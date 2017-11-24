Славянский район - в тройке лидеров областного агропромышленного рейтинга

|24 ноября 2017
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По результатам минувшего аграрного сезона сельхозпроизводители Славянского района поднялись на несколько ступенек в областном рейтинге, превзойдя собственный прошлогодний рекорд.
Оказалось, что у хлеборобов Славянщины есть скрытые резервы: после рекордного урожая 2016 года, в году текущем они смогли собрать еще больше зерна. По информации отдела агропромышленного развития Славянской райгосадминистрации, общий вал сельхозпродукции, произведенной в этом году аграриями района, составил 95,5 тыс. тонн зерновых культур. Предприятием-флагманом, достигшим показателя урожайности в 50,7 ц/га, на протяжении уже нескольких лет остается КЗТС «Машининг». Второе место в районном конкурсе лучших сельхозпроизводств, с урожайностью 49,7 ц/га, заняло СООО «Торецкое». Третью позицию разделили два хозяйства – ЧСП «Агрофирма «Ирина» и СФХ «Верес» (44,6 и 44,5 ц/га соответственно).
17 ноября на торжественном мероприятии, посвященном Дню работников сельского хозяйства, лучшие предприятия и рядовые труженики Славянского района получили почетные грамоты и денежные премии. Здесь же прозвучала информация о новом достижении аграрной Славянщины – вхождении в ТОП-3 профильного областного рейтинга.
По словам начальника отдела агропромышленного развития Славянской РГА Виктора Погребного, достичь этого уровня хлеборобам удалось не только «не взирая на…», но и «благодаря тому, что…». Больше всего тревог вселяла в сельхозпроизводителей чрезвычайно засушливая погода, однако правильное ведение хозяйства и применение современных технологий помогли им справиться с неблагоприятным обстоятельством.
Важным фактором в развитии фермерских хозяйств, считает Виктор Погребной, является то, что в большинстве из них сейчас уделяется большое внимание обновлению сельхозтехники - предприятия закупают новые комбайны, сеялки и другое спецоборудование. К достижениям можно отнести и то, что в Славянском районе сохранилось животноводство – на территории района им занимаются 4 предприятия. Говорить о положительном экономическом эффекте этой отрасли пока рано, но в целом поголовье животных увеличивается: птицы – на 680 тыс., крупного рогатого скота – на 680 голов. При этом растет и продуктивность. По сравнению с прошлым годом удой с одной коровы, к примеру, вырос на 1 тыс. кг и составил 6,2 тыс. кг/год.
Возвращаясь к растениеводству, отметим, что сейчас на сельхозугодьях района завершается уборка поздних зерновых культур, преимущественно кукурузы. На сегодняшний день посев озимых произведен на площади более 16 тыс. га. Параллельно с этим ведется подготовка зяби и семенного материала под урожай 2018 года.
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По результатам минувшего аграрного сезона сельхозпроизводители Славянского района поднялись на несколько ступенек в областном рейтинге, превзойдя собственный прошлогодний рекорд.