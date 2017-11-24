С 1 ноября запрещена ловля рыбы в зимовальных ямах

Каждый рыболов знает о том, что ловить рыбу в местах зимовки рыб недопустимо. Но мало кто задумывается, как важен для обитателей водоемов зимний период.

Это время рыба и другие водные жители проводят в состоянии оцепенения. Они почти не двигаются, как будто берегут свои силы, чтобы их хватило до наступления тепла. В холодное время года рыба становится абсолютно беззащитной. Она страдает не только от температуры окружающей среды, загрязнения водоемов, но и от недостатка кислорода.

Именно поэтому Закон Украины «О животном мире» предусматривает обозначение территорий, имеющих особое значение для зимовки рыбы. Единственной защитой для нее в этот период становятся зимовальные ямы. Это места массового сбора рыбы в углублениях дна речек и озер.

Как правило, в ямах сосредотачивается рыба одного вида. В проточных водоемах зимовальные ямы располагаются в самых глубоких местах с медленным течением. В озерах и водохранилищах - в местах выхода подземных ключей или в зоне впадения в реку.

Донецкий рыбоохранный патруль в соответствии с распоряжением руководства Государственного агентства рыбного хозяйства Украины от 14.10.2017 года, разработал интерактивную карту, в которой обозначены места зимовки рыбы. В нашей местности они расположены в акватории Северского Донца, Казенного Торца, Кривого Торца. Полный перечень зимовальных ям можно найти на сайте Государственного агентства рыбного хозяйства Украины: www.darg.gov.ua.

Согласно законодательству, рыбная ловля на зимовальных ямах строго запрещена. В соответствии с приказом Донецкого рыбоохранного патруля, запрет в Донецкой области вступил в силу с 1 ноября и продлится до начала весеннего нереста.

«Мы доносим информацию о расположении зимовальных ям к сведению рыбаков не для того, чтобы они воспользовались беззащитностью рыбы. Уверены, что ни один настоящий рыбак этого не сделает. Наоборот, мы надеемся на помощь людей, когда водоемы покроются льдом и рыба начнет страдать от недостатка кислорода, и призываем всех неравнодушных жителей, особенно рыбаков, помочь рыбе спокойно пережить зимний период» - обратились ко всем специалисты отдела ихтиологии и регулирования рыболовства.

Граждане, желающие присоединиться к борьбе с недостатком кислорода в зимовальных ямах или сообщить об этом явлении, могут звонить на горячую линию Донецкого рыбоохранного патруля по телефону (06262) 2-99-04.