В Славянске погасили марку, выпущенную в честь Михаила Петренко

|23 ноября 2017
|Просмотров: 292
|
В Славянске, в центральном отделении «Укрпочты», 21 ноября состоялось погашение марки, выпущенной в честь 200-летия поэта-романтика Михаила Петренко. Одновременно такая же акция прошла в городе Лебедин Сумской области, где похоронен поэт.
В Славянске мероприятие носило праздничный, хотя не совсем тематический характер. В этот день в почтовом отделении было шумно. Люди получали и отправляли посылки, оплачивали коммунальные услуги. Тут же выступали воспитанники школы искусств и приглашенные гости говорили подобающие случаю речи. Несмотря на то, что знаменитый земляк Михаил Петренко является автором нескольких легендарных украинских песен, дети почему-то пели о моряках и играли джаз. Некоторые посетители почты, не проникшиеся ответственностью момента, отводили фотокамеры рукой, требуя их не снимать. Планировалось, что мероприятие почтит присутствием председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский, однако в последний момент планы губернатора поменялись.
В итоге погасили марку директор Донецкой дирекции «Укрпочты» Алексей Пушкин и заместитель городского головы Славянска Виктор Воропаев. Как объяснил Алексей Пушкин, гашение марки - это запуск ее в оборот.
Всего в Украине было выпущено 400 тыс. конвертов с маркой, посвященной Михаилу Петренко. На данный момент в городском центральном почтовом отделении продаются как обычные конверты с петренковской маркой, так и погашенные, которые имеют ценность для коллекционеров.
Напомним также, что в честь 200-летия Михаила Петренко Нацбанк Украины выпустил юбилейные монеты номиналом в 2 гривни.
24 ноября 2017
• Славянское управление Пенсионного фонда упраздняют
• Славянский район - в тройке лидеров областного агропромышленного рейтинга
• Как получить кредит онлайн на карточку за 15 минут
• В Славянске «накрыли» нелегального коноплевода
• Нелю Штепу отпустили в киевскую больницу
• Микрорайон Солнечный закончился. Где теперь будут выделять землю участникам АТО
• Пьяный водитель сбил пешехода
• Вблизи Славянска произошла смертельная авария
• Славянску обещают два новых троллейбуса
• Стадиону «Химик» присвоили имя Юрия Скиданова
• Мэр не отказался от идеи купить Дворец культуры
• Реформа ЖКХ: стимул к объединению жильцов
23 ноября 2017
• Почему горсовет не помогает полиции
• День достоинства и свободы по-славянски
• В Славянске стартовало строительство административного центра
• Власти заявляют, что проблема домов на улице Батюка решена
• Из Славянска до Вроцлава за 34 часа и 1700 гривен
• В Славянске стали чаще болеть туберкулезом
• В Славянске погасили марку, выпущенную в честь Михаила Петренко
• В Славянске горел один из корпусов АИЗа
22 ноября 2017
• «Шахтер» разгромлен в Неаполе
• Проект реконструкции опорной школы наконец получил экспертную оценку
• Праздник ведической культуры
• «Молодая семья-2017» живет в Славянске
• На Масложире монтируют автономные котлы
• Ремонт тротуаров: подрядчикам предъявили претензии
• Заседание районной коллегии: соцзащита в Черкасской ОТГ и мусорный «апокалипсис» в Былбасовке
— 24 ноября 2017 —
Начиная с понедельника, 20 ноября, стартовала реорганизация Славянского объединенного управления Пенсионного фонда. Как и планировалось, учреждение будет присоединено к краматорскому. Об этом сообщил заместитель начальника управления Сергей Скрипниченко.
— 24 ноября 2017 —
По результатам минувшего аграрного сезона сельхозпроизводители Славянского района поднялись на несколько ступенек в областном рейтинге, превзойдя собственный прошлогодний рекорд.
— 24 ноября 2017 —
В последние годы набирает популярность такая финансовая услуга как срочные микрозаймы онлайн. Реальная возможность быстро, не выходя из дома, получить необходимую денежную сумму под определенный процент становится привлекательной для многих украинских граждан.
— 24 ноября 2017 —
Славянцам, участвовавшим в антитеррористической операции, выделили 21 участок земли в мкр-не Солнечный. Рабочее совещание по распределению наделов состоялось в исполкоме 16 ноября. Приглашали на него лишь тех, кто подал заявление на участки.
Приветствую, гость! Вход
24 ноября 2017
• Славянское управление Пенсионного фонда упраздняют
• Славянский район - в тройке лидеров областного агропромышленного рейтинга
• Как получить кредит онлайн на карточку за 15 минут
• В Славянске «накрыли» нелегального коноплевода
• Нелю Штепу отпустили в киевскую больницу
• Микрорайон Солнечный закончился. Где теперь будут выделять землю участникам АТО
• Пьяный водитель сбил пешехода
• Вблизи Славянска произошла смертельная авария
• Славянску обещают два новых троллейбуса
• Стадиону «Химик» присвоили имя Юрия Скиданова
• Мэр не отказался от идеи купить Дворец культуры
• Реформа ЖКХ: стимул к объединению жильцов
23 ноября 2017
• Почему горсовет не помогает полиции
• День достоинства и свободы по-славянски
• В Славянске стартовало строительство административного центра
• Власти заявляют, что проблема домов на улице Батюка решена
• Из Славянска до Вроцлава за 34 часа и 1700 гривен
• В Славянске стали чаще болеть туберкулезом
• В Славянске погасили марку, выпущенную в честь Михаила Петренко
• В Славянске горел один из корпусов АИЗа
22 ноября 2017
• «Шахтер» разгромлен в Неаполе
• Проект реконструкции опорной школы наконец получил экспертную оценку
• Праздник ведической культуры
• «Молодая семья-2017» живет в Славянске
• На Масложире монтируют автономные котлы
• Ремонт тротуаров: подрядчикам предъявили претензии
• Заседание районной коллегии: соцзащита в Черкасской ОТГ и мусорный «апокалипсис» в Былбасовке
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В Славянске погасили марку, выпущенную в честь Михаила Петренко»
В Славянске, в центральном отделении «Укрпочты», 21 ноября состоялось погашение марки, выпущенной в честь 200-летия поэта-романтика Михаила Петренко. Одновременно такая же акция прошла в городе Лебедин Сумской области, где похоронен поэт.