Пора прививаться

|14 ноября 2017
|Просмотров: 513
|
Эпидемия гриппа и ОРВИ до Славянска еще не дошла, констатировала начальник отдела здравоохранения Елена Джим. По ее словам, сейчас самое подходящее время, что сделать прививку против гриппа.
Во всех амбулаториях Центра первичной медико-санитарной помощи (проще говоря, в поликлиниках) имеется достаточный запас вакцин. Оплачивать же препарат следует в аптеке. Стоимость его, напомним, колеблется в пределах 180-190 гривен.
24 ноября 2017
• Славянское управление Пенсионного фонда упраздняют
• Славянский район - в тройке лидеров областного агропромышленного рейтинга
• Как получить кредит онлайн на карточку за 15 минут
• В Славянске «накрыли» нелегального коноплевода
• Нелю Штепу отпустили в киевскую больницу
• Микрорайон Солнечный закончился. Где теперь будут выделять землю участникам АТО
• Пьяный водитель сбил пешехода
• Вблизи Славянска произошла смертельная авария
• Славянску обещают два новых троллейбуса
• Стадиону «Химик» присвоили имя Юрия Скиданова
• Мэр не отказался от идеи купить Дворец культуры
• Реформа ЖКХ: стимул к объединению жильцов
23 ноября 2017
• Почему горсовет не помогает полиции
• День достоинства и свободы по-славянски
• В Славянске стартовало строительство административного центра
• Власти заявляют, что проблема домов на улице Батюка решена
• Из Славянска до Вроцлава за 34 часа и 1700 гривен
• В Славянске стали чаще болеть туберкулезом
• В Славянске погасили марку, выпущенную в честь Михаила Петренко
• В Славянске горел один из корпусов АИЗа
22 ноября 2017
• «Шахтер» разгромлен в Неаполе
• Проект реконструкции опорной школы наконец получил экспертную оценку
• Праздник ведической культуры
• «Молодая семья-2017» живет в Славянске
• На Масложире монтируют автономные котлы
• Ремонт тротуаров: подрядчикам предъявили претензии
• Заседание районной коллегии: соцзащита в Черкасской ОТГ и мусорный «апокалипсис» в Былбасовке
— 24 ноября 2017 —
Начиная с понедельника, 20 ноября, стартовала реорганизация Славянского объединенного управления Пенсионного фонда. Как и планировалось, учреждение будет присоединено к краматорскому. Об этом сообщил заместитель начальника управления Сергей Скрипниченко.
— 24 ноября 2017 —
По результатам минувшего аграрного сезона сельхозпроизводители Славянского района поднялись на несколько ступенек в областном рейтинге, превзойдя собственный прошлогодний рекорд.
— 24 ноября 2017 —
В последние годы набирает популярность такая финансовая услуга как срочные микрозаймы онлайн. Реальная возможность быстро, не выходя из дома, получить необходимую денежную сумму под определенный процент становится привлекательной для многих украинских граждан.
— 24 ноября 2017 —
Славянцам, участвовавшим в антитеррористической операции, выделили 21 участок земли в мкр-не Солнечный. Рабочее совещание по распределению наделов состоялось в исполкоме 16 ноября. Приглашали на него лишь тех, кто подал заявление на участки.
Приветствую, гость! Вход
24 ноября 2017
• Славянское управление Пенсионного фонда упраздняют
• Славянский район - в тройке лидеров областного агропромышленного рейтинга
• Как получить кредит онлайн на карточку за 15 минут
• В Славянске «накрыли» нелегального коноплевода
• Нелю Штепу отпустили в киевскую больницу
• Микрорайон Солнечный закончился. Где теперь будут выделять землю участникам АТО
• Пьяный водитель сбил пешехода
• Вблизи Славянска произошла смертельная авария
• Славянску обещают два новых троллейбуса
• Стадиону «Химик» присвоили имя Юрия Скиданова
• Мэр не отказался от идеи купить Дворец культуры
• Реформа ЖКХ: стимул к объединению жильцов
23 ноября 2017
• Почему горсовет не помогает полиции
• День достоинства и свободы по-славянски
• В Славянске стартовало строительство административного центра
• Власти заявляют, что проблема домов на улице Батюка решена
• Из Славянска до Вроцлава за 34 часа и 1700 гривен
• В Славянске стали чаще болеть туберкулезом
• В Славянске погасили марку, выпущенную в честь Михаила Петренко
• В Славянске горел один из корпусов АИЗа
22 ноября 2017
• «Шахтер» разгромлен в Неаполе
• Проект реконструкции опорной школы наконец получил экспертную оценку
• Праздник ведической культуры
• «Молодая семья-2017» живет в Славянске
• На Масложире монтируют автономные котлы
• Ремонт тротуаров: подрядчикам предъявили претензии
• Заседание районной коллегии: соцзащита в Черкасской ОТГ и мусорный «апокалипсис» в Былбасовке
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Пора прививаться»
Эпидемия гриппа и ОРВИ до Славянска еще не дошла, констатировала начальник отдела здравоохранения Елена Джим. По ее словам, сейчас самое подходящее время, что сделать прививку против гриппа.