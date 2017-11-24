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Славянск определил предпринимателей года

Светлана Вьюниченко
9 ноября 2017 Просмотров: 592 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Славянске состоялся очередной конкурс «Предприниматель года-2017». Вручение дипломом проходило 3 ноября в актовом зале начфака ДГПУ в рамках экономического форма.

По традиции, победителей определяли в нескольких номинациях. Так, в номинации «Промышленное производство» лучшими жюри признало АО «Зевс Керамика» и ООО «Геннлих Украина». В разделе «Керамическое производство» первое место досталось частному предпринимателю Владиславу Полигенько. В сфере «Услуги» победило ООО «Гермес Трейд». В номинации «Ресторанное хозяйство» лидером оказалось кафе «Палермо». Победу в номинации «Услуги по благоустройству территорий» разделили Святогорский питомник и ФЛП И. Н. Лазаренко. Частный предприниматель Д. А. Полигенько  был назван открытием года. Также победа досталась торговому центру «Ярмарочный». 

Отметим, что конкурс «Предприниматель года» проводится в Славянске с 2002 года. За это время его номинантами и победителями стали около 200 представителей бизнеса. Все они  показывают достойный финансовый результат, активно принимают участие в жизни города, создают новые рабочие места и поднимают имидж Славянска.

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Комментарии к статье «Славянск определил предпринимателей года»

В Славянске состоялся очередной конкурс «Предприниматель года-2017». Вручение дипломом проходило 3 ноября в актовом зале начфака ДГПУ в рамках экономического форма.

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