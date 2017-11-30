Координатор «Теплицы» Анна Авдиянц стала лауреатом министерской премии

Как рассказала славянка, поучаствовать в стартовавшем весной ежегодном кабминовском конкурсе ее убедили коллеги по работе. Из-за спонтанности решения, заявку на участие пришлось готовить в авральном режиме, и зарегистрировать ее успели в последний день приема документов. В заявке Анна Авдиянц рассказала о создании и этапах становления "Теплицы", проведенных здесь мероприятиях и направлениях деятельности, приходящих сюда людях и собственном "карьерном" росте - от координатора молодежного проекта до председателя общественной организации. О том, что Анна Авдиянц вошла в число 20 лауреатов, стало известно в августе.

24 ноября министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов поздравил победителей и вручил им дипломы и нагрудные знаки. Он поблагодарил молодежь за активную позицию, пообещав при этом поддержку во всех разумных начинаниях. Отметим, что в середине октября, уже после голосования, Игорь Жданов побывал в "Теплице", познакомился с организацией ее работы и убедился в том, что премия Кабмина Славянску досталась обоснованно. По оценке министра, "Теплица" достигла уровня, на который должны равняться молодежные центры всей Украины. Ранее такое же мнение, напомним, высказывал и замминистра Александр Ярема.

И о деньгах. Размер учрежденной Кабинетом министров денежной премии составляет 50 тыс. грн. На руки, за вычетом налогов, лауреат получает 42 тысячи. Часть этой суммы, по словам номинанта, пойдет на волонтерскую деятельность "Теплицы", остаток справедливо пополнит бюджет семьи Авдиянц, в которой недавно родился второй ребенок. Анна подчеркивает, что добиться награды ей помогала команда платформы инициатив - во всех ее составах, включая широчайший круг волонтеров, друзей и единомышленников из Славянска и других городов Украины.