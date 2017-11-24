В микрорайоне Химик волонтер в одиночку ремонтирует школьную спортивную площадку

|13 ноября 2017
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Закончив благоустройство сквера, житель мкр-на Химик Павел Злобин переключился на спортплощадку в младшей школе №9. Местное население равнодушно наблюдает.
Газета "ТВ плюс" ранее уже писала о Павле Злобине и его волонтерской деятельности. Тогда мы рассказывали о том, как славянец восстанавливает детскую площадку в сквере микрорайона и организовывает для местных жителей праздники. Последние мероприятия, по его словам, повлекли за собой трения с бывшим руководителем комитета микрорайона, уволившейся в текущем году после серии скандалов.
Напомним, что выборы нового председателя комитета состоялись в конце сентября. За Павла Злобина, также претендовавшего на этот пост, участники выборного собрания не проголосовали, отдав предпочтение кандидатке, которая аргументировала свои притязания налаженными связями с депутатом горсовета, работающим на данном избирательном участке. В итоге волонтер продолжает своими руками восстанавливать коммунальную инфраструктуру, привлекая к этому общественные организации, знакомых предпринимателей и других неравнодушных людей.
Действия комитета и депутата материальных воплощений пока не имеют, и поддерживать инициативы Павла Злобина организованная общественность, похоже, не намеревается. По крайней мере, к объявленному волонтером субботнику никто из комитета микрорайона не присоединился, хотя и по времени, и по месту он совпал с очередным собранием. Как, впрочем, не пришел на акцию по благоустройству и никто из местных жителей.
Описываемая ситуация, на самом деле, показательна и достаточно точно характеризует уровень гражданской ответственности в социуме. Приходится констатировать, что уровень этот весьма низок, и подавляющая часть общества не считает себя обязанной обустраивать место своего проживания, делегируя эти функции городской власти и коммунальным службам. При этом прикладывать усилия, чтобы обязать ответственные службы обеспечить людям комфортную жизнь, тоже никто не хочет.
Из всего вышесказанного вывод напрашивается неутешительный: за новостными потоками и бытовыми хлопотами мы часто забываем взглянуть на себя и свое место в современном обществе. Требуя улучшения жизни и не желая вкладывать в улучшения свое время, силы и средства, общество превращается в банального потребителя, сознание которого работает в полупроводниковом режиме –исключительно на «вход». И выхода из этого тупика пока, увы, не видно.
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Комментарии к статье «В микрорайоне Химик волонтер в одиночку ремонтирует школьную спортивную площадку»
Закончив благоустройство сквера, житель мкр-на Химик Павел Злобин переключился на спортплощадку в младшей школе №9. Местное население равнодушно наблюдает.