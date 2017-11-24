Реформа ЖКХ: стимул к объединению жильцов

Из самых обсуждаемых новшеств, которые ждут Украину в целом и Славянск в частности - пеня для неплательщиков за коммунальные услуги, а также абонплата за воду и отопление.

Закон предусматривает введение типового договора на управление многоэтажным домом. Это в свою очередь приведет к отделению платы за коммунальные услуги от платы за управление домом.

Платим за результат

Новый закон меняет терминологию. Например, коммунальные услуги будут считаться не «деятельностью», как сейчас, а «результатом хозяйственной деятельности». Почувствуйте разницу: например, сегодня уборка придомовой территории - это «деятельность». Ее результат не важен, жильцы многоэтажки оплачивают сам процесс. После реформирования за «подметал, но не убрал» платить уже не придется.

Вместо имеющихся на данном этапе «производителей» услуг, появятся «исполнители». Эти субъекты хозяйствования будут оказывать коммунальные услуги в соответствии с договором, заключенным с потребителем. Причем, договор может быть как индивидуальным, так и коллективным.

Индивидуальный договор заключается с владельцем жилья либо тем, кто в нем проживает (с согласия владельца). Коллективный договор заключается по решению объединения жильцов и обязателен для выполнения каждым из собственников. Заключить его можно, не объединяясь в ОСМД и не выбирая управляющего. В таком случае договор от имени всех жильцов заключает «уполномоченное лицо». Это же лицо будет проводить все расчеты. Платежи жильцов будут идти на один счет со спецрежимом. Потратить его можно только на оплату конкретной коммунальной услуги. Кстати, «балансодержателей» многоэтажных домов больше не будет. Их заменят «управители».

Абонплата для индивидуальщиков

Как показала практика, жильцы многоквартирных домов не спешат объединяться в ОСМД. Большая часть славянцев предпочитают самостоятельно платить за оказанную услугу жэку или той же теплосети. С такими гражданами будут заключаться индивидуальные договоры. Причем в данном случае в пользу поставщика услуги введут абонплату. В ее состав, согласно закону, войдут возмещение расходов поставщика на распределение услуги, сбор денег с абонентов, а также на обслуживание индивидуальных счетчиков. Размера абонплаты пока нет. Предполагается, что позже ее определит Кабмин.

При заключении коллективного договора абонплаты не будет. Закон мотивирует это тем, что поставщик работает не с сотней абонентов, а с одним представителем дома.

Но и это еще не все сюрпризы. При индивидуальном договоре вводится еще одна абонплата. На этот раз - за содержание и ремонт внутридомовых сетей от входа в дом до квартиры.

При коллективном договоре такой абонплаты не будет. Но тогда зона ответственности поставщика заканчивается на вводе в дом. И если, например, в подвале прорвет труба, чинить ее никто не станет. Чтобы избежать коллапса, организованным жителям многоэтажки придется либо заключать дополнительный договор с любой организацией на обслуживание сетей, либо нанимать ремонтников за свой счет.

Ничего не делать и надеяться на «авось» не получится. Закон четко формулирует, что в таком случае потребителю пришлют типовой индивидуальный договор. Если через 30 дней владелец жилья его не подписал и не отказался от получения услуги, договор считается автоматически заключенным. В индивидуальном договоре будет указан размер абонплаты и платы за обслуживание сетей.

В целом, отмечают эксперты, жильцы, заключившие коллективный договор, будут платить за коммунальные услуги значительно меньше. Но если, например, одна или несколько квартир не будут своевременно вносить оплату, проблема возникнет у всего дома. При этом бороться с неплательщиком жильцам придется самостоятельно.

Что касается «индивидуальщиков», несладко придется тем из них, кто проживает в старых, энергозатратных домах. Там платежи существенно увеличатся. Жители новых многоэтажек, которых в Славянске крайне мало, по мнению специалистов, будут платить в рамках нынешних расходов на коммунальные услуги.

Пеня за просрочку

Главным нововведением закона об услугах ЖКХ стала статья 26. Она предусматривает ответственность потребителей за ненадлежащее исполнение договора. За несвоевременную оплату жильцам придется уплатить пеню в размере, установленном в договоре. Однако она не будет выше 0,01% суммы долга за каждый день просрочки. В год может набежать 3,6%. Но общий размер уплаченной пени не должен превышать 100% общей суммы долга.

Пеня будет начисляться с первого рабочего дня, следующего за последним днем предельного срока внесения платы за жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, «штраф» обещают не начислять, если у абонента имеются задержки зарплаты или государство вовремя не перечислило средства на субсидию. Отметим также, что начисление пени стартует с 1 января 2019 года.