В память о жертвах голодоморов провели митинг и зажгли свечи

|30 ноября 2017
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Каждую четвертую субботу ноября Украина поминает соотечественников, умерших в периоды трех голодоморов ХХ столетия. В этом году скорбная дата пришлась на 25-е число.
В Славянске в 10:00 у памятного камня жертвам голодоморов, установленного в районе детской больницы, начался общегородской митинг. На него пришли более сотни людей - представители власти и общественности. Обнажив головы, собравшиеся почтили минутой молчания память умерших голодной смертью соотечественников. Особой трагедией украинского народа является искусственно созданный голодомор 1932-33 гг., когда коммунистическое правительство распорядилось отнять у людей "излишки продовольствия". В результате за два года от голода умерли около 4 млн. украинцев. Ставшие доступными архивные документы подтверждают, что голодомор 1932-33 годов был чудовищной карательной операцией. На долгие десятилетия свободолюбивый дух нации был сломлен, и лишь отдельные его очаги продолжали сопротивление коммунистическому режиму.
Выступавшие на митинге ораторы неоднократно проводили параллели с современной войной, посредством которой Кремль снова пытается стереть независимую Украину с геополитической карты мира. Непреодолимое препятствие этому, напомнили ораторы - национальное единство и мужество украинских воинов. В память о жертвах голодоморов и погибших бойцах АТО участники митинга возложили к мемориальному камню цветы.
Продолжился День памяти на центральной площади Славянска, где в 16:00 горожане поддержали всеукраинскую общественную акцию "Зажги свечу". Здесь же прошла поминальная панихида о невинно погибших жертвах российской экспансии.
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• «Родничок» стал лауреатом фестиваля «Golden lion»
• Самая сильная женщина планеты проведет благотворительный мастер-класс в Славянске
• Координатор «Теплицы» Анна Авдиянц стала лауреатом министерской премии
29 ноября 2017
• Депутаты решили оценить, во сколько обойдется ремонт Дворца культуры
• Навстречу людям с инвалидностью
• Славянский районный совет не может определиться с программой «Донецкий куркуль»
• Кто выбирает места для детских площадок
• «Славгорводоканал» займется люками
• «Водопонижение» дождалось благодарности от активиста
• Минута молчания, грамоты комитету и поздравления спортсменам
• Страсти вокруг ДК на Университетской: добрые намерения или пиар
• «Продленка» в славянских школах может стать платной
• Школу №16 пока не закроют - мэрия будет бороться
28 ноября 2017
• В Краматорске и Харькове прошли соревнования по самбо
• Чемпионат Украины по дзюдо среди мастеров
• Славянские дзюдоистки собрали полный комплект наград на турнире «Украинка"
• «Вольники» Славянска успешно выступили на турнире «Торские игры»
• Ковалев нокаутировал Шабранского во втором раунде
• Французские теннисисты выиграли Кубок Дэвиса
• Лионель Меси получил «Золотую бутсу»
24 ноября 2017
• Славянское управление Пенсионного фонда упраздняют
• Славянский район - в тройке лидеров областного агропромышленного рейтинга
• Как получить кредит онлайн на карточку за 15 минут
• В Славянске «накрыли» нелегального коноплевода
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Каждую четвертую субботу ноября Украина поминает соотечественников, умерших в периоды трех голодоморов ХХ столетия. В этом году скорбная дата пришлась на 25-е число.