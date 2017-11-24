Славянское управление Пенсионного фонда упраздняют

Начиная с понедельника, 20 ноября, стартовала реорганизация Славянского объединенного управления Пенсионного фонда. Как и планировалось, учреждение будет присоединено к краматорскому. Об этом сообщил заместитель начальника управления Сергей Скрипниченко.

О предстоящей процедуре пока известно крайне мало. По словам Сергея Скрипниченко, в Славянске останется отдел по работе с гражданами, куда пенсионеры смогут по-прежнему обращаться по всем интересующим вопросам. Между тем, он не смог ответить на вопрос, какое количество сотрудников Славянского управления будет сокращено. «Есть приказ, где расписаны все шаги. Штатное расписание новой структуры будет создаваться только тогда, когда назначат начальника Краматорского объединенного управления Пенсионного фонда Украины. Тогда он получит право формировать штатное расписание, структуру управления, подавать его на утверждение главе правления Пенсионного фонда и министру соцполитики», - сообщил Скрипниченко.

Также он добавил, что на реорганизацию отводится два месяца. Таким образом, процедура слияния должна быть завершена к середине января-началу февраля следующего года.

Напомним, что 30 октября Славянский горсовет призвал правительство не упразднять Славянское управление ПФ. Депутаты уверены, что его ликвидация приведет к крайне негативным последствиям, поскольку на учреждении лежит огромная нагрузка в связи с большим количеством пенсионеров, среди которых не один десяток тысяч вынужденных переселенцев. Как видим, на планы вышестоящего руководства обращение не подействовало.