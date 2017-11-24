Славянск определил предпринимателей года

По традиции, победителей определяли в нескольких номинациях. Так, в номинации «Промышленное производство» лучшими жюри признало АО «Зевс Керамика» и ООО «Геннлих Украина». В разделе «Керамическое производство» первое место досталось частному предпринимателю Владиславу Полигенько. В сфере «Услуги» победило ООО «Гермес Трейд». В номинации «Ресторанное хозяйство» лидером оказалось кафе «Палермо». Победу в номинации «Услуги по благоустройству территорий» разделили Святогорский питомник и ФЛП И. Н. Лазаренко. Частный предприниматель Д. А. Полигенько был назван открытием года. Также победа досталась торговому центру «Ярмарочный».

Отметим, что конкурс «Предприниматель года» проводится в Славянске с 2002 года. За это время его номинантами и победителями стали около 200 представителей бизнеса. Все они показывают достойный финансовый результат, активно принимают участие в жизни города, создают новые рабочие места и поднимают имидж Славянска.