начальник отдела экономики Елена Ковалева, что в нынешнем году на поддержку программы «Донецкий куркуль» в бюджете города был заложен один миллион гривен. Ранее три проекта уже получили финансирование на 521 тысячу гривен. Следовательно, на нынешних «куркулей» осталось всего 479 тысяч. Выход из положения нашли, уменьшив на недостающую сумму размер гранта производителям пиццы. Таким образом, «Восток» получит из бюджета Славянска искомые 250 тысяч, пиццерия – на 21 тысячу меньше.
22 сентября 2017
• Славянский горсовет поддержал еще двоих «куркулей»
• Керамическая отрасль: потрясения только начинаются
• Жильцы «Китайской стены» жалуются на автостраду перед домом
• В Славянске появится центр для пострадавших от насилия в семье
21 сентября 2017
• Славянцев приглашают в парк на экофестиваль
• Какие еще дороги залатают в этом году
• И снова новоселье: платформа инициатив «Теплица» открылась по новому адресу
• В Киеве состоялось «Донбасское ВДНХ»
• Славянцев приглашают присоединяться к благоустройству сквера «Мечта»
• В Славянске огласили итоги Всеслобожанского конкурса имени Михаила Петренко
20 сентября 2017
• Депутат Славянского горсовета призвал руководство города прояснить ситуацию с «Торэластом»
• Почему Славянск попадает в экологический антирейтинг
• Кишечные инфекции: наметился рост
• На Химике завелся «интересный мужчинка»
• Мэр поручил разобраться с «Буржуем»
• На Почтовой заменят дорожное ограждение
19 сентября 2017
• Две бронзовые медали Даниила Малеваного на соревнованиях по самбо
• Олег Старовойтов выиграл первенство клуба «Чигоринец» по шахматам
• Открытый школьный Кубок по волейболу
• Достижения славянских мастеров самбо
• Хет-трик Щелкунова и подвиг вратаря-ветерана Маркевича
• Артур Ромащенко – победитель турнира по боксу
• 11 наград славянских спортсменов на соревнованиях по кикбоксингу
• Об асфальте в лужах и новых бордюрах
• Задержки, отказы, поломки, переделки - как идут ремонты в Славянске
• Славянское управление пенсионного фонда присоединят к Краматорску
18 сентября 2017
• Славянцы отметили День нашего двора
15 сентября 2017
• Славянский горсовет готов передать общественникам здание «Дзевульский и Лянге». Но с условиями
— 22 сентября 2017 —
В начале лета керамическую отрасль Славянска сотрясали нешуточные страсти. Аресты фур с продукцией, митинги под исполкомом и общий накал ситуации завершился своеобразным меморандумом между представителями отрасли и местной властью.
— 22 сентября 2017 —
Как известно, любая медаль имеет две стороны. Как нельзя лучше это утверждение иллюстрирует ситуация с ремонтами дорог: вначале в адрес властей сыплются жалобы на отвратительное качество той или иной проезжей части, а после — возмущение тем, что обновленная дорога превратилась в гоночную трассу.
— 22 сентября 2017 —
В славянском исполкоме состоялось заседание рабочей группы, на котором обсуждался проект создания в городе специального центра для жертв насилия в семье. Проект финансируется в рамках ПРООН, при содействии органов местного самоуправления.
— 21 сентября 2017 —
Северско-Донецкое бассейновое управление водных ресурсов совместно с общественной организацией «Северский Донец - возрождение» приглашает славянцев и гостей города на Первый региональный ЭКОфестиваль «Сіверський Донець - ріка натхнення та любові».
Приветствую, гость! Вход
22 сентября 2017
• Славянский горсовет поддержал еще двоих «куркулей»
• Керамическая отрасль: потрясения только начинаются
• Жильцы «Китайской стены» жалуются на автостраду перед домом
• В Славянске появится центр для пострадавших от насилия в семье
21 сентября 2017
• Славянцев приглашают в парк на экофестиваль
• Какие еще дороги залатают в этом году
• И снова новоселье: платформа инициатив «Теплица» открылась по новому адресу
• В Киеве состоялось «Донбасское ВДНХ»
• Славянцев приглашают присоединяться к благоустройству сквера «Мечта»
• В Славянске огласили итоги Всеслобожанского конкурса имени Михаила Петренко
20 сентября 2017
• Депутат Славянского горсовета призвал руководство города прояснить ситуацию с «Торэластом»
• Почему Славянск попадает в экологический антирейтинг
• Кишечные инфекции: наметился рост
• На Химике завелся «интересный мужчинка»
• Мэр поручил разобраться с «Буржуем»
• На Почтовой заменят дорожное ограждение
19 сентября 2017
• Две бронзовые медали Даниила Малеваного на соревнованиях по самбо
• Олег Старовойтов выиграл первенство клуба «Чигоринец» по шахматам
• Открытый школьный Кубок по волейболу
• Достижения славянских мастеров самбо
• Хет-трик Щелкунова и подвиг вратаря-ветерана Маркевича
• Артур Ромащенко – победитель турнира по боксу
• 11 наград славянских спортсменов на соревнованиях по кикбоксингу
• Об асфальте в лужах и новых бордюрах
• Задержки, отказы, поломки, переделки - как идут ремонты в Славянске
• Славянское управление пенсионного фонда присоединят к Краматорску
18 сентября 2017
• Славянцы отметили День нашего двора
15 сентября 2017
• Славянский горсовет готов передать общественникам здание «Дзевульский и Лянге». Но с условиями
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Славянский горсовет поддержал еще двоих «куркулей»»
Славянский горсовет решил оказать финансовую поддержку двум командам предпринимателей, которые стали победителями очередного этапа областной программы «Донецкий куркуль». Свои проекты они презентовали на заседании бюджетной комиссии, состоявшейся 15 сентября.