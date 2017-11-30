«Родничок» стал лауреатом фестиваля «Golden lion»

Образцовый ансамбль народного танца «Родничок» в очередной раз подтвердил, что недаром носит гордое звание образцового. Приняв участие в международном фестивале-конкурсе искусств «Golden lion», который проходил 17-19 ноября во Львове, коллектив завоевал звание лауреата первой степени.

Фестиваль собрал полторы тысячи участников из многих областей Украины. Донецкую область, кроме Славянска, представлял ансамбль из прифронтовой Авдеевки.

Победа далась «Родничку» непросто. В жанре «Танцы народов мира», где выступала старшая группа, за победу боролись больше сорока коллективов. Причем многие из них также были образцовыми, а один - народным. Тем не менее, именитое жюри, в составе которого был не один заслуженный деятель искусства, отдало предпочтение славянцам: оба танца - «Гопак» и «Ехали казаки» - получили максимальные десять баллов.

Теперь в планах руководителя «Родничка» Владимира Котова — участие в полюбившемся за многие годы международном фестивале «Солнце. Радость. Красота», который традиционно проходит в Болгарии в июне. Коллектив уже не раз занимал на нем призовые места, и несомненно, что в следующем году славянским танцорам вновь удастся прославить родной город.