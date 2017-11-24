В Славянске погасили марку, выпущенную в честь Михаила Петренко

В Славянске, в центральном отделении «Укрпочты», 21 ноября состоялось погашение марки, выпущенной в честь 200-летия поэта-романтика Михаила Петренко. Одновременно такая же акция прошла в городе Лебедин Сумской области, где похоронен поэт.

В Славянске мероприятие носило праздничный, хотя не совсем тематический характер. В этот день в почтовом отделении было шумно. Люди получали и отправляли посылки, оплачивали коммунальные услуги. Тут же выступали воспитанники школы искусств и приглашенные гости говорили подобающие случаю речи. Несмотря на то, что знаменитый земляк Михаил Петренко является автором нескольких легендарных украинских песен, дети почему-то пели о моряках и играли джаз. Некоторые посетители почты, не проникшиеся ответственностью момента, отводили фотокамеры рукой, требуя их не снимать. Планировалось, что мероприятие почтит присутствием председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский, однако в последний момент планы губернатора поменялись.

В итоге погасили марку директор Донецкой дирекции «Укрпочты» Алексей Пушкин и заместитель городского головы Славянска Виктор Воропаев. Как объяснил Алексей Пушкин, гашение марки - это запуск ее в оборот.

Всего в Украине было выпущено 400 тыс. конвертов с маркой, посвященной Михаилу Петренко. На данный момент в городском центральном почтовом отделении продаются как обычные конверты с петренковской маркой, так и погашенные, которые имеют ценность для коллекционеров.

Напомним также, что в честь 200-летия Михаила Петренко Нацбанк Украины выпустил юбилейные монеты номиналом в 2 гривни.