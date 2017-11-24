Почему горсовет не помогает полиции

Начальник Славянского городского отдела полиции Сергей Алешин выразил сожаление в связи с отсутствием финансовой помощи со стороны городского совета, которая традиционно предоставлялась в предыдущие годы. Об этом он заявил на заседании депутатской комиссии по вопросам законности и правопорядка, состоявшемся 14 ноября.

По его словам, программа «Безопасный город», в рамках которой в Славянске ведется установка камер наружного наблюдения, действует. В то же время программа «Правопорядок», которая подразумевает финансовую поддержку правоохранительных органов, не работает.

Сергей Алешин утверждает, что все города Донецкой области помогают своим горотделам, за счет чего те приобретают автомобили, компьютеры и прочую технику. Находит такую возможность и Славянский райсовет, а власти Краматорска вообще купили для нужд полиции автобус. «К сожалению, в Славянске такого нет. И, насколько я понимаю, с 2009 года ни одной копейки из бюджета сотрудникам полиции не поступило», - подчеркнул он.

По данным главы полиции, ежедневно на линию «102» с территории города поступает не меньше сотни звонков. К примеру, накануне заседания комиссии их было около 130-ти. «На каждое сообщение выезжает транспортное средство. Представьте, 130 раз выезжала машина. Сколько мне нужно ГСМ?» - задался вопросом Сергей Алешин, подчеркнув, что держаться на плаву удается лишь за счет помощи района.

Комментируя сказанное, секретарь Славянского горсовета Жан Ким заверил, что руководство города с дорогой душой пошло бы навстречу силовикам, но дать деньги на программу «Правопорядок» местный бюджет не может в силу объективных обстоятельств.

Дело в том, объяснил начальник финансового управления Игорь Ковалев, что за местной казной числится задолженность по зарплате медработникам, которая перешла в нынешний год с 2016-го (на данный момент ее фактически не существует, но она была зафиксирована органами Государственного казначейства). «Есть разъяснение Министерства финансов. При наличии кредиторской задолженности местного бюджета мы не имеем права оказывать какую-либо помощь», - уточнил он.

Жан Ким отметил, что поддержки лишены не только полицейские, но и другие правоохранительные органы, а также управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. «И прокуратура обижается. Но мы не можем этого сделать. Вадим Михайлович (Лях, - прим.) в тюрьму сядет, если подпишет. Это нецелевое использование (бюджетных средств, - прим.)», - заявил секретарь горсовета.

В то же время, Игорь Ковалев уверен, что 2017 год удастся завершить без долгов – средств на зарплату и энергоносители в бюджете хватает. Таким образом, не исключено, что в следующем году городской совет все же получит возможность оказать финподдержку стражам правопорядка.