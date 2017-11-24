День достоинства и свободы по-славянски

В Украине 21 ноября отмечался новый государственный праздник – День достоинства и свободы, учрежденный президентским указом в честь двух революций - Оранжевой (2004 г.) и Евромайдана (2013-2014 гг.) В Славянске празднование происходило несколько сумбурно.

Официальное и неофициальное

Цикл праздничных мероприятий должен был начаться еще в прошлую субботу, 18 ноября, концертом оркестров Нацполиции Донецкой и Хмельницкой областей. Однако по техническим причинам мероприятие не состоялось. Таким образом, событийный апогей наступил во вторник, 21 ноября. Утро началось с возложения цветов - сначала к памятной доске Героя Украины Владимира Рыбака, потом к мемориальному объекту на Семеновской транспортной развязке. В этих мероприятиях участвовали первые руководители Славянска и Донецкой ОВГА, после чего губернатор отправился на встречу со студентами ДГПУ.

Собственный поминальный маршрут по местам захоронений украинских воинов организовали сотрудники городского отдела полиции. В учреждениях культуры и образования Славянска прошли тематические уроки, встречи и выставки. Самым массовым мероприятием стало торжественное собрание, состоявшееся после обеда в большом зале исполкома. Здесь собрались работники бюджетной сферы, депутаты, школьники, студенты и несколько представителей общественности.

После вступительных речей аудитории предложили посмотреть видеоролик, рассказывающий о событиях на Майдане, которые позже назвали Революцией достоинства. Кадры хроники снова напомнили о ключевых этапах того времени: трансформации протестов из проевропейского в антиправительственный, недопустимых методах их подавления - вплоть до применения огнестрельного оружия, и о бегстве Виктора Януковича, что на тот момент считалось победой протестующих.

Ретроспектива событий

Сквозь призму минувших лет и на фоне продолжающейся российско-украинской войны Революция достоинства выглядит уже не так идеалистично. Большинство ее сторонников, как, впрочем, и противников, признают, что цели революции достигнуты так и не были: коррупция в стране не ликвидирована, доверие народа к власти не повысилось, а общий уровень жизни украинцев лишь ухудшился.

Вместе с тем, нельзя закрывать глаза на те преобразования, которые появились в активном сегменте украинского общества. В разы увеличилось количество общественных организаций, которые все более профессионально ищут новые модели взаимодействия с властью. Они инициируют и воплощают в жизнь социальные и бизнес-проекты, ищут и находят поддержку в странах Евросоюза, а подчас являются для европейцев примером. Это говорит о том, что революция понемногу продолжается, хоть уже и не в формате ощетинившегося Майдана.

История учит, что социальный и (или) политический запрос может назревать в обществе годами, и если власть на него не реагирует, дело может закончиться революцией - такой опыт в новейшей истории Украины уже имеется. Хочется верить, что нынешний запрос украинского народа не дойдет опять до высшего градуса кипения. Но для этого каждый должен почувствовать ответственность за собственную судьбу, оставить призрачные надежды на то, что все построится само собой, и хорошую жизнь в городах и селах наладят какие-то абстрактные люди. Люди, которым это под силу – мы сами. А лучший мотиватор для трансформации страны в европейское государство – это разбуженное Евромайданом чувство достоинства и свободы.