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Фотофакт

Проходят взрослые, гуляют дети

Друзья парка «Шелковичный» ищут формат сотрудничества с городской властью

Павел Коротенко
7 декабря 2017 Просмотров: 51 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Инициативная группа «Друзья парка «Шелковичный» планирует стать общественной организацией.

Общественное объединение «Друзья парка «Шелковичный» продолжает работать над развитием в Славянске спортивного и культурного пространства. 2 декабря волонтеры собрались в платформе инициатив "Теплица", чтобы обсудить новые проекты.

Показать и научить

Одной из тем разговора стал инцидент, произошедший в парке несколько дней назад. Вечером на тренажерную площадку заехал легковой автомобиль и устроил на ней ралли. Маневры зафиксировала камера видеонаблюдения, по факту нарушения составлен протокол, эпизод активно обговаривался в социальных сетях. Большинство пользователей гневно требовали "найти и наказать" вандала, хотя многие признавали, что общую ситуацию в городе это вряд ли изменит.

Волонтеры центрального парка, соглашаясь с этим, предлагают взглянуть на проблему шире и не ограничиваться стенаниями об упадке морали. На прошлом собрании, напомним, активисты определились с направлениями работы и назначили ответственных за их развитие.

На этот раз обсуждали конкретные инфраструктурные объекты парка - волейбольную, футбольную, тренажерную и танцевальную площадки. То, что в Шелковичном появились такие зоны, - факт, безусловно, положительный. Однако без целевого использования они превращаются в мертвый груз и арену для тех же вандалов. В связи с этим решено закрепить каждую площадку за волонтером, который будет "нагружать" ее публичными событиями, тем самым показывая пример правильного отношения к коммунальной собственности и привлекая к этой идее новых симпатиков.

Формальная сторона вопроса

На каких правах волонтеры смогут реализовывать задуманное, пока неясно. Дирекция парка и руководство города идут на контакт с местными активистами, но пока взаимодействие проходит на уровне устных договоренностей. Понимая, что власть во многом зависит от бюрократических процедур, друзья парка «Шелковичный» решили создать одноименную общественную организацию и от ее лица подписать с исполкомом договор о сотрудничестве. Нужно отметить, что такую же форму работы рекомендовали славянцам и организаторы всеукраинского форума уличной культуры "Idea Space", который на прошлых выходных проходил в Харькове.

Своими впечатлениями о форуме поделился его участник Антон Оборозный. По его словам, поездка оказалась полезной. Ее результатом стало формирование единого волонтерского сообщества Донецкой и Луганской областей. Первое совместное событие - фестиваль "Urban White Fest" ребята хотят провести 20 января в Лисичанске. В Славянске большой фестиваль уличной культуры планируется провести на День молодежи, задействовав для этого все имеющиеся в городе площадки. Возможно, к тому времени в Шелковичном уже появится и новая площадка - скейтодром. По имеющейся информации, инициатива ее строительства принадлежит мэру, однако средства на реализацию идеи в этом году не предусмотрены.

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Комментарии к статье «Друзья парка «Шелковичный» ищут формат сотрудничества с городской властью»

Общественное объединение «Друзья парка «Шелковичный» продолжает работать над развитием в Славянске спортивного и культурного пространства. 2 декабря волонтеры собрались в платформе инициатив "Теплица", чтобы обсудить новые проекты.

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