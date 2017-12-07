Друзья парка «Шелковичный» ищут формат сотрудничества с городской властью

|7 декабря 2017
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Общественное объединение «Друзья парка «Шелковичный» продолжает работать над развитием в Славянске спортивного и культурного пространства. 2 декабря волонтеры собрались в платформе инициатив "Теплица", чтобы обсудить новые проекты.
Одной из тем разговора стал инцидент, произошедший в парке несколько дней назад. Вечером на тренажерную площадку заехал легковой автомобиль и устроил на ней ралли. Маневры зафиксировала камера видеонаблюдения, по факту нарушения составлен протокол, эпизод активно обговаривался в социальных сетях. Большинство пользователей гневно требовали "найти и наказать" вандала, хотя многие признавали, что общую ситуацию в городе это вряд ли изменит.
Волонтеры центрального парка, соглашаясь с этим, предлагают взглянуть на проблему шире и не ограничиваться стенаниями об упадке морали. На прошлом собрании, напомним, активисты определились с направлениями работы и назначили ответственных за их развитие.
На этот раз обсуждали конкретные инфраструктурные объекты парка - волейбольную, футбольную, тренажерную и танцевальную площадки. То, что в Шелковичном появились такие зоны, - факт, безусловно, положительный. Однако без целевого использования они превращаются в мертвый груз и арену для тех же вандалов. В связи с этим решено закрепить каждую площадку за волонтером, который будет "нагружать" ее публичными событиями, тем самым показывая пример правильного отношения к коммунальной собственности и привлекая к этой идее новых симпатиков.
На каких правах волонтеры смогут реализовывать задуманное, пока неясно. Дирекция парка и руководство города идут на контакт с местными активистами, но пока взаимодействие проходит на уровне устных договоренностей. Понимая, что власть во многом зависит от бюрократических процедур, друзья парка «Шелковичный» решили создать одноименную общественную организацию и от ее лица подписать с исполкомом договор о сотрудничестве. Нужно отметить, что такую же форму работы рекомендовали славянцам и организаторы всеукраинского форума уличной культуры "Idea Space", который на прошлых выходных проходил в Харькове.
Своими впечатлениями о форуме поделился его участник Антон Оборозный. По его словам, поездка оказалась полезной. Ее результатом стало формирование единого волонтерского сообщества Донецкой и Луганской областей. Первое совместное событие - фестиваль "Urban White Fest" ребята хотят провести 20 января в Лисичанске. В Славянске большой фестиваль уличной культуры планируется провести на День молодежи, задействовав для этого все имеющиеся в городе площадки. Возможно, к тому времени в Шелковичном уже появится и новая площадка - скейтодром. По имеющейся информации, инициатива ее строительства принадлежит мэру, однако средства на реализацию идеи в этом году не предусмотрены.
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• Славянцы пытаются наладить систему сбора и утилизации отработанных батареек
• Друзья парка «Шелковичный» ищут формат сотрудничества с городской властью
6 декабря 2017
• Из 690 мероприятий программы реализовали лишь 347
• Область просит Славянск отдать «Лесную сказку». Горсовет в раздумьях
• Реванш «Баварии», лидерство «Ромы» и рекорд «Барселоны»
• ФК «Славянск» стартовал с победы
• Славянские кикбоксеры успешно выступили в Константиновке
• Дзюдоистки Славянска отличились на Всеукраинском турнире в Харькове
• Международные игры боевых искусств
• Спортсмены БК «Триада» завоевали четыре медали на чемпионате Европы по джиу-джитсу
• В ООШ №16 прорвало отопление
• Дмитрий Кравченко и Денис Бигунов получили медали
• Школьники перешагнули эпидпорог
• Людей продолжают сбивать на переходах и при новых светильниках
• Славянцев призывают помочь бездомным
• Проходят взрослые, гуляют дети
• В общественном совете Славянска изменился персональный состав
• Девятиклассникам рекомендуют получить паспорт
1 декабря 2017
• Суд отказал уволенному учителю ООШ №10 в восстановлении на работе
• На мосту через Торец столкнулись три автомобиля
• В Славянске продолжается демонтаж незаконных МАФов
• У пенсионерки выманили 17000 гривен
• На Бульварной посадили еще полсотни яблонь
30 ноября 2017
• Славянск попрощался с поэтом, журналистом и гражданином Александром Романько
• Славянск стал оранжевым в защиту женщин
• Музыканты из Берлина показали славянцам, как они чувствуют украинскую народную музыку
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Комментарии к статье «Друзья парка «Шелковичный» ищут формат сотрудничества с городской властью»
Общественное объединение «Друзья парка «Шелковичный» продолжает работать над развитием в Славянске спортивного и культурного пространства. 2 декабря волонтеры собрались в платформе инициатив "Теплица", чтобы обсудить новые проекты.