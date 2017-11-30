Координатор «Теплицы» Анна Авдиянц стала лауреатом министерской премии

|30 ноября 2017
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Председатель общественной организации "Платформа инициатив "Теплица" Анна Авдиянц получила премию Кабинета министров за особые заслуги в развитии Украины. Вручение награды состоялось 24 ноября в киевском НСК "Олимпийский".
Как рассказала славянка, поучаствовать в стартовавшем весной ежегодном кабминовском конкурсе ее убедили коллеги по работе. Из-за спонтанности решения, заявку на участие пришлось готовить в авральном режиме, и зарегистрировать ее успели в последний день приема документов. В заявке Анна Авдиянц рассказала о создании и этапах становления "Теплицы", проведенных здесь мероприятиях и направлениях деятельности, приходящих сюда людях и собственном "карьерном" росте - от координатора молодежного проекта до председателя общественной организации. О том, что Анна Авдиянц вошла в число 20 лауреатов, стало известно в августе.
24 ноября министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов поздравил победителей и вручил им дипломы и нагрудные знаки. Он поблагодарил молодежь за активную позицию, пообещав при этом поддержку во всех разумных начинаниях. Отметим, что в середине октября, уже после голосования, Игорь Жданов побывал в "Теплице", познакомился с организацией ее работы и убедился в том, что премия Кабмина Славянску досталась обоснованно. По оценке министра, "Теплица" достигла уровня, на который должны равняться молодежные центры всей Украины. Ранее такое же мнение, напомним, высказывал и замминистра Александр Ярема.
И о деньгах. Размер учрежденной Кабинетом министров денежной премии составляет 50 тыс. грн. На руки, за вычетом налогов, лауреат получает 42 тысячи. Часть этой суммы, по словам номинанта, пойдет на волонтерскую деятельность "Теплицы", остаток справедливо пополнит бюджет семьи Авдиянц, в которой недавно родился второй ребенок. Анна подчеркивает, что добиться награды ей помогала команда платформы инициатив - во всех ее составах, включая широчайший круг волонтеров, друзей и единомышленников из Славянска и других городов Украины.
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• Координатор «Теплицы» Анна Авдиянц стала лауреатом министерской премии
29 ноября 2017
• Депутаты решили оценить, во сколько обойдется ремонт Дворца культуры
• Навстречу людям с инвалидностью
• Славянский районный совет не может определиться с программой «Донецкий куркуль»
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• Страсти вокруг ДК на Университетской: добрые намерения или пиар
• «Продленка» в славянских школах может стать платной
• Школу №16 пока не закроют - мэрия будет бороться
28 ноября 2017
• В Краматорске и Харькове прошли соревнования по самбо
• Чемпионат Украины по дзюдо среди мастеров
• Славянские дзюдоистки собрали полный комплект наград на турнире «Украинка"
• «Вольники» Славянска успешно выступили на турнире «Торские игры»
• Ковалев нокаутировал Шабранского во втором раунде
• Французские теннисисты выиграли Кубок Дэвиса
• Лионель Меси получил «Золотую бутсу»
24 ноября 2017
• Славянское управление Пенсионного фонда упраздняют
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• Как получить кредит онлайн на карточку за 15 минут
• В Славянске «накрыли» нелегального коноплевода
• Нелю Штепу отпустили в киевскую больницу
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Комментарии к статье «Координатор «Теплицы» Анна Авдиянц стала лауреатом министерской премии»
Председатель общественной организации "Платформа инициатив "Теплица" Анна Авдиянц получила премию Кабинета министров за особые заслуги в развитии Украины. Вручение награды состоялось 24 ноября в киевском НСК "Олимпийский".