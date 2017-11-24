В Славянске стали чаще болеть туберкулезом

За 9 месяцев, минувших с начала года, в Славянске выявлены 58 новых случаев заболевания туберкулезом. По сравнению с аналогичным временным отрезком прошлого года, количество пациентов, у которых обнаружилось заболевание, выросло на 14 человек.

Об этом на заседании исполкома 15 ноября рассказала начальник отдела здравоохранения Елена Джим, докладывая о промежуточных результатах выполнения городской Программы противодействия туберкулезу. Эпидемическую ситуацию с заболеванием в целом она охарактеризовала как «напряженную и сложную».

В отчетном периоде болезнь унесла жизни семи человек. При этом у одного из них причина смерти стала известна постфактум, поскольку на учете в противотуберкулезном диспансере пациент не состоял. «Это означает, что он не получал лечение своевременно и в полном объеме», - подчеркнула Елена Джим.

По ее словам, главным фактором, влияющим на ухудшение эпидемической ситуации, остается распространение мультирезистентных, то есть устойчивых к антибиотикам форм заболевания. В течение девяти месяцев минувшего года зарегистрированы 22 случая такого вида туберкулеза. Вторым, не менее серьезным, фактором выступает рост количества случаев так называемой сочетанной инфекции, то есть заболеваемости туберкулезом вкупе с ВИЧ. Среди лиц, взятых на диспансерный учет в этом году, больным сочетанной инфекцией оказался каждый третий. «Это значительно выше, чем в прошлом году», - отметила Елена Джим.

На фоне общего ухудшения эпидемической ситуации отмечается снижение заболеваемости деструктивными, то есть опасными для окружающих, формами туберкулеза. В этом году таких больных оказалось почти 30% от общего количества, в то время как в прошлом — немногим менее 60%.

ПРОФИЛАКТИКА

Основой предотвращения развития эпидемии по-прежнему является обнаружение туберкулеза на ранней стадии, когда он может быть полностью вылечен.

Флюорографические и рентгенологические обследования остаются наиболее эффективным методом диагностики, поскольку именно в процессе них было выявлено большинство больных - 35 человек. Всего же в отчетном периоде было проведено 34,5 тысячи профосмотров, из которых 10,5 тысячи — с помощью передвижного флюорографа. На техобслуживание аппаратуры и приобретение пленок из городского бюджета было израсходовано 45,2 тыс. гривен.

Реакция Манту была сделана 7,2 тыс. детей, что составляет примерно половину всего количества несовершеннолетних, подлежащих туберкулинодиагностике. Из них в группу риска вошли 1250 человек. Зарегистрирован один случай туберкулеза у ребенка с ВИЧ-инфекцией.

При этом Елена Джим отметила, что массовая туберкулинодиагностика учащихся общеобразовательных школ возобновлена с сентября. До этого времени она была приостановлена из-за отсутствия препарата у поставщиков.

Прививками от туберкулеза были охвачены почти 90% детей в городском роддоме. По словам начальника отдела здравоохранения, в сравнении с прошлым годом данный показатель улучшился.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Программой традиционно предусмотрена социальная поддержка амбулаторных больных. В отчетном периоде за счет средств городского бюджета ее получали 49 человек. Всего им было выдано 243 продуктовых пайка общей стоимостью 20,5 тысячи гривен. Стоимость одного набора составила около 84 гривен, выдаются они два раза в месяц.

«Эта поддержка для многих пациентов является очень серьезной мотивацией для регулярного лечения. Поскольку мы все прекрасно понимаем, что нерегулярность в лечении туберкулеза может приводить к развитию мультирезистентных форм заболевания», - уверена Елена Джим.

ПЛЮС ДВА ФЛЮОРОГРАФА

Всего в этом году на выполнение мероприятий Программы было предусмотрено финансирование в размере 785,3 тысячи гривен. Из этой суммы за 9 месяцев было израсходовано 448,4 тысячи, из которых 418,5 тыс. составили затраты местного бюджета.

Елена Джим добавила, что в настоящее время продолжается капитальный ремонт кабинетов амбулатории №7 в мкр-не Химик и горбольнице №1, где по окончании подготовительных работ будут размещены современные флюорографические установки, приобретенные за счет средств госбюджета. На ремонтные работы из местного бюджета направлено 600 тыс. грн.