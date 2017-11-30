«Родничок» стал лауреатом фестиваля «Golden lion»

|30 ноября 2017
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Образцовый ансамбль народного танца «Родничок» в очередной раз подтвердил, что недаром носит гордое звание образцового. Приняв участие в международном фестивале-конкурсе искусств «Golden lion», который проходил 17-19 ноября во Львове, коллектив завоевал звание лауреата первой степени.
Фестиваль собрал полторы тысячи участников из многих областей Украины. Донецкую область, кроме Славянска, представлял ансамбль из прифронтовой Авдеевки.
Победа далась «Родничку» непросто. В жанре «Танцы народов мира», где выступала старшая группа, за победу боролись больше сорока коллективов. Причем многие из них также были образцовыми, а один - народным. Тем не менее, именитое жюри, в составе которого был не один заслуженный деятель искусства, отдало предпочтение славянцам: оба танца - «Гопак» и «Ехали казаки» - получили максимальные десять баллов.
Теперь в планах руководителя «Родничка» Владимира Котова — участие в полюбившемся за многие годы международном фестивале «Солнце. Радость. Красота», который традиционно проходит в Болгарии в июне. Коллектив уже не раз занимал на нем призовые места, и несомненно, что в следующем году славянским танцорам вновь удастся прославить родной город.
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29 ноября 2017
• Депутаты решили оценить, во сколько обойдется ремонт Дворца культуры
• Навстречу людям с инвалидностью
• Славянский районный совет не может определиться с программой «Донецкий куркуль»
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• Школу №16 пока не закроют - мэрия будет бороться
28 ноября 2017
• В Краматорске и Харькове прошли соревнования по самбо
• Чемпионат Украины по дзюдо среди мастеров
• Славянские дзюдоистки собрали полный комплект наград на турнире «Украинка"
• «Вольники» Славянска успешно выступили на турнире «Торские игры»
• Ковалев нокаутировал Шабранского во втором раунде
• Французские теннисисты выиграли Кубок Дэвиса
• Лионель Меси получил «Золотую бутсу»
24 ноября 2017
• Славянское управление Пенсионного фонда упраздняют
• Славянский район - в тройке лидеров областного агропромышленного рейтинга
• Как получить кредит онлайн на карточку за 15 минут
• В Славянске «накрыли» нелегального коноплевода
• Нелю Штепу отпустили в киевскую больницу
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Комментарии к статье ««Родничок» стал лауреатом фестиваля «Golden lion»»
Образцовый ансамбль народного танца «Родничок» в очередной раз подтвердил, что недаром носит гордое звание образцового. Приняв участие в международном фестивале-конкурсе искусств «Golden lion», который проходил 17-19 ноября во Львове, коллектив завоевал звание лауреата первой степени.