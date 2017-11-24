Эпидемии пока нет

Как сообщил начальник отдела санитарного надзора Славянского лабораторного центра (бывшая СЭС) Геннадий Лещенко (на фото), несмотря на внушительные цифры, показатель заболеваемости составил 435,4 на 100 тысяч населения, что ниже эпидемического порога почти в два раза.

Также Геннадий Лещенко сказал, что план по иммунизации против гриппа выполнен на 40,2%. Привиты 50% лиц с хроническими заболеваниями, 8,5% граждан старше 60 лет, 54,7% персонала медицинских учреждений, 20% работников общеобразовательных и дошкольных учебных заведений, 53% работников торговли и сферы услуг, а также 100% школьников, подлежащих обязательной вакцинации.