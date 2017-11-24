Содержимое капсулы времени пока остается загадкой

В Славянске не смогли вскрыть памятную капсулу, размещенную в здании Центра культуры и окружающей среды. Демонтаж объекта, заложенного в 1967 году, накануне 50-летия октябрьской революции, произошел 8 ноября.

Как объяснил директор Центра Александр Кашлаков, это было сугубо техническое мероприятие. Во-первых, потомки выполнили просьбу молодежи 1960-х, а во-вторых, демонтажа требовал закон о декоммунизации.

Все прошло буднично и быстро. Рабочие сняли памятную табличку с надписью «Потомкам! Нашим детям и внукам, встретившим 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции, от строителей коммунизма 60-70 годов». Под ней оказалась ниша с капсулой из нержавеющего металла. Открыть ее без специальных инструментов не удалось. Поэтому капсулу памяти и саму табличку передали сотрудникам краеведческого музея. Его директор Лилия Зандер сказала, что музей берет капсулу на хранение как объект городской культуры. Выставлять ее в залах пока не планируется. А вот послание от «строителей коммунизма», после того как оно будет вскрыто и прочитано, выложат на сайте городского краеведческого музея.

Немногочисленные зрители, присутствовавшие на мероприятии (в основном, это были молодые мамы, гуляющие с детскими колясками), признались, что остались разочарованными тем, что не удалось увидеть послание воочию. Впрочем, рассудили они, догадаться, что там написано, несложно.

Удовлетворить любопытство помогли славянцы, присутствовавшие при закладке капсулы в ноябре 1967 года. Как оказалось, в ней содержится послание от пионеров тех лет школьникам нынешних времен.

- Я тогда учился в 7 классе 11-й школы. Мы собрались здесь большой пионерской дружиной - в белых рубашках и красных галстуках. Было холодно, но солнечно. В школе мы писали письма пионерам 2017 года. Завидовали, что они живут при коммунизме, и у них все бесплатно. Рассказывали, как преодолеваем наши трудности и строим светлое будущее, - рассказал участник событий Александр Плуталов.

По воспоминаниям других школьников тех лет, в капсулу вложили одно письмо, составленное взрослыми. Возможно, на основе того, что писали пионеры. Письмо зачитывали перед собравшимися. Но детская память избирательна: участники помнили микрофон на подставке, но содержание послания забыли. Говорят, это было что-то радостное.

- Для нас это было знаменательное событие. Мы его долго обсуждали между собой. Правда, будущее оказалось не таким, как мечталось когда-то, - признается Александр Плуталов.

Интересно, что ниша в стене Центра культуры и окружающей среды, где располагалась капсула, рискует остаться пустой ненадолго. По словам Александра Кашлакова, вполне возможно, что ее используют для нового послания потомкам. Этот вопрос, говорит он, требует отдельного обсуждения.

Отметим, что капсула времени в стене Центра - не единственная в Славянске. Еще одна находилась в энергостроительном техникуме. Ее достали 28 сентября на праздновании 60-летия учебного заведения. Эта капсула содержала послание от студентов 1967 года и фотографии тех времен. Однако от имени учащихся письмо составили и подписали директор, секретарь партбюро, председатель месткома профсоюза, секретарь комитета комсомола, председатель профкома учащихся. В связи с этим, текст можно было уже и не читать, но мы все же прочли. Самые худшие ожидания оправдались - с нами «славными потомками», составители письма делились «величайшей радостью: успехами, достигнутыми на пути коммунистического строительства». Далее говорится о «штрихах будничной, но полной глубокого содержания жизни» строителей коммунизма. В ней прекрасно все: появившееся в Москве и Ленинграде цветное телевидение, борьба с империализмом, глубокая обеспокоенность бедственным положением многомиллионного народа Китая. Чтобы потомки смогли осознать успехи социалистического строительства, в капсулу вложили отчет о выполнении плана народного хозяйства за 9 месяцев юбилейного 1967 года.

Впрочем, набор штампов, набивший оскомину каждому советскому человеку, современные студенты воспринять все равно не смогут. Что еще раз подтверждает правильность выбранного нами пути.