В память о жертвах голодоморов провели митинг и зажгли свечи

Каждую четвертую субботу ноября Украина поминает соотечественников, умерших в периоды трех голодоморов ХХ столетия. В этом году скорбная дата пришлась на 25-е число.

В Славянске в 10:00 у памятного камня жертвам голодоморов, установленного в районе детской больницы, начался общегородской митинг. На него пришли более сотни людей - представители власти и общественности. Обнажив головы, собравшиеся почтили минутой молчания память умерших голодной смертью соотечественников. Особой трагедией украинского народа является искусственно созданный голодомор 1932-33 гг., когда коммунистическое правительство распорядилось отнять у людей "излишки продовольствия". В результате за два года от голода умерли около 4 млн. украинцев. Ставшие доступными архивные документы подтверждают, что голодомор 1932-33 годов был чудовищной карательной операцией. На долгие десятилетия свободолюбивый дух нации был сломлен, и лишь отдельные его очаги продолжали сопротивление коммунистическому режиму.

Выступавшие на митинге ораторы неоднократно проводили параллели с современной войной, посредством которой Кремль снова пытается стереть независимую Украину с геополитической карты мира. Непреодолимое препятствие этому, напомнили ораторы - национальное единство и мужество украинских воинов. В память о жертвах голодоморов и погибших бойцах АТО участники митинга возложили к мемориальному камню цветы.

Продолжился День памяти на центральной площади Славянска, где в 16:00 горожане поддержали всеукраинскую общественную акцию "Зажги свечу". Здесь же прошла поминальная панихида о невинно погибших жертвах российской экспансии.