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Фотофакт

Время собирать листья

Славянский район - в тройке лидеров областного агропромышленного рейтинга

Павел Коротенко
24 ноября 2017 Просмотров: 290 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
На празднике в честь работников сельского хозяйства 11 аграриев Славянского района получили грамоты от областного руководства, еще 26 тружеников награждены районной госадминистрацией.

По результатам минувшего аграрного сезона сельхозпроизводители Славянского района поднялись на несколько ступенек в областном рейтинге, превзойдя собственный прошлогодний рекорд.

Оказалось, что у хлеборобов Славянщины есть скрытые резервы: после рекордного урожая 2016 года, в году текущем они смогли собрать еще больше зерна. По информации отдела агропромышленного развития Славянской райгосадминистрации, общий вал сельхозпродукции, произведенной в этом году аграриями района, составил 95,5 тыс. тонн зерновых культур. Предприятием-флагманом, достигшим показателя урожайности в 50,7 ц/га, на протяжении уже нескольких лет остается КЗТС «Машининг». Второе место в районном конкурсе лучших сельхозпроизводств, с урожайностью 49,7 ц/га, заняло СООО «Торецкое». Третью позицию разделили два хозяйства – ЧСП «Агрофирма «Ирина» и СФХ «Верес» (44,6 и 44,5 ц/га соответственно). 

17 ноября на торжественном мероприятии, посвященном Дню работников сельского хозяйства, лучшие предприятия и рядовые труженики Славянского района получили почетные грамоты и денежные премии. Здесь же прозвучала информация о новом достижении аграрной Славянщины – вхождении в ТОП-3 профильного областного рейтинга. 

По словам начальника отдела агропромышленного развития Славянской РГА Виктора Погребного, достичь этого уровня хлеборобам удалось не только «не взирая на…», но и «благодаря тому, что…». Больше всего тревог вселяла в сельхозпроизводителей чрезвычайно засушливая погода, однако правильное ведение хозяйства и применение современных технологий помогли им справиться с неблагоприятным обстоятельством. 

Важным фактором в развитии фермерских хозяйств, считает Виктор  Погребной, является то, что в большинстве из них сейчас уделяется большое внимание обновлению сельхозтехники - предприятия закупают новые комбайны, сеялки и другое спецоборудование. К достижениям можно отнести и то, что в Славянском районе сохранилось животноводство – на территории района им занимаются 4 предприятия. Говорить о положительном экономическом эффекте этой отрасли пока рано, но в целом поголовье животных увеличивается: птицы – на 680 тыс., крупного рогатого скота – на 680 голов. При этом растет и продуктивность. По сравнению с прошлым годом удой с одной коровы, к примеру, вырос на 1 тыс. кг и составил 6,2 тыс. кг/год.

Возвращаясь к растениеводству, отметим, что сейчас на сельхозугодьях района завершается уборка поздних зерновых культур, преимущественно кукурузы. На сегодняшний день посев озимых произведен на площади более 16 тыс. га. Параллельно с этим ведется подготовка зяби и семенного материала под урожай 2018 года.

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Комментарии к статье «Славянский район - в тройке лидеров областного агропромышленного рейтинга»

По результатам минувшего аграрного сезона сельхозпроизводители Славянского района поднялись на несколько ступенек в областном рейтинге, превзойдя собственный прошлогодний рекорд.

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