Славянцы будут решать, что написать на памятном знаке в парке

На заседании исполкома 15 ноября было принято решение о проведении общественных слушаний по вопросу надписи на знаке, установленном в городском парке в память о мирных жителях, погибших в ходе событий 2014 года.

Рассматриваются два варианта надписи. Первый — существующая, переведенная на украинский язык: «В пам'ять про мирних жителів Слов'янська, Миколаївки та Слов'янського району, загиблих в період бойових дій з квітня по липень 2014 року». Вторая - «Вічна пам'ять мешканцям Слов'янська та інших міст України, що загинули внаслідок окупації російськими загарбниками та терористичними бандформуваннями у квітні-липні 2014 року».

О дате слушаний будет сообщено дополнительно. Кроме того, с целью изучения мнения горожан по данному вопросу пройдет электронное голосование на официальном сайте Славянского городского совета.