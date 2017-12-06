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Фотофакт

Проходят взрослые, гуляют дети

Девятиклассникам рекомендуют получить паспорт

Светлана Вьюниченко
6 декабря 2017 Просмотров: 68 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Школьникам, которые в 2018 году планируют поступать в техникумы, колледжи или профессиональные лицеи на базе девяти классов, нужно заранее позаботиться о получении паспорта. Напомним, что внутренний паспорт в Украине выдают с 14-летнего возраста. Этот документ имеет форму ID-карты.

Без паспорта студентом техникума стать нельзя

В соответствии с условиями приема, при подаче вступительного заявления абитуриентам нужно будет предъявить оригинал паспорта и подать его копию. Как объяснили в пресс-службе министерства образования, поступать по свидетельству о рождении смогут лишь те абитуриенты, которым 14 лет исполнилось позже 1 мая 2018 года. 

При этом прием заявлений для поступающих на базе 9-ти классов начнется 2 июля и продлится до 14 июля 2018 года. Такие абитуриенты будут подавать заявления в бумажной форме. 

Молодые люди, поступающие на младшего специалиста на базе 11 классов, смогут подать документы в техникумы, колледжи и профлицеи исключительно в электронном варианте. 

ВНО для всех

Напомним также, что с 2018 года студенты профессиональных лицеев, техникумов и колледжей будут сдавать ВНО по украинскому языку. Первыми это нововведение опробуют нынешние второкурсники. 

Как объяснили преподаватели славянских колледжей, зарегистрироваться для прохождения тестирования студенты смогут как самостоятельно, так и на базе родных учебных заведений. На прохождения тестов студентам будет отведено столько же времени, как и школьникам. Но при этом им не придется отвечать на блоки вопросов по украинской литературе. Балл, полученный на ВНО по украинскому языку, будет засчитан в качестве государственной итоговой аттестации.

Как рассказали в профильном министерстве, обязательное введение ВНО стало попыткой уровнять условия для поступления всех выпускников, получивших среднее образование в разных учебных заведениях. В будущем студентов колледжей и училищ обяжут сдавать полную сессию ВНО наравне со школьниками.

Без права на учебу

Славянские преподаватели колледжей, не выступая против самого нововведения, все же критикуют его неожиданность. О том, что их студенты будут сдавать тестирование, педагогические составы техникумов узнали лишь в октябре, когда до их сведения были спущены соответствующие документы. К этому времени давно была распределена учебная нагрузка, и порядок вещей пришлось «менять на переправе».

- Не секрет, что для удачного прохождения ВНО старшеклассники школ занимаются с репетиторами. Причем - зачастую с 10-го класса. Наших студентов лишили этой возможности. Можно было ввести тестирование для колледжей с нового учебного года или для тех, кто будет поступать в 2018 году. Ведь многие дети шли в техникумы именно для того, чтобы впоследствии поступить в вуз без тестирования, - объясняют педагоги. Нельзя менять правила в процессе игры. Это некорректно по отношению к детям.

Еще одним болевым вопросом остается отчисление студентов, которые не смогут пройти тестирование. Подобный приказ колледжи также получили в октябре нынешнего года. 

- Мы несколько раз поднимали этот вопрос на совещаниях разных уровней. Но норма осталась в силе. Разумеется, если студент не сдаст ВНО, он не сможет в дальнейшем поступить в университет. С этим все согласны и не спорят. Но почему мы закрываем ему путь к получению уровня младшего специалиста? Тем более, что у нынешних второкурсников практически не осталось времени на подготовку, - задаются вопросом преподаватели колледжей. 

Им, как и студентам, остается лишь надеяться, что полученных в школе и техникуме знаний хватит на то, чтобы сдать ВНО на минимально необходимые 100 баллов.

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Комментарии к статье «Девятиклассникам рекомендуют получить паспорт»

Школьникам, которые в 2018 году планируют поступать в техникумы, колледжи или профессиональные лицеи на базе девяти классов, нужно заранее позаботиться о получении паспорта. Напомним, что внутренний паспорт в Украине выдают с 14-летнего возраста. Этот документ имеет форму ID-карты.

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